La UMH impulsa un tratamiento online para la anorexia centrado en las familias

Investigadoras de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche trabajan en un innovador tratamiento psicológico para la anorexia nerviosa, basado en sesiones por videollamada y centrado en el papel de las familias. El estudio, pionero en España, busca evaluar la eficacia de una intervención remota como complemento al tratamiento habitual de esta enfermedad, que afecta a una de cada cien mujeres en España en el país y presenta altos índices de recaída, reingreso y cronicidad.

Terapia familiar adaptada al formato virtual

“Existen distintos tipos de terapias psicológicas para la anorexia”, explica Yolanda Quiles, directora del grupo de Investigación e Intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria de la UMH y coautora del estudio. “En la actualidad, estamos valorando la adaptación de dos programas de intervención que ya han mostrado su eficacia en estas pacientes y sus familiares, pero cambiando el formato”, añade.

El protocolo, denominado ECHOMANTRA, fue desarrollado por la psiquiatra británica Janet Treasure y destaca por implicar a los cuidadores y abordar los factores que sostienen el trastorno, tanto a nivel interpersonal como interno. La propuesta actual busca traducir, adaptar y validar los materiales al castellano para su aplicación en España.

Las investigadoras quieren analizar cómo se puede ayudar a la mujer con anorexia a través de un seguimiento online de su enfermedad / INFORMACIÓN

“Los materiales para la terapia ECHOMANTRA están elaborados en inglés y requieren una traducción, adaptación y validación para que puedan ser implementados en España”, señala Álvaro Ruiz, investigador de Ciencias del Comportamiento y Salud de la UMH y coautor del estudio.

Ensayo con pacientes adultos y cuidadores

El equipo prepara un ensayo controlado aleatorizado, un estudio clínico en el que 148 mujeres adultas con anorexia nerviosa y sus cuidadores serán asignados aleatoriamente a dos grupos: uno recibirá el tratamiento habitual más ECHOMANTRA, y el otro solo el tratamiento convencional. Esta investigación ha sido planteada en la revista Journal of Eating Disorders y puede consultarse aquí.

Las evaluaciones se realizarán en cuatro momentos: al inicio, y a los dos, seis y doce meses. Las pacientes recibirán ocho sesiones online de terapia psicológica, junto a un cuaderno de trabajo para fomentar el cambio conductual y actitudinal.

Por su parte, los cuidadores también participarán en las sesiones y tendrán su propio cuaderno de trabajo, además de materiales audiovisuales y bibliografía específica, como el libro Los Trastornos de la Alimentación. Guía Práctica para Cuidar de un ser Querido, de Janet Treasure.

Resultados prometedores en un caso piloto

En 2023, el equipo de la UMH ya probó la versión adaptada de ECHOMANTRA en una adolescente de 15 años y su madre. Los resultados fueron positivos, según se recoge en un artículo publicado en la Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes : la paciente mostró mejoras emocionales, aumento de peso, reducción de síntomas y mayor motivación para el cambio. La madre también desarrolló habilidades como cuidadora y ambas valoraron la intervención como útil y satisfactoria.

Este trabajo constituye la primera experiencia en España con una intervención psicológica por videollamada para pacientes adultos con anorexia nerviosa, un enfoque con potencial para reducir recaídas, aumentar la adherencia al tratamiento y ampliar el acceso a la atención, especialmente en zonas alejadas de centros especializados.

Debido a la necesidad de mantener una muestra homogénea, el estudio se limita a pacientes mujeres, aunque no se descarta aplicar esta intervención en el futuro a hombres, personas transgénero y no binarias, así como en otros trastornos de la conducta alimentaria.

En el estudio también participan las profesoras de Psicología Básica de la UMH Eva León Zarceño y Katina Ilieva, los profesores de Psicología Social Javier Manchón y Mari Carmen Neipp, y la investigadora Sofía Payá, de la unidad de Ciencias del Comportamiento y Salud. Asimismo, colabora Valentina Cardi, investigadora del Departamento de Psicología General de la Universidad de Estudios de Padua (Italia).

Este proyecto se enmarca en el plan PID2022-139623OB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación.

Artículo completo

Quiles, Y., Ruiz, Á., León-Zarceño, E. et al. Efficacy of the ECHOMANTRA online intervention to support recovery from anorexia nervosa in adult patients: study protocol of a randomized controlled multi-center trial. J Eat Disord 13, 7 (2025). https://doi.org/10.1186/s40337-024-01166-x