La ideología derrota a la propuesta que nació en Elche para exigir más controles de alcohol y drogas a conductores profesionales

La diputada Sandra Pascual pidió esta tarde a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados que apoyaran una serie de medidas para endurecer los controles de alcohol y drogas entre conductores profesionales, una iniciativa que nació dos meses después de la muerte del entonces asesor y secretario general del PP de Elche, Sergio Rodríguez, el 1 de agosto de 2022, a manos de un conductor que dio positivo en cocaína. En la tribuna de invitados estaba su viuda, María Bonmatí, ahora edil (probablemente en el puesto que a su esposo le hubiera correspondido), junto a Pablo Ruz, Juan de Dios Navarro, Loli Asencio y Claudio Guilabert, entre otros.

Fue al término de las palabras de la diputada Pascual cuando María rompió a llorar mientras parte de la Cámara Baja lo hacía en aplausos. Un instante antes, casi como un ruego, la diputada ilicitana había solicitado respaldo al recordar la muerte de Sergio y el que dejara dos niñas que aún no habían cumplido los tres años. "Les arrebataron el futuro que teníamos planificado", dijo Pascual mirando a lo alto, a la delegación ilicitana, "Se lo debemos a Sergio y a los que han sufrido lo que su familia, también a todos los profesionales (de la conducción). Por todo ello, apoyen esta toma de consideración", concluyó.

Una imagen del hemiciclo, medio lleno o medio vacío, como se quiera ver, esta tarde durante los debates, en una imagen de TVE / INFORMACIÓN

Corazones

El Congreso de Diputados no se caracteriza por conmover corazones. Nadie lo hace y este martes se ha visto. Si acaso, entre las intervenciones que siguieron, solo la de la diputada del PNV, Nerea Renteria Lasanta, quien dijo de la propuesta que "está bien que algo que llega a esta Cámara no sea ideológico", respaldándola por salud pública y políticas de prevención. Fue la única excepción, pues ni siquiera la diputada ilicitana fue capaz en su intervención de ceñirse al objetivo que se proponía. Un claro ejemplo fue cuando los aplausos de su partido que la interrumpieron se escucharon cuando hablaba de la esposa del presidente, Begoña Gómez; del rescate de Aire Europa; o de los WhatsApp de Ábalos. Así es muy difícil que los que te van a votar, que no son los tuyos, te apoyen porque, realmente, no se sabe cuál es el mensaje de la intervención.

Mientras se espera la votación, tras escuchar al resto de diputados, la delegación ilicitana no tenía esperanzas de que prosperara la iniciativa popular. Normal en política cuando uno está en inferioridad, incluso para las cosas que son de justicia. La defensa de Pascual sobre la iniciativa estuvo respaldada por datos, como el aumento de víctimas en las carreteras asociadas a implicados que habían ingerido alcohol y drogas; pero enervó las críticas a la inacción del Gobierno en este asunto y al retraso de modificaciones que esperan desde 2022. Fue especialmente duro con la iniciativa la formación Sumar, su diputado Félix Alonso Cantorné, llegó a tacharla de estar mal planteada, "no tiene base científica (...) Su propuesta es como pesar dos veces con la misma báscula (...) Las reincidencias han bajado un 34 % desde 2018 (...) La propuesta no incluye medios pedagógicos, es un brindis al sol y manifiestamente inconstitucional".

Riesgo

En cambio, Vox sí le pareció conveniente, pero sin olvidar que había subido al púlpito para atacar al Gobierno, "la seguridad con ustedes corre cada vez más riesgo, no es distinto con lo que pasa en las carreteras. Las han llenado de radares solo con afán recaudatorio". Y dio algunas datos excelentes, como el aumento en 14 muertes el último año en las carreteras, de lo que responsabilizó al Gobierno porque un tercio se debe, dijo al mal estado de estas, pero especialmente cuando aseguró sobre los controles que mientras el 0,17 % de conductores han consumido alcohol, el 39 % de los sometidos dan positivo en drogas, pero el número de test, tanto de unas como de otros, han disminuido de 150.000 a 120.000 anuales.

La diputada Sandra Pascual, durante su intervención este martes en el Congreso de los Diputados, en una imagen de TVE / INFORMACIÓN

Cerraron las intervenciones, el socialista Manuel Arribas, quien tildó la iniciativa de "improvisación, falta de rigor y oportunismo. Han venido a hacer ruido y sin revisar siquiera lo que registran", recordando cuando el pasado octubre el PP se abstuvo en una votación para reducir al 0,1 la tasa de alcohol en sangre. "Traen una iniciativa con errores jurídicos, para mantener a Feijóo". Y se preguntó dónde ha estado el PP cuando se votó el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o con los valencianos durante la dana. Y tildó el debate de "embarrado".