Plan de choque semanal para mejorar la limpieza en los barrios de Elche

La limpieza no genera grandes críticas vecinales, y eso es siempre una buena noticia, aunque eso no quiere decir que las cosas se puedan hacer mejor. Con parte de esta filosofía, el Ayuntamiento de Elche y UTE Elche, la empresa concesionaria del servicio, han puesto en marcha un plan de choque que ya ha comenzado por el barrio de El Pla, al que seguirá el de Altabix, explicó este martes el Ejecutivo ilicitano. Una actuación centrada en trabajos de baldeo de calzadas y aceras, lo que va a suponer una labor mixta mediante camión cisterna, también con el apoyo de un vehículo barredora-baldeadora y de alta presión mediante una hidrolimpiadora.

"Las brigadas integradas en este operativo también han intensificado las labores de limpieza del mobiliario urbano, tanto bancos como juegos infantiles y farolas. Además, en este dispositivo especial se incluyen elementos del servicio como contenedores y papeleras", señala el equipo de gobierno de PP y Vox a través de una nota. El objetivo es coordinar varios equipos de forma simultánea para que en un breve espacio de tiempo toda el área quede baldeada y limpia; es decir, que los ciudadanos vean los resultados en muy poco tiempo. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento de todas las particularidades de la zona y se actúa a todos los niveles de demanda y exigencias al disponer de varias brigadas con distintas características y funciones porque cada barrio es un mundo.

Limpieza en una zona de juegos infantiles, en el barrio de El Pla / INFORMACIÓN

En junio, a Altabix

La propuesta de mejora municipal ha comenzado esta semana en El Pla-Santa Teresa, donde está previsto que la intervención se prolongue hasta final de mes. Entre el 2 y el 6 de junio, la actuación se realizará en el barrio de Altabix y en esta nueva campaña de limpieza se incluirán de forma progresiva otras zonas del municipio que, por el momento, no ha facilitado el equipo de gobierno. Como se recordará y, aunque por otros motivos, el Ayuntamiento de Elche procedió a una campaña extraordinaria el pasado invierno en el barrio de Los Palmerales para reducir la cantidad de basura acumulada en las calles, lo cual no era el resultado de un deficiente servicio sino de la insolidaridad de unos pocos que terminan pagando la mayoría. Dicha campaña, pese al esfuerzo que supuso en personal, no obtuvo los resultados que se esperaban, pese a retirar más de 13.000 kilos de desechos, en muchos casos, de solares que nunca se habían limpiado porque no formaban parte del viario público.

El trabajo se apoya en cisternas que lanzan agua a presión para retirar todo tipo de suciedad de las calles / INFORMACIÓN

Tanto el Ayuntamiento como la concesionaria recuerdan que la limpieza no solo consiste en retirar la basura, sino en evitar que esta caiga al suelo, haciendo un uso cívico de los espacios públicos y utilizando las papeleras. Cuando una de estas no esté cerca, tampoco ocurre nada por guardarla hasta llegar a casa.