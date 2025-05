Un turismo mal aparcado en un carril desespera al conductor de un autobús de linea en Elche

Nadie sabe el grado de desesperación que llegó a tener este martes al mediodía un conductor de la empresa Subús, que realizaba el trayecto entre Elche y la Universidad de Alicante, después de quedarse cruzado en mitad de las calles Porta d'Alacant con Juan Carlos I debido a un turismo que había estacionado en un carril, haciendo imposible la maniobra de giro. El claxon llegó a estar hasta 15 segundos en marcha, en repetidas ocasiones, para intentar que el propietario se acercara a moverlo, pero nada.

Acercarse, se acercaron muchos vecinos, la gente salía a los balcones para ver qué pasada, pero del dueño del coche mal aparcado, nada. Tampoco en un primer momento hicieron acto de aparición policías locales o agentes de Movilidad, que tardaron más de diez minutos desde que algún ciudadano advirtiera del problema que se estaba formando a través del teléfono de la Jefatura Local.

El autobús atascado en el cruce / Áxel Álvarez

No es la primera vez que este cruce deja a autobuses atascados porque el paso se estrecha por las señales informativas y turísticas de la calzada de la derecha. Afortunadamente, la mayoría son profesionales, tanto de autobuses como de camiones, que conocen perfectamente el cruce y saben evitar sus dificultades. Eso siempre y cuando no haya vehículos aparcados a uno de los lados, lo que está prohibido. Hace menos de un mes se produjo una situación similar que también tardó cerca de diez minutos en resolverse. En aquella ocasión, con un camión.

Carril reservado

El autobús quedó cruzado pero dejo paso para todos los vehículos que seguían por Porta d'Alacant en dirección a plaza de la Constitución, aunque utilizando para ello el carril reservado a servicio público (taxis y autobuses), lo que afortunadamente no convirtió el centro urbano en un colapso. Esta calle, desde le peatonalización del centro, es paso obligado de todo el tráfico rodado y vía de acción preferente, lo que hace que en teoría tanto los agentes de Movilidad como los de la Policía Local extremen la vigilancia.

El vehículo que impedía el giro del autobús / Áxel Álvarez

No llegó la grúa

El conductor del autobús llegó a intentar subirse a la acera para evitar el turismo, sin lograrlo porque lo hubiera rayado. Algunos testigos le gritaban: "¡Dale, dale, que lo pague el seguro!", hasta que el profesional se dio cuenta de que solo quedaba esperar. En el interior del turismo, al menos acondicionado, los estudiantes eran perplejos espectadores de la escena y en otras paradas, a buen seguro, otros estudiantes se preguntarían qué estaba pasando, que su autobús no llegaba. Igual alguno llegó tarde a una clase o a un examen y estas líneas, a buen seguro no le servirán como justificante. Finalmente, el conductor llegó, cabizbajo y, encima, antes que la grúa, aunque se llevó la multa. Algún vecino, medio de broma, decía, "cuando estaba el carril-bici estas cosas no pasaban".