ANÁLISIS ECUADOR MANDATO ELCHE: ¿Será Pablo Ruz su peor enemigo?

Este mismo miércoles se cumplen dos años desde las últimas elecciones municipales. Veinticuatro meses tras los que se inicia una nueva fase que será la prueba de fuego para el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y sus concejales de PP y de Vox. Entre otras cosas, porque por delante tiene un año decisivo para ver el crédito -en lo material y en lo personal- con el que llega a los comicios de 2027.

Pablo Ruz, con el bastón de mando de Elche tras ser proclamado alcalde / Matías Segarra

Vox, controlado

De momento, ha tenido un mandato razonablemente cómodo. Su socio de gobierno, Vox, ha dado muestras de estar totalmente controlado, incluso cuando han venido peor dadas, como en el caso de los directores generales con los que tuvieron que recular; en la crisis provocada por el ex edil de Recursos Humanos y Deportes, José Navarro; o en la votación de la Agenda Urbana en el pleno de septiembre. El enigma es saber quién retroalimenta a quién en este "matrimonio" bien avenido que es Pablo Ruz y Aurora Rodil, hasta el extremo de que a veces cuesta distinguir dónde termina el PP y empieza Vox, y viceversa. Los únicos problemas que se pueden acabar encontrando, uno y otro, es ver cómo acaba la cosa en el grupo de los ultraconservadores, cuando da la sensación de que hoy por hoy hay dos minigrupos: Rodil y Samuel Ruiz, por un lado; y Raúl Sempere, por otro. Eso, y ver qué derivada toma el juicio del propio Samuel Ruiz por revelación de secretos y qué consecuencias tiene.

Rodil y Ruz en la constitución de la nueva Corporación municipal en junio de 2023. / Matías Segarra

Noqueados y descolocados

Por su parte, la oposición aún hoy sigue dando muestras de andar bastante noqueada y descolocada. Sólo parece hacer algo de daño cuando se trata de la Hacienda municipal, algo a lo que ha ayudado de forma considerable el hecho de que el año pasado se cerrara con un agujero de 8,5 millones, sin que eso aún hoy tenga demasiado impacto entre el ilicitano y la ilicitana de a pie. El PSOE ha demostrado ser un grupo en el que los más de los nombres han dejado patente que no estaban preparados para la oposición -algunos ni para el Gobierno-, en el que los que trabajan se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos -a pesar de tener más dedicaciones exclusivas que nunca ningún otro grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Elche-, y en el que la pugna por ser alcaldable o al menos la intentona puede ser un factor desestabilizador más. Reseñable es que el actual portavoz socialista, Héctor Díez, ya ha venido dejando claro que su objetivo es ser el número uno del PSOE en dos años, pero desde ciertos sectores socialistas ya apuntan a ciertos movimientos para que Carlos González vuelva a repetir, bajo el argumento de que, efectivamente, está en la oposición, pero “ganó” las elecciones. Otra cosa es en qué medida le puede ayudar, de ser así, que hasta ahora no se le haya oído decir ni esta boca es mía en un pleno.

La bancada de la oposición en la constitución de la nueva Corporación municipal en el Ayuntamiento de Elche en junio de 2023. / Matías Segarra

Difuminada

Finalmente, en Compromís, Esther Díez estaba llamada a ser la voz de referencia de la oposición, o esa era la esperanza de una parte de la izquierda a la izquierda del PSOE. Sin embargo, su labor se ha ido difuminando en este tiempo. Evidentemente, su recientemente maternidad y el consiguiente permiso han contribuido en buena parte a ello. Permiso que, por otro lado, está muy bien, porque aún hoy es necesaria mucha pedagogía y mucho ejemplo cuando se trata de temas de conciliación. No obstante, en un grupo que, como el resto, tiene a más personas a sueldo, sorprende que nadie haya tomado el testigo en este lapso, cuando temas importantes ha habido, y varios. Ahí está, por ejemplo, el derrumbe de San Antón.

El bochorno de los plenos

Un mandato razonablemente cómodo para Ruz en el que no ha habido oposición ni dentro ni fuera, lo que no quita para que los plenos municipales se hayan convertido en un espectáculo bastante bochornoso; en el que las plataformas ciudadanas se han diluido completamente -ya estaban aletargadas desde antes del cambio de gobierno-, y en el que los conatos de protesta ciudadana apenas se han limitado a la manifestación en Porfirio Pascual por los socavones, a la nueva asociación vecinal de Llano de San José y Peña de las Águilas, y a alguna pintada en San Antón, pero poco más.

Constitución de la nueva Corporación municipal en el Ayuntamiento de Elche / Matías Segarra

La receta

Escenario totalmente favorable para el alcalde -incluso en la izquierda hay quien le augura al menos seis años más en la Plaça de Baix- en el que la receta ha sido evidente. Por una parte, proyectos muy bien envueltos -otra cosa es que algunos de ellos acaben teniendo traducción-, exhibiendo la imagen de que se están haciendo cosas, muchas cosas. También talante y buenas formas, aunque no haya sido capaz de controlar -o no haya querido- a muchos de los suyos, sobre todo en redes sociales, hasta el punto de que hay unos cuantos que hacen gala del insulto, la descalificación y la intolerancia, sin percatarse de que, a la larga, eso también puede manchar la imagen de Ruz. También mucha intensidad, iniciativa, capacidad de adelantarse y poder de convocatoria, como sucedió con la Mesa del Agua solo un día después del macroacto en defensa del trasvase convocado en Murcia. Finalmente, el don de la ubicuidad, especialmente cuando de procesiones -por más de barrio que sean- se trata.

Tres espejos

Para lograrlo, se ha cuidado mucho de mirarse en tres espejos, sea por lo que hicieron bien o sea por lo que hicieron escandalosamente mal: Diego Maciá, hasta el extremo de que trató de emularlo con ese Futurelx reeditado y, por ahora, fallido, si se tiene en cuenta que de las conclusiones que debían presentarse a principios de año nunca más se supo; Mercedes Alonso, de la que aprendió que las formas te pueden llevar a romper un grupo por más mayoría absoluta que se tenga, a crear desafección social y a perder las elecciones; y Carlos González, con quien pudo ver que la inacción y la incapacidad para tomar decisiones penaliza.

Pablo Ruz, ya en la sede del PP, junto a compañeros de la lista como Claudio Guilabert y María Bonmatí el 28M / Matías Segarra

En el debe

Cosas en el haber, pero también en el debe. Quizás falte autocrítica; coherencia, sin ir más lejos, en cuestiones como patrimonio; y, sobre todo, valentía a la hora de dar cuenta de los temas importantes. No se puede hacer una comparecencia sobre la tasa de basuras para decir que el incremento va a ser moderado y callarse que, en realidad, ese aumento va a ser progresivo a lo largo de los próximos años, por ejemplo. Se puede discutir si eso es mentir o no, lo de menos es la ingeniería -en este caso verbal- de la que podamos tirar, pero lo que está claro es que es una patada a la transparencia y una falta de valentía total.

Reivindicaciones dependiendo del caso

Una valentía que tampoco se ha visto a la hora de reivindicar. Se entiende, o eso ha querido hacer entender Pablo Ruz, que, por encima de todo, incluso por encima de presidente local del PP, es alcalde. Por eso mismo, se echa a faltar que reivindique al Consell y la Diputación con la misma intensidad con la que presiona al Gobierno central y, en particular, al ministro de Transportes, Óscar Puente. Efectivamente, la dana ha sido una desgracia sin paliativos y cualquier esfuerzo inversor en la provincia de Valencia es poco, pero nuestros políticos no pueden convertirla en una coartada para volver a dejar de lado a una ciudad olvidada por parte de la Administración central y autonómica desde hace ya demasiados años.

Lo urgente y lo necesario

Finalmente, hasta ahora ha estado más centrado en lo urgente, en lo inmediato, que en lo necesario. Es verdad que son muchos, muchísimos, los ilicitanos e ilicitanas que, a la hora de valorar la gestión, ponen el ejemplo de las flores, de las luces y hasta algunos de los toldos. Sin embargo, ¿qué pasará si vienen mal dadas para las arcas municipales? ¿Cuál será la huella que dejará Pablo Ruz más allá de flores, luces y toldos una vez que se vaya, da igual si es dentro de dos, de seis o de diez años? ¿Qué transformación sufrirá la ciudad más allá de lo efímero y lo estético? Por cierto, solo un dato: las nuevas sillas del Salón de Plenos que tanto han dado que hablar en las últimas semanas son iguales a las que se utilizaron el 17 de junio de 2023 en el acto de constitución de la Corporación municipal en el que Ruz recibió la vara de mando.

Un detalle de las sillas en el pleno de constitución de la nueva Corporación municipal de Elche en junio de 2023. / Matías Segarra

¿Qué pasará con el Mercado?

De momento, ha logrado dejar encauzado El Progreso, ha implantado el autobús a las pedanías -en una de las pocas propuestas serias, sino la única, para comenzar a vertebrar de verdad el término municipal ilicitano por primera vez en la historia-, y han comenzado las obras en el Mercado Central. Eso sí, sin que aún se haya acabado dando una salida a la principal cuestión que hizo encallar el proyecto inicial, el parking subterráneo, y sin que todavía hoy haya empezado a contar el plazo de ejecución. Una cuestión que puede parecer baladí y que, sin embargo, tiene una importancia capital. Si se tarda mucho en recibir el plácet de Cultura a la intervención arqueológica, y sigue sin ponerse el contador a cero en cuanto a los plazos, podría complicarse que el alcalde acabara cortando la cinta de la que, a día de hoy, podría ser la obra de su primer mandato.

Cosas pendientes

Entre otras cosas, porque Jayton y el Conservatorio siguen enmarañados en sus respectivas tramitaciones, y en cuestiones como la reforma de la avenida de la Libertad; el tercer carril de la rotonda de l'Aljub; o el Templete en la Glorieta, del que nunca más se supo, se han visto pocos progresos palpables hasta la fecha. Tampoco del plan de aparcamientos subterráneos más allá del centro, cuando, a la sazón, se habla mucho del que debe ir en el Mercado Central, pero en zonas como el Corazón de Jesús o El Pla hay un problema evidente sin que se hayan planteado propuestas meridianamente serias.

Firma del convenio del tranvía de Elche entre Carlos Mazón y Pablo Ruz, el pasado mes de marzo. / MATÍAS SEGARRA

Los tres proyectos del Consell

Tampoco en los tres grandes proyectos a los que tanto Pablo Ruz como el jefe del Consell, Carlos Mazón, fiaron su campaña ha habido grandes avances, hasta el extremo de que en algún caso la partida -irrisoria de por sí- se ha pasado de un año para otro. Ni en la Ronda Sur, ni en Tram, ni en Las Clarisas se han visto pasos significativos, más allá de firmas de protocolos varios. También está totalmente parado el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola o las obras en el Hospital General.

¿Y el edificio de la Glorieta?

En cuanto a la Diputación Provincial de Alicante, se da por hecho que en el edificio de la Fundación Mediterráneo en la Glorieta no se va a hacer nada a corto plazo -¿se acabará convirtiendo en una nueva Banca Peral con los años?-, y el concurso internacional para el Palacio de Congresos acaba de echar andar ahora, justo a los dos años de comenzado el mandato.

Cosas en el debe, cosas en el haber, asignaturas pendientes en Elche, y la incógnita de saber si, como le acabó pasando a algún inquilino anterior de la Plaça de Baix, Pablo Ruz se acabará convirtiendo en su peor enemigo.