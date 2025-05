Fidel García, secretario general de Justicia y Paz de la Iglesia: “Nuestros logros de bienestar nos hacen ciegos e insensibles al sufrimiento palestino"

Fidel García Gutiérrez, secretario general de la Comisión General Justicia y Paz (CGJP) desde 2023. Donostiarra de nacimiento, padre de tres hijos y maestro industrial en Electricidad de profesión, es licenciado en Estudios Eclesiásticos (Comillas) y tiene estudios de Filosofía y Pedagogía (Pontificia de Salamanca), además de un máster en Dirección y Gestión de entidades no lucrativas (Uned). Ha desarrollado parte de su vida laboral en Cáritas, pasando 9 años con entidades sociales y de pastoral social en Guatemala y 2 como cooperante en Bolivia. En 2012 pasa a formar parte de la CGJP como representante de Cáritas. A su jubilación se incorpora como voluntario al equipo de la Comisión diocesana de Justicia y Paz de Madrid, donde lleva dos años como secretario general al ser nombrado por la Conferencia Episcopal. La guerra que está masacrando al pueblo palestino en Gaza fue objeto hace escasos días un comunicado por parte de la CGJP.

¿Cuál es el objeto de Comisión General de Justicia y Paz?

Justicia y Paz es un organismo eclesial, creado y aprobado por el Papa Pablo VI en el año 1967 como uno de los frutos del Concilio Vaticano II con la misión de promover y defender los derechos humanos, la justicia social, la paz, la solidaridad y la promoción y desarrollo de los pueblos, teniendo como base la promoción de la Doctrina Social de la Iglesia. Justicia y Paz pretende ser un puente entre la enseñanza social de la Iglesia y la sociedad civil, atenta a las necesidades y mutua colaboración, presencia en el mundo, creando diálogo y mutua colaboración, denuncia de situaciones contra la igualdad y la dignidad de las personas con propuestas de mayor justicia y corresponsabilidad, así como una legislación adecuada a favor de las personas más desfavorecidas. En España, el episcopado creó la CGJP en 1968. El Cardenal Tarancón y Ruiz Jiménez fueron dos de sus artificies históricos, dejando asentadas las bases por la defensa y promoción de los Derechos humanos y la defensa de la dignidad de las personas y de los pueblos.

Recientemente dijeron “basta” en torno a Gaza, hablando de una “paz desarmada y desarmante”. ¿Cómo se traduce este concepto en acciones concretas?

Esta expresión la ha puesto de actualidad el Papa León XIV en su primera presentación pública nada más ser elegido Papa el pasado 12 de mayo. La comunicación y la paz desarmada y desarmante, va de eso, de promover una comunicación y un diálogo que no sean hirientes, sino de encuentro, de escucha, sin prejuicios previos. Por ello nuestra tarea como Justicia y Paz es de búsqueda del diálogo entre diferentes: tenemos abierta una campaña dentro de la Iglesia española sobre el desarme nuclear , integrada en la campaña del ICAN y de la Alianza para el Desarme Nuclear, sobre la prohibición de armas letales autónomas, o sobre el gasto militar , y la objeción fiscal de gastos militares, todo ello desde la convicción de que la mejor garantía de un mundo en paz es un mundo sin armas, y que no basta la ausencia de guerras sino también la necesidad de un rearme en valores y principios universales de consenso. Como institución de Iglesia realizamos la promoción de una cultura de paz; campañas de desarme y de financiación ética; diálogo para acercar posturas de personas, pueblos, religiones, etc.; reconciliación y restauración; procesos de paz, convivencia y mediación.

El documento alude a una “guerra mundial a plazos”. ¿Cree que los cristianos europeos somos suficientemente conscientes del sufrimiento en otros territorios como Palestina?

Puede ser que haya información y conocimiento pero no apropiación de la situación ni capacidad de reflexión ni de asumir nuestra propia responsabilidad en ello. Creo que lo vemos como algo lejano a nuestra propia responsabilidad en todo lo que acontece. Nuestros logros de bienestar y comodidad nos hacen ciegos e insensibles en gran medida al sufrimiento de los pueblos que siguen siendo explotados para beneficiar nuestro nivel de vida, no sólo por acaparar sus materias primas sino porque mantenemos nuestra industria, no sólo militar sino de tecnología, infraestructuras, etc. con una cultura de guerra. Las guerras en África responden a esta realidad e incluso la invasión y exterminio en Gaza, o en Ucrania, son un campo de prueba de nuestras tecnologías sofisticadas y garantía de mantener actualizada la industria de las armas y las de las reconstrucciones. Nuestra comodidad está garantizada y asentada en acomodarnos en el sofá de la explotación de las riquezas de otros pueblos o de su destrucción para garantizar lo nuestro. Por eso cerramos las puertas al diferente, vemos las imágenes pero no las procesamos ni nos hacemos responsables, y seguimos consumiendo de manera irresponsable sin mirar las “etiquetas” de la explotación. Yo me siento también responsable de ello y me preocupa seguir buscando como aminorar mis propias incoherencias y cómo evitar colaborar en ello. No es fácil pero es posible, desde los hábitos de consumo, a nuestras inversiones, a nuestras justificaciones.

"Debemos replantearnos nuestro estilo de vida"

¿Cree que los ciudadanos podríamos comprometernos más?

Debemos de dejar de lamentarnos sólo ante un televisor o ante los mensajes en redes sociales. Debemos pasar a la acción, no tener inversiones en industria de guerras o que explotan de sus riquezas a los países. Debemos replantearnos nuestro estilo de vida y de consumo, consumo de bienes, de alimentos, de energía. Debemos manifestarnos y mojarnos en nuestros criterios, expresiones, en buscar información veraz, en apoyar las causas justas de defensa de los más explotados y víctimas de una economía que mata, en no escondernos en el interior de nuestras paredes y salir a la calle cuando sea necesario, en apoyar y votar los cambios legislativos necesarios que defienden los derechos de todas las personas y comunidades.

Se lo debemos a tantas víctimas sobre las que sostenemos nuestra cultura. Actualmente es paradigma de ello la situación del pueblo palestino, que por décadas, ante el silencio y la inacción, cuando no la implicación directa, de gobiernos de todo calado, se ha mirado para otro lado y nos hemos lavado la cara sin rubor. Porque no todo empezó en el execrable atentado del 7 de octubre y por eso no puede ser utilizado como una excusa. Liberar rehenes, no usar a la población civil como arma de guerra y presión de intereses espurios, no invadir territorios que no le pertenecen y no encarcelar por cientos desde años atrás y sin condiciones de derecho a la defensa, es necesario para empezar con las manos limpias el diálogo y la búsqueda de la paz.

Se lo debemos a esos más de dos millones de gazatíes que sobreviven al límite en lo que podrían ser sus últimos días de vida, hambrientos, atrapados, enfermos, heridos por la metralla y desplazados de sus territorios, sin agua, sin alimentos, sin techo, sin centros de salud, sin escuelas. Se lo debemos a los cerca de 20.000 niños que han dejado sus vidas en un camino casi no iniciado y a los más de 10.000 que están mutilados. Se lo debemos a esas 54.000 vidas que han dejado de soñar y de existir en ese territorio que fueron construyendo poco a poco. Se lo debemos a esas madres que lloran por la pérdida de hijos y familiares, por cuidados truncados de . Se lo debemos porque ninguna guerra ni invasión es justa, ni defiende derechos de todas las personas y de toda la persona. Lo de Gaza no es una guerra, no hay dos ejércitos armados en condiciones más o menso similares, hay un ejército y un gobierno ocupando unas tierras que no le corresponden.

La nota hace un llamamiento a los líderes mundiales: “dialoguemos, negociemos”. ¿Qué responsabilidad atribuyen ustedes a los gobiernos occidentales en este conflicto?

No cabe duda de que hay varas distintas de medir ante realidades diversas e incluso ante situaciones similares. Si me planteo el principio de que “todo depende de lo que me afecte, sin pensar en lo que afecte a la otra parte, para aplicar mi (falsa) coherencia”, no me estoy abriendo al diálogo ni a la negociación sino a salvar mis muebles, mis principios, mi estatus. Vemos cómo se ha perdido la autoridad moral de organismos internacionales, el multilateralismo necesita revivir y la confrontación dejarse de lado. No podemos abrirnos a defender sólo nuestros intereses porque en un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado la mirada debe ser de largo alcance y más pronto que tarde lo que no seamos capaces de verlo en esta dimensión universal y de interrelación se nos volverá en contra. Parece que nos cuesta aprender de la historia y olvidamos que el diálogo y la negociación es para vivir todas las realidades en un equilibrio de corresponsabilidad.

El respeto al derecho internacional humanitario, en particular a las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, es hoy una necesidad impostergable. La tragedia sin justificación que se vive en Gaza y los ataques contra civiles en Ucrania y otras guerras olvidadas constituyen, una grave afrenta a los fundamentos de la seguridad internacional. Ya dije más arriba sobre cómo nuestro egoísmo y acaparación de bienes universales sin limites sólo para beneficio de unos pocos se nos va a volver en contra y nos va a encerrar en nosotros mismos. Ya hay propaganda para construir búnkeres, y los límites de armarnos no existen se nos ha presionado para llegar al 2 % en inversión armamentística pero el miedo nos lleva a que podamos caer en la presión ya presente que no basta ese 2 % y se nos está exigiendo llegar al 3 % y al 5 %: un mundo que corre a rearmarse, sin límite y de manera absurda, sustrayendo recursos que podrían utilizarse para combatir el hambre y la pobreza.

Hay una responsabilidad de los gobiernos pero también de quienes compramos su discurso, y de quienes no exigimos y presionamos desde la prensa, desde la calle, desde el dialogo y las propuestas, desde el voto. Se ve la diferencia de respuesta de la sociedad a estas situaciones de parar las guerras a esta de Gaza o de Ucrania a la que fue de Vietnam o la de Irán.

¿Qué significa hoy “ser artesanos de la paz”, como afirma el comunicado, en una Europa donde crecen el odio y el miedo al diferente?

Lo primero de todo debe empezar en la necesidad de toma de conciencia de una conversión personal a una cultura de paz, de diálogo en nuestras realidades cotidianas y de vecindad, de la construcción de un corazón en paz consigo mismo y con el entorno. Lo segundo es que el ·taller” donde aprender y ejercer este “ser artesanos de la paz” debe continuar en las propias comunidades, sobre todo en las comunidades cristianas, si creemos ser receptoras de esa “Mi paz os doy mi paz os dejo” y ser capaces de trasladarlo a los demás espacios comunitarios: “mirad como se aman”. Sólo entonces podremos ejercer esa artesanía en las relaciones más amplias, en las relaciones de encuentro con otras culturas, con otras religiones, con otros pueblos.

Hablan de justicia y reparación como condiciones para una paz verdadera. ¿Cómo pueden contribuir las comunidades eclesiales a ese proceso, más allá de la oración y el acompañamiento espiritual?

Cuando hablamos de reparación queremos decir que no hay sin justicia y no hay justicia sin reparación. Todos alguna vez hemos podido vivir una situación de injusticia y hemos percibido que sólo cuando ha habido reparación hemos podido encontrar la paz y hemos podido superar duelos. De la reconstrucción física de la destrucción de Gaza o de Ucrania el tiempo y entidades internacionales, y la resiliencia de los pueblos, lo van reconstruyendo pero es necesario sanar esas vidas rotas recuperarlas no sólo físicamente sino mental y psicológicamente, en su dimensión espiritual y en la confianza en la condición humana. En estas tareas son importantes las ONGs y las personas voluntarias y misioneras que necesitan nuestro apoyo, sentirse respaldadas y sostenidas. Orar e implicarse, si es directamente, pues directamente; si es apoyando a entidades que nos den confianza, apoyándolas con nuestros recursos, y si tenemos que acoger en nuestros espacios acogerlos. No podemos pasar página porque sí. Los daños a medio y largo plazo no pueden quedar olvidados y deben ser reparados. Nuestra sociedad de usar y tirar no vale para procesos de reparación.

¿Qué mensaje concreto querría trasladar a las parroquias y fieles de España tras este comunicado, especialmente en este Año Jubilar de la Esperanza?

Recojo las palabras del papa León XIV hace unos días, en su primer encuentro con las delegaciones de otras Iglesias y religiones , insistiendo en la urgencia de un compromiso conjunto por la paz: “Estoy convencido de que, si estamos de acuerdo y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podemos ser eficaces para decir ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz, ‘no’ a la carrera armamentística y ‘sí’ al desarme, ‘no’ a una economía que empobrece a los pueblos y a la Tierra y ‘sí’ al desarrollo integral”.

El texto denuncia que en Gaza “las personas están muriendo de hambre”. ¿Qué acciones o iniciativas humanitarias concretas están apoyando o impulsando desde su Comisión?

La CGJP no tiene acciones directas de ayuda humanitaria pero sí promovemos actividades que den a conocer las acciones humanitarias que realizan las entidades que tienen esa misión como Cáritas o la UNRWA. Hemos tenido de manera directa y también a través de JyP Europa contacto con entidades en el territorio palestino e israelí, estamos dando apoyo y cobertura a sus demandas y reflexiones, participamos en movimientos que reclaman con posicionamiento y concentraciones publicas el fin de la ocupación y del asedio al pueblo palestino, pero también a la invasión en Ucrania y otras guerras menos mediáticas pero siempre crueles. Las entidades de ayuda humanitaria cuentan con nuestra cobertura y espacio social y eclesial para dar a conocer, sensibilizar y apoyar cambios legislativos y de presión internacional para que se respete el derecho internacional y el derecho de los pueblos a permanecer con garantías e integridad en sus propios territorios. No todas las entidades hacemos de todo pero si debemos apuntar hacia el mismo horizonte de la defensa y promoción de los DDHH y el respeto y los cuidados de la dignidad de cada persona y de toda la persona en todas sus dimensiones. Nosotros aportamos nuestra pequeña gota conscientes también de que debemos implicarnos y mojarnos bastante más de lo que actualmente estamos haciendo.