Héctor Díez hace balance: Denuncia la “falta de visión de futuro” y la “parálisis de los grandes compromisos” tras dos años de Ruz

Tal día como hoy hace dos años el PSOE ganó las elecciones en votos, pero el PP se alió con Vox y sumaron más concejales, dando un vuelco en el Ayuntamiento que desde comienzos de la democracia solo había conocido gobiernos progresistas a excepción del que protagonizara Mercedes Alonso entre 2011 y 2015. Era día de balances y de anuncios por parte del portavoz municipal socialista, Héctor Díez, la persona que carga con el peso de las siglas y de la imagen pública desde entonces. Como era de prever, en una comparecencia en el grupo municipal ha cargado este martes por la “falta de visión de futuro para Elche”, “la parálisis de los grandes compromisos” y las severas carencias en educación, vivienda, industria, movilidad y turismo en las que incurre, ha dicho, el equipo de gobierno de PP y Vox. “Vemos con preocupación que el alcalde, Pablo Ruz, no esté aprovechando la actual situación económica a nivel nacional para corregir desequilibrios en el municipio, sino todo lo contrario: emplea los recursos en ornato y en cuestiones alejadas de mejorar la vida de los ciudadanos”, ha agregado.

En ese sentido, además de recordar que el PSOE fue la formación más votada en los comicios locales de 2023, Díez ha asegurado que el partido entra en una nueva fase en la que demostrará a los ilicitanos que “es una alternativa sólida al ejecutivo de Ruz y de Vox, compaginando las tareas de fiscalización con propuestas para que en mayo de 2027 la ciudadanía tenga claro qué ofrecemos los socialistas en barrios y pedanías frente a las políticas del PP”. En ese sentido, el portavoz ha subrayado que los proyectos iniciados o en vías de adjudicación durante la pasada legislatura sí se verán materializados. No así las promesas del PP como “la Ronda Sur, el tranvía, el palacio de congresos…”.

Un nuevo instituto, sin ayudas al alquiler y empresarios descontentos

Díez ha abundado que en educación, en el Ayuntamiento de Ruz y la Generalitat de Carlos Mazón “no existe horizonte” después del Plan Edificant puesto en marcha por el Govern del Botànic, el cual ha permitido nuevos aularios en Las Bayas, La Galia y Matola, o que el CEIP Les Arrels o el Virgen de la Luz se estén construyendo. “¿Cuál es el futuro? ¿Habrá Edificant 2? Porque después de dos años sin tomar decisiones y con el crecimiento demográfico, centros como el Virgen de la Asunción tienen necesidades y la localidad necesita un nuevo instituto”, ha subrayado.

En cuanto a política de vivienda, Díez ha lamentado que ha tenido que pasar la desgracia de San Antón para que el Consistorio vuelva a hablar del barrio. Y que, a estas alturas del año, “no hay visos de nuevas ayudas para la rehabilitación de inmuebles” y ni rastro, por la “negativa año tras año”, de las ayudas del alquiler al no aplicarse la Ley Estatal de Vivienda. “En Elche existe un problema de vivienda”, ha indicado Díez, tanto para los jóvenes como para quienes no pueden pagar 1.000 euros de alquiler. “Del Plan Vive sabemos que han cogido las 78 viviendas de Los Palmerales del Consell de Ximo Puig y se las han atribuido”.

En materia industrial, el portavoz socialista ha afirmado que, cuando acabe la presente legislatura, Elche no tendrá más metros cuadrados de suelo industrial de calidad, “ni en Elche Parque Empresarial ni el en Porta d’Elx”; un “suspenso absoluto en materia de política de suelo industrial, y esto ya empiezan a decirlo algunos empresarios”, ha asegurado.

Héctor Díez, portavoz del grupo municipal socialista en Elche / INFORMACIÓN

El concejal subraya que aquellos proyectos iniciados o en vías de adjudicación durante la pasada legislatura sí se verán materializados, no así las promesas del PP como la Ronda Sur, el tranvía o el palacio de congresos

Un Año Jubilar desconocido y sin los aparcamientos prometidos

Díez también se ha referido al año jubilar: “Nosotros, de buena fe, dimos nuestro apoyo, y que sepamos a día de hoy nos está costando más de un millón de euros y llevamos cuatro meses consecutivos con descenso de la ocupación hotelera en Elche. La mayoría de los ilicitanos no han comprado la idea y no saben ni qué es el año jubilar”, por lo que ha sugerido “revisar la política turística”.

Sobre transporte y movilidad, ha recordado que “se nos prometieron siete microaparcamientos en la ciudad con 1.500 plazas en total”, y que mientras se crean plazas en batería como en la calle Antonio Machado, se destruyen docenas de estacionamientos en otros puntos como la calle San José o José García Ferrández.

Díez afirma que el PSOE entra en una nueva fase en la que demostrará a los ilicitanos que “es una alternativa sólida al actual alcalde y a sus socios de Vox” con propuestas y una oposición más contundente



Por todo ello, ha recalcado que si bien llevan dos años efectuando una oposición de fiscalización y control riguroso, amén de efectuar una labor “bajo el radar y sin tanta foto” manteniendo el contacto con numerosos colectivos de municipio, ha advertido que “cada vez seremos más contundentes y exigentes con el equipo de gobierno”, ha concluido.