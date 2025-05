María Bonmatí es incapaz de hablar tras decaer su iniciativa al Congreso para más control de alcohol y drogas a conductores profesionales

María Bonmatí fue incapaz este miércoles de articular una sola palabra tras decaer el martes por la tarde en el Congreso de los Diputados su propuesta para aumentar los controles de alcohol y drogas a conductores profesionales, iniciativa que fue defendida por la diputada ilicitana Sandra Pascual. La que es también concejal perdió a su marido, Sergio Rodríguez, el 1 de agosto de 2022 tras ser arrollado su vehículo por un camión cuyo conductor dio positivo en cocaína. "Espero que me disculpéis", dijo con tono de congoja, "ya habrá un momento para hablar de ello". Eso sí, dijo que aquí no termina todo y que seguirá adelante para lograr este objetivo que no convenció ni a PSOE ni a Sumar, entre otras formaciones, un asunto ante el cual Vox se puso de perfil y se abstuvo.

Entre los diputados con los cuales se entrevistó en estos dos años y medio Bonmatí para sacar adelante la iniciativa estaba el diputado del PSOE Manuel Arribas, quien le tocó intervenir paradefinirr el sentido del voto de su grupo y cargó de reproches su intervención por un asunto que, en lo personal, pudo conocer de primera mano. Y, aunque nadie lo haya dicho en público, entre los diputados socialistas que el martes negaron el voto estaba Alejandro Soler. "Al menos podía haberse ausentado de la votación", dijo una fuente. Su voto, es evidente, no hacía falta porque la iniciativa decayó por 137 a favor, 175 en contra y 33 abstenciones, las del grupo político que en Elche es socio de Ruz.

Bonmatí y varios concejales, que acudieron a título personal al Congreso de los Diputados, regresaron desesperanzados por lo sucedido, una iniciativa que nació dos meses después de la muerte del entonces asesor y secretario general del PP de Elche y que ha sido durante este tiempo una tabla de salvación a la que se ha aferrado Bonmatí y buena parte del PP local para superar el duelo. Estuvieron Pablo Ruz, Juan de Dios Navarro, Loli Serna y Claudio Guilabert. La sesión, al menos, fue emotiva. Fue al terminar sus palabras, emocionadas, en la proposición Sandra Pascual cuando María, desde la tribuna de invitados, rompió a llorar y, mientras, parte de la Cámara Baja lo hacía en aplausos. Un instante antes, casi como un ruego, la diputada ilicitana había solicitado respaldo al recordar la muerte de Sergio y el que dejara dos niñas que aún no habían cumplido los tres años. "Les arrebataron el futuro que tenían planificado", dijo mirando al lugar que ocupaba la delegación ilicitana, "Se lo debemos a Sergio y a los que han sufrido lo que su familia, también a todos los profesionales (de la conducción). Por todo ello, apoyen esta toma de consideración", concluyó.

Una imagen del hemiciclo, medio lleno o medio vacío, como se quiera ver, esta tarde durante los debates, en una imagen de TVE / INFORMACIÓN

Corazones

El Congreso de Diputados no se caracteriza por conmover corazones. Nadie lo hace y este martes se vio. Si acaso, entre las intervenciones que siguieron, solo la de la diputada del PNV, Nerea Renteria Lasanta, se salió de los cánones de sus señorías al asegurar que "está bien que algo que llega a esta Cámara no sea ideológico", respaldándola al mismo tiempo por salud pública y políticas de prevención. Fue la única excepción a esa dureza con la que todo se mueve en la Carrera de San Jerónimo, algo a lo que ni la diputada ilicitana que la defendía fue capaz de abstraerse porque no puedo evitar el barro en el que está metida la política; de hecho, los aplausos de su partido la interrumpían cuando se refería, sin sentido alguno para lo que era la propuesta, a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al rescate de Aire Europa o a los WhatsApp de Ábalos. Así es muy difícil que los que te van a votar y que no son los tuyos, te apoyen porque, realmente, no se sabe cuál es el mensaje que les lanzas con la intervención.

El optimismo no reinaba en la delegación ilicitana tras escuchar al resto de diputados, lo que se confirmó con la votación pasadas las 20 horas, cuando la mayoría de diputados entró al hemiciclo para votar después de haber estado fuera prácticamente toda la sesión y saber el contenido ni el contexto de lo que votaban, solo las directrices que les habían dado: "esto sí, esto no, esto abstención". Algo normal en política, donde no rigen los cánones por justicia. Daba lo mismo que la defensa de Pascual estuviera respaldada por datos, como el aumento de víctimas en las carreteras asociadas a implicados que habían ingerido alcohol y drogas, argumentos que se diluyeron cuando se mezclaron con la inacción del Gobierno o el retraso de ejecutar modificaciones de seguridad vial que esperan desde 2022.

La votación en la Cámara Baja desestimando la propuesta / INFORMACIÓN

Hubo más intervenciones. Fue especialmente duro con la iniciativa popular la formación Sumar, su diputado Félix Alonso Cantorné, quien comenzó hablando del genocidio de Gaza, llegó a tacharla de estar mal planteada, "no tiene base científica (...) Su propuesta es como pesar dos veces con la misma báscula (...) Las reincidencias han bajado un 34 % desde 2018 (...) La propuesta no incluye medios pedagógicos, es un brindis al sol y manifiestamente inconstitucional".

Ruz y Bonmatí, este martes en el Congreso / INFORMACIÓN

Riesgo

En cambio, Vox sí le pareció conveniente, aunque al final se abstuvieron. Eso sí, sin olvidar que, por encima del asunto que se debatía, habían subido al púlpito para primordialmente atacar al Gobierno y sea cual sea el tema daba lo mismo. "La seguridad con ustedes corre cada vez más riesgo, no es distinto con lo que pasa en las carreteras. Las han llenado de radares solo con afán recaudatorio", dijo entre otras cosas el diputado Francisco José Alcaraz, quien también dio algunos datos excelentes sobre el asunto sobre el que se planteaba, como el aumento en 14 muertes el último año en las carreteras, de lo que responsabilizó al Gobierno porque un tercio se debe, dijo, al mal estado de estas. También aseguró sobre los controles que mientras detectan que el 0,17 % de conductores han consumido alcohol, un 39 % dan positivo en drogas, pero el número de pruebas, tanto de unas como de otras, han disminuido de 150.000 a 120.000 anuales.

La diputada Sandra Pascual, durante su intervención este martes en el Congreso de los Diputados, en una imagen de TVE / INFORMACIÓN

Cerró las intervenciones, el socialista Manuel Arribas, quien tildó la iniciativa de "improvisación, falta de rigor y oportunismo. Han venido a hacer ruido y sin revisar siquiera lo que registran", recordando cuando el pasado octubre el PP se abstuvo en una votación para reducir al 0,1 la tasa de alcohol en sangre. "Traen una iniciativa con errores jurídicos, para mantener a Feijóo". Y se preguntó dónde ha estado el PP cuando se votó el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o con los valencianos durante la dana. Y tildó el debate, y en eso tuvo razón, de "embarrado".