El plan sombra incluirá la instalación de toldos-vela en colegios de Elche y no solo pérgolas

Las concejalías de Espacios Públicos y Educación del Ayuntamiento de Elche anunciaron este miércoles que el plan de sombra en centros educativos no solo incluirá pérgolas, como las anunciadas en 2024, sino también toldos-vela, siguiendo el modelo que ha comenzado a instalarse este mes en las calles del casco histórico. Decidir por un modelo u otro va a depender de las propias características de los centros educativos, pero una cosa está clara: los toldos ofrecen más superficie de sombraje. Además, según explicó el edil Guilabert a preguntas de este medio, las pérgolas que se instalen hasta ahora no van a llevar un techo metálico porque este se calienta por efecto del calor que se disipa bajo él, creando un microclima que tampoco es lo más conveniente. De este modo, se va a apostar por lonas de cubrición, tanto en un modelo como en otro.

Las pérgolas bioclimáticas no están siendo tan efectivas como se esperaba porque el techo metálico calienta la superficie, en la imagen la instalada en el CEIP Candalix / Áxel Álvarez

Guilabert explicó en la sala del Consell junto a la concejala María Bonmatí que los primeros tres centros educativos donde se va a realizar la instalación son Reyes Católicos, La Marina y Virgen de la Asunción, que han sido elegidos porque apenas disponen de zonas donde los pequeños puedan guarecerse de los rayos del sol; es decir, de zonas de arbolado. El contrato, por un valor de 73.589 euros, saldrá a licitación en las próximas semanas, pues el objetivo es que las obras de acondicionamiento se realicen durante los meses de verano para disfrutar de ellos a la vuelta a clase, el próximo septiembre y sin causar problemas durante la jornada escolar. El responsable municipal no supo precisar cuántos metros cuadrados se van a poder instalar porque, aseguró, el expediente está en sus orígenes y esta será una de las cuestiones primordiales para decidir la empresa ganadora entre aquellas que ofrezcan más metros de vela.

Como los toldos que se han instalado en calles como Corredora, Obispo Tormo, Hospital o Ample, serán microperforados e ignífugos, aunque no de color beige sino de tonos que se decidirán en su momento. "Se trata de dar una solución adecuada e integrada en los patios de los colegios que permita proteger a los alumnos en horas y épocas del año que tienen más incidencia de sol y el calor", reiteró el concejal, quien dijo que en años venideros, y en función de la capacidad presupuestaria, de las necesidades y solicitudes que se tengan por parte de la comunidad educativa, se irá ampliando el número de centros beneficiarios.

Calidad de vida

"Es una prioridad para este gobierno municipal invertir en los centros educativos del municipio y en concreto en actuaciones con las que mejoran el bienestar y la calidad de vida de los más pequeños”, señaló Guilabert quien dijo que preferentemente serán rectangulares, para buscar el mayor aprovechamiento, pero no descartó otras formas posibles. Los anclajes se realizarán al suelo mediante postes metálicos, lo que da a entender que no estarán cogidos a las fachadas de los propios centros, máxime después de haber constatado que, según la antigüedad de los edificios, estos soportan peor la tensión de los cables al punto de no ser aconsejable su colocación, como ha ocurrido en la calle Major del Pla.

El Ayuntamiento ya puso en marcha la instalación de toldos en escuelas infantiles y, más recientemente, ha trasladado este modelo a zonas de juegos infantiles donde apenas existe la sombra. Además, también se está avanzando con una inversión de dos millones de euros en la instalación de climatización en los centros educativos para los más pequeños, lo que beneficiará ya el curso próximo a más de medio millar de niños. Progresivamente, se quiere llevar este proyecto a todos los colegios ilicitanos.

Toldos ya instalados en el centro de Elche / Áxel Álvarez

Toldos palilleros

Por otra parte, y dentro de esta campaña, el edil anunció la instalación de toldos palilleros en la fachada del patio de aulas de infantil del colegio La Paz de Torrellano, lo que tiene su razón de ser por las altas temperaturas en el interior por la radiación solar a la fachada. Se trata de una petición expresa de la comunidad educativa del centro y cuenta con una inversión de 36.810 euros. Estos trabajos también se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto. El pasado año, Educación anunció un proyecto de renaturalización de los patios, en los cuales se incluyen iniciativas como las que ahora se están efectuando.