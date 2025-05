Duelo en el IES La Asunción de Elche por la muerte del profesor Josep Maria Vicedo

Elche despide con tristeza al profesor Josep Maria Vicedo, quien durante años fue una figura central en el IES La Asunción de Elche como docente de Historia e Historia del Arte. Su fallecimiento ha generado una ola de dolor entre el claustro, el alumnado y quienes compartieron aula, reflexiones y afecto con él. Vicedo fue alumno del centro antes que maestro, comenzando a trabar en 1980 y jubilándose hace algo más de un lustro. “Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la muerte de Josep Maria Vicedo, compañero, guía y referente para muchas generaciones de alumnos y docentes”, expresaba el director Félix Arias Sánchez en una nota de condolencia.

Un profesor que "enseñaba a mirar el mundo"

Quienes conocieron a Vicedo destacan su pasión por la enseñanza, su rigurosidad académica y su cercanía humana. “Su entrega iba mucho más allá de la enseñanza de contenidos: transmitía una manera de mirar el mundo, desde el análisis, el conocimiento y la sensibilidad”, recordaba Arias.

Capaz de despertar vocaciones, Josep Maria Vicedo fue el motor que impulsó a muchos jóvenes a continuar estudios en Historia. “Su entusiasmo era contagioso; su presencia, inspiradora”, señalaba el docente firmante del homenaje, pero también varios de sus exalumnos en la red social Facebook.

Su legado no se limitaba al aula. Intelectualmente inquieto, lector incansable y conversador excepcional, compartía pensamiento más allá de los datos o teorías. Su defensa del espíritu crítico y su compromiso social y político marcaron tanto sus clases como su vida.

Una vida comprometida con la educación pública y la cultura ilicitana

El profesor Vicedo veía la Historia no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta para entender el presente y actuar sobre él. Esta visión crítica y activa de la enseñanza lo convirtió en un referente en el ámbito de la educación pública, a la que defendió con convicción.

Josep Maria Vicedo, el que fuera profesor de Historia e Historia del Arte del IES La Asunción de Elche, en una imagen reciente / INFORMACIÓN

Fuertemente vinculado a Elche, amaba profundamente la cultura local y fue un firme defensor de la lengua valenciana, que utilizaba con naturalidad y orgullo. En su memoria, el centro educativo quiso hacer propias unas palabras del escritor Joan Fuster que reflejan su ideario: “Toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros. Y toda educación que no forma en libertad, no es educación”.

Una comunidad educativa en duelo

El dolor por su pérdida ha sido compartido también por su familia, muy unida al instituto. “Queremos acompañar a su mujer, Minerva, y a sus hijos, que también fueron alumnos del centro”, escribía Arias en su despedida.

El recuerdo de Josep Maria Vicedo perdurará entre todos aquellos que aprendieron de él, compartieron su tiempo y sus ideas y vivieron de cerca su vocación transformadora. Su figura, profundamente humana y pedagógica, encarnaba el ideal de lo que significa educar con sentido, con propósito y con pasión.

“Su memoria vivirá en todos nosotros”, concluía el texto, lleno de admiración y cariño. El IES La Asunción llora la pérdida de un maestro en el sentido más amplio de la palabra.

Un legado que vive en su alumnado

En el muro de Facebook del IES La Asunción, antiguos alumnos han querido rendir homenaje al profesor Josep Maria Vicedo, recordando el profundo impacto que dejó en sus vidas y cómo su enseñanza sigue presente décadas después.

“Mi pasión por el arte fue él quien la inculcó. Lloré al ver por primera vez el Partenón o al entrar a una pirámide. Cada vez que he disfrutado de una obra de arte, él me ha acompañado, dirigiendo mi mirada con sus explicaciones”, escribía Quili P. Titos.

Israel Adsuar Sabater lo definía como “nuestro gran tótem entre el profesorado. Nos enseñó no solo Historia (con mayúscula), sino también a ser mejores personas y, sobre todo, personas críticas”.

“El mejor maestro que he tenido nunca. Generoso, con un gran sentido del humor y una capacidad docente inmensa”, recordaba Ruth Adsuar Sabater, quien añadía: “Fue un faro en mis reflexiones vitales desde que lo conocí en los años 90”.

Jesús Centenero, alumno en 2004/2005, decía: “Igual que a muchos otros, me hizo apasionarme por el arte. Su humor y su forma de enseñar eran inigualables”.

“Una gran pérdida”, “un profesor fantástico”, “un referente inolvidable”, expresaban otras voces como Sara Celda, Mar Martínez, Cristina Soriano, Erun Mollá, Mariló Díez o Raúl Sánchez Tarí, quien escribió: “Hace ya 40 años que nos acompañó como tutor. Crítico, cercano, respetuoso y respetado, al que siempre le estaremos agradecidos”.

“Echaremos de menos tu sonrisa”, resumía con emoción José Diego Quiles Pomares, dando voz al sentimiento colectivo de gratitud y pesar.