Los plazos de rehabilitación del Mercado de Elche comienzan a contar y se anuncian las catas pendientes

El pasado día 26 de mayo se firmó el acta de replanteo del proyecto del Mercado Central de Elche, que pretende cambiar el modelo de negocio de los tradicionales puestos -ubicados desde hace años de forma provisional en la ladera del Vinalopó- añadiendo una oferta gastronómica, algo que se ha impuesto en muchas grandes ciudades. Los 8,8 millones de euros y los 15 meses de plazo que tienen las tres empresas adjudicatarias formando una UTE (Involucra, Alcudia y Gestaser) se han convertido en uno mas "regalado" porque realmente comenzaron las actuaciones el 22 de abril, pero no cuenta en el cómputo del acuerdo. En cualquier caso deberá estar listo a finales de octubre de 2026, pues eso es lo que se firmó.

¿Por qué ha ganado un mes de tiempo la UTE? Porque el acuerdo suscrito en abril con el Ayuntamiento de Elche establecía lo siguiente: "La dirección facultativa, de acuerdo con el promotor -la empresa municipal Pimesa-, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos, sin que se inicie el cómputo de plazo de ejecución de las obras hasta la obtención de la autorización de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para la realización de las actuaciones arqueológicas». Es decir, a sabiendas de que nunca se sabe cuándo la Generalitat Valenciana podía resolver la discrepancia no tenía sentido estar de brazos cruzados. Y eso se hizo.

Fue el concejal de Urbanismo, Francisco Soler, quien explicó al término de la junta de gobierno que el pasado 23 de mayo se había recibido la autorización de la Conselleria de Cultura para el inicio de los trabajos después de aceptarse una de las subsanaciones requeridas al Ayuntamiento de Elche, que trataba sobre la seguridad que iban a tener los Baños Árabes durante los trabajos para evitar daños al patrimonio; y entender los técnicos que el informe museístico que se había solicitado no se puede entregar en tanto en cuanto no se completen las catas que aún están pendiente realizar, aunque estas en principio sean pequeñas y solo se espere encontrar un leñero.

Trabajos en el interior del mercado el pasado día 13 / Áxel Álvarez

Catas

En cualquier caso, las catas pendientes son exteriores al propio edificio, no afectan a los trabajos que se están realizando y se localizan en al norte de los Baños Árabes, en la intersección hacia la calle Major de la Vila, donde a priori no está previsto encontrar, como decimos, nada de valor, pero que su realización y el informe resultante son necesarios para completar el documento museístico que se reclama desde la administración valenciana. El concejal no dio detalles sobre cuándo comenzarán las catas y quién las asumirá, pero sin duda espera que no ocurra con las que mantuvieron años el proyecto paralizado; en parte, porque el entonces gobierno (PSOE y Compromís) no estaba de acuerdo con el mismo y su aparcamiento subterráneo, lo que hizo que se dilatara hasta encontrar una salida legal.

Durante este mes la empresa ha procedido a la limpieza interior del edificio, una tarea compleja de mano de obra, pero desde este mismo lunes, tras la firma del acta de replanteo, con todos los papeles en la mano, sí comienzan a correr los plazos de los trabajos que tienen fases complejas y no nos referimos al hecho de tener que eliminar la planta superior del edificio y mover varios metros la fachada oeste del mercado, sino a bajar parte de la cota de la calle para poner los baños árabes en valor, además de sacar a la luz los refugios de la Guerra Civil.