Elche se aprieta el cinturón con las horas extra que ya no se pagan sin autorización previa

El pasado mes de marzo, el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elche instó a través de una circular a todos los jefes de departamento a trasladar el mensaje de que a partir de ahora no se pagarán horas extra que antes no se hayan autorizado, según confirmó al diario un portavoz municipal, asegurando que antes de ello ya se estaba implementando la medida. Pero es desde hace dos meses que es relativamente frecuente que en todas las juntas de gobierno se dé el visto bueno a peticiones de realizar tareas extra para actos que aún no se han celebrado, con nombre de funcionario, causa y número de horas. Al margen de ello, se siguen pagando de otros departamentos que, en teoría han seguido la misma vía de contar con un plácet previo. El equipo de gobierno (PP y Vox) deslinda este hecho del hecho de que a ello esté obligado por los objetivos tasados que figuran en el Plan Económico-Financiero (PEF) al que está obligado este año y el próximo después de cerrar el pasado ejercicio con un desfase de 8,5 millones de euros. Fuentes municipales confirmaron que hasta ahora no se llevaba un control exhaustivo de las horas; es decir, que se realizaban cuando los trabajadores no habían tenido tiempo de finalizar sus tareas como una cosa habitual. El hecho de que haya puestos sin cubrir o bajas hace que se recurriera a ello en muchos servicios. Pero se ha terminado. También desde el área de Hacienda se está siendo mucho más escrupuloso mirando si se han cumplido todos los requisitos.

Desde hacía unos diez meses había un problema con el pago de las horas extra, que estalló en marzo cuando los sindicatos se quejaron de que funcionarios no las cobraban de forma puntual desde julio de 2024. Y esto tampoco es normal en un Ayuntamiento que exhibe la buena salud económica que predica su equipo de gobierno. El problema, según fuentes del comité de empresa, se ha resuelto este mes de mayo con dinero de otras partidas y después de que muchos funcionarios se hubieran llegado a plantar ante sus superiores, que les seguían exigiendo servicios fuera de horario, pero que ya no sabían cuándo les iban a pagar y en principio se negaban por este motivo. Un portavoz municipal explicó otra medida que se está aplicando con las horas extra que ahora sí se autorizan, pues se están cambiando por libranzas de la jornada laboral. La solución no tiene coste para las arcas públicas, pero nadie realiza el servicio de esta persona.

El alcalde Pablo Ruz, con funcionarios de la Policía Local, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

El mensaje de que no se pagan ya horas extra sin visar está teniendo repercusión en departamentos que van desde la Administración General a Parques y Jardines -que se ha convertido en una denuncia constante del PSOE por el riego de flores a todas horas-, pasando por áreas como Montajes, Alumbrado, Deportes, Cementerios, Cultura, Ordenanzas o Escuelas Infantiles. Un solo ejemplo es que las educadoras ya no pueden tener reuniones con las familias fuera de su horario laboral, al término de las clases, que hasta ahora se les retribuían, por lo que si necesitan comentar algo debe ser dentro de sus horas de trabajo o, fuera de esta, bien a coste cero, según los sindicatos. Todo esto sucede después de que el Ayuntamiento de Elche decidiera el pasado año adelantarse al propio Gobierno e implantar una jornada laboral de 7 horas para todos los funcionarios que hasta ese momento era de 7,5 horas. El mensaje que dio aquel día el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, fue que aquello no iba a suponer más coste para las arcas públicas en concepto de horas extras.

Capítulo 1

El recorte de horas extra no es la única medida para apretarse el cinturón en personal, que forma el capítulo 1 del presupuesto, el más importante. En estos momentos, según los sindicatos, supone un desembolso de entre 103 y 105 millones de euros del presupuesto de 2025, cuando en 2023 se aprobó por 87 millones de euros; es decir, un 18 % más en solo dos años, aumento que sin duda no ayudará a cuadrar las cuentas municipales ni el PEF. Esto se ha traducido, como dijo el PSOE, en que se estén dejando de renovar contratos e, incluso, que no se cubran plazas estructurales; es decir, aquellas indispensables de ocupar ya bien sea por un titular o interino porque aparece en la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo. El PP lo ha negado, como el que haya 3.000 expedientes pendientes de resolver (sanciones, ayudas,...) por falta de personal, pero es una realidad que los socialistas demuestran con departamentos y personas a las que no se les ha renovado los contratos o bien no han sido sustituidas por otras.

Mantenimiento en la Glorieta de Elche por un trabajador de las brigadas municipales / Áxel Álvarez

Y esto es curioso porque el pasado enero, según fuentes del comité de empresa, se contrató a 205 personas para tareas, principalmente administrativas y cubrir vacantes en departamentos y, al mismo tiempo, siguen creciendo las contrataciones externas en áreas como Parques y Jardines, algo que también han advertido los sindicatos es una forma de ir debilitando la estructura del departamento y de sus brigadas. Este inusitado aumento de contratación contrasta con la decisión dos meses después de recortar horas. Y no es lo único que se está haciendo desde Recursos Humanos porque este mes se ha aprobado un plan de optimización que, de momento, ha puesto en guardia a los sindicatos porque, como ha dicho tanto Ruz como el concejal de Hacienda, Francisco Soler, supondrá entre otras medidas el trasvase de funcionarios entre departamentos y en función de las necesidades de estos por días semanas o meses. Es decir, reforzar unos con otros en vez de contratar o pagar horas.

Derechos y complementos

El comité de empresa, en plena negociación de la carrera profesional, no esperaba este giro y la aparición de un plan de optimización al que, de entrada, le ponen pegas porque creen que en muchos casos no va a casar con derechos y complementos que reciben los trabajadores por su labor, como son el de destino o el específico. Esta semana se ha cerrado, precisamente con vista a impulsar este plan, el periodo dado por Recursos Humanos a todos los departamentos para facilitarle una relación de empleados públicos y tareas. Los sindicatos, además, se temen que vayan a suprimirse jefaturas de servicios o departamento, principalmente, aquellas en las que el funcionario no tiene a nadie a su cargo.