Lo que tuvo que soportar una ilicitana en First Dates: machismo y fantasía del "Mel Gibson de Aliexpress"

El famoso programa de citas First Dates puede poner al límite la paciencia de más de una concursante, sobvre todo cuando la pareja escogida por el programa se decide más por el juego televisivo que a razón de la personalidad de cada concursante. Esta vez, la última víctima del programa de Cuatro ha sido Patricia, una mujer ilicitana con mucha paciencia.

Parte del show de First Dates radica, en muchas ocasiones, en escoger a personajes icónicos o esperpénticos y emparejarlos con personas que nada tienen que ver con estas; el límite está en cuanto uno de estos personajes deja de ser gracioso o curioso para comportarse directamente de forma machista e irrespetuosa, cruz que la joven de Elche tuvo que soportar de Mel, llamado así por su "parecido a Mel Gibson", según dijo el hombre sobre sí mismo, asegurando, además, que su padre es amigo del actor.

Mel Gibson "de Aliexpress"

“En el azul de los ojos se pueden parecer, no en mucho más”, aseguraba Patricia sobre el Mel Gibson "de Aliexpress", que no cesó de inflar su currículum cinematográfico durante la cita reafirmándose en que trabajó en "la película de terror más famosa de la historia", sin aclarar si se refería a Nosferatu, al Exorcista... “La película que yo rodé fue la más famosa que hay de terror y las personas para las que yo rodaba intentaron protegerme para que no rodara más películas hasta el día de hoy”. En cualquier caso a quien de verdad de esperaba una sesión de película de miedo era a su cita. La ilicitana no solo tuvo que cargar con la actitud del concursante y sus comentarios ambiguos y fantasiosos: el señor, que se consideraba a sí mismo "un mujeriego" parecía no conocer aquello de "solo sí es sí" y la ilicitana acabó sincerándose: "He tenido que evadir, como he podido, algún beso. La verdad es que nunca había hecho tantas cobras a nadie y más advirtiéndole desde la primera", una situación que se sumaba a los comentarios sobre la situación personal de ilicitana, en la que Mel (que no dijo su nombre) comparó al hijo de Patricia con una riñonera: "Las personas que vienen con mochila son chicas que vienen con hijos, no con uno sino que vienen con dos o tres. Para mí, eso es una mochila. Si viene con uno es una riñonera".

"Una falta de respeto"

El veredicto final de la cita coincidió con las caras de incomodidad que Patricia mostró en todo momento: un claro "no" previo a la huida. "No tendría una segunda cita, más que nada porque no he tenido esa atracción física que necesitaba. Me has buscado en varias ocasiones los labios y te he evitado. Y ese momento me ha parecido una falta de respeto", resumió la ilicitana. El comentario del hombre, lejos de la autocrítica o la vergüenza, acabó de retratarlo: "Si tengo una chica guapa delante, ¿tú qué haces?".

Hasta cuándo el programa comenzará a evitar este tipo de situaciones para algunas concursantes resulta tan misterioso como el parecido entre este "Mel Gibson" con el actor de Hollywood.