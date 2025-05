La Plataforma del Hospital del Vinalopó clama contra la prórroga: “Hoy ha muerto la sanidad pública”

A las puertas del Hospital Universitario del Vinalopó se reunían este viernes por la mañana decenas de ciudadanos y miembros de la Plataforma por la Reversión del Departamento de Salud Elche-Crevillent para denunciar la decisión de la Generalitat Valenciana de prorrogar cinco años más el modelo de gestión sanitaria privatizada. La protesta se producía justo un día antes de que finalizara el contrato de quince años que mantiene Ribera Salud con la Conselleria de Sanidad. Lo que no sabían los asistentes es que la firma de la extensión contractual ya se había llevado a cabo.

“Hoy la sanidad pública ha muerto”, proclamaban los portavoces de la plataforma en un ambiente marcado por la indignación y la denuncia social. El Vinalopó es el último departamento sanitario con gestión privada en toda la Comunitat Valenciana, y la decisión del Consell de extender el modelo era calificada por los manifestantes como “un retroceso y una traición a los ciudadanos”.

Un modelo cuestionado

Los asistentes describían el modelo como “deficitario”, “caducado” y carente de transparencia. “Mañana, 31 de mayo, acaba el contrato entre la Salud y la Consellería de Sanidad, 15 años de gestión privatizada, donde el Govern Valencià quiere ampliar un lustro más de esta gestión que ha demostrado ser deficitaria”, denunciaban desde la plataforma.

Los portavoces insisten en que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “no ha proporcionado datos” que respalden la supuesta eficiencia del sistema, pese a las múltiples peticiones de información por parte de la ciudadanía. Además, han recordado que la empresa concesionaria, Ribera Salud, fue objeto de un importante cambio de rumbo esta misma semana, cuando el grupo inversor francés Vivalto Santé, su socio mayoritario, cesó a toda su cúpula directiva.

Quejas por esperas y falta de personal

Durante la concentración, los manifestantes compartieron testimonios personales que evidencian, según dicen, la crisis del sistema. “Me dieron cita con mi médico de cabecera para dentro de 32 días. Eso no es de recibo. Es indignante. Es nuestro derecho, no un favor”, explicaba Paqui Ortiz, una de las usuarias afectadas.

También se denunciaban esperas de más de un año en especialidades como la digestiva, la ausencia de profesionales (como la falta de urólogo de guardia este mismo fin de semana), y la presión asistencial que soportan las plantillas, lo que provoca bajas médicas por sobrecarga. “Hay médicos que no pueden más. Las condiciones son insostenibles”, señalaba Pepa Egea, miembro de la plataforma.

Sin opción a quejarse en los centros de salud

Otro punto de crítica era la imposibilidad de presentar reclamaciones en algunos centros de salud. “No nos dejan poner quejas. Eso es muy grave. Nos están quitando la voz”, denunciaban desde la plataforma. Este bloqueo a la participación ciudadana era interpretado como una estrategia para evitar que aflore el malestar social.

La plataforma subrayaba que el deterioro progresivo de la atención responde a una política de desinversión planificada, que también afecta a la red pública convencional. “Parece que quieren que todo esté igual de mal, para que nadie defienda la reversión. Pero no lo van a conseguir”, afirmaban.

Nuevas acciones para exigir la reversión

Los activistas adeltaron esta mañana que continuarán con las movilizaciones y que, en los próximos días, comenzarán a recopilar testimonios y quejas ciudadanas para documentar el impacto real del modelo privatizado. También prevén acudir a centros sociales y vecinales para informar y recoger apoyos. “No queremos ser ciudadanos de segunda. Queremos una sanidad 100% pública, de calidad y con acceso digno”, sentenciaba Paqui Ortiz. Para la plataforma, la defensa de la sanidad pública no es una opción, sino una obligación. El conflicto sigue abierto, y la Plataforma del Vinalopó aseguraba que “esto no acaba aquí”.