Elche detecta consumo de 'vaper' en niños a partir de los nueve años

"Niños ya con nueve años van con vapers al cole como si fuera una golosina, y no es cierto, se tiene la visión errónea de que si no lleva nicotina no es dañino". Esta fue la principal alerta que mandó este viernes la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Elche, aprovechando la conmemoración este sábado del día mundial contra el tabaco, después de que se haya llegado a ver en colegios a parte del alumnado sacar los vapeadores de colorines como si fueran un juguete más porque se disfrazan con sabor a melón o sandía los efectos para la salud, pese a que ya se anunció una restricción nacional a los aromas para que no sean tan atractivos.

Técnicas de la UPCCA de Elche con una mesa informativa por el Día Mundial contra el tabaco / J.R.E.

Perjuicios

Lo problemático es que suele ser la propia familia la que incentiva el consumo ya que los regala en eventos como comuniones, sin entender el perjuicio para la salud que pueden tener estos cigarrillos electrónicos que sustituyen al tabaco convencional, explicaron este viernes Lidia Martínez y Mar Más, técnicas de la unidad.

Químicos

Insisten en que debe acabarse ya con el ideal de que los vapeadores son menos nocivos ya que contienen sustancias químicas peligrosas para la salud y que son cancerígenas. En este sentido lamentan que falta una regulación para la venta ya que "lo pueden adquirir en cualquier establecimiento, incluso en tiendas donde se pueda ir a comprar productos de limpieza", manifestaron.

Baja la edad de atención

Esta nueva tendencia está haciendo que el departamento municipal cada vez esté bajando más la edad media de atenciones por abuso a ciertas sustancias, viéndose casos ya de menores que aún no han dado el salto a Secundaria y llegan por este consumo.

En lo que va de año la UPPCA ha atendido a unas 70 familias y aproximadamente el 60% de las atenciones están relacionadas con el abuso al móvil, mientras que la segunda causa, en un 40%, es por consumo de tabaco, drogas y esta modalidad de vapeo que va calando más.

Mesas informativas

Desde la concejalía de Sanidad, a través de la UPCCA y en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) organizaron este viernes mesas informativas durante la mañana para sensibilizar a la población sobre los daños que ocasiona el tabaco y los vapeadores, e incluso se emitió un programa en directo de Radio Joven Digital desde la plaza del Congreso Eucarístico para promover hábitos saludables, todo después de que en las últimas horas trascendiera que el Gobierno central está trabajando en un anteproyecto que podría prohibir fumar en terrazas y otros espacios de ocio al aire libre.

Playas

Inma Mora, edil de Sanidad, que reconoció que el tabaquismo es "una epidemia", sostiene de entrada que el Ayuntamiento no está optando por la vía sancionadora porque entiende que el trabajo municipal es preventivo para evitar el consumo en espacios públicos, como ha ocurrido con las playas, pero sin imposiciones. Aún y así, desde el bipartito prefieren esperar al desarrollo de la ley para estudiar la posición que tomarían en cuanto a las restricciones estatales.

Desde la UPCCA insisten en que el consumo de tabaco es la principal causa de muerte en España y Europa y que cada vez se crea adicción a edades más tempranas. En Elche la mayoría de los casos suelen ser tratados a partir de los catorce.