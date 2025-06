«La ciencia es una carrera de motivación, no un simple trabajo»

En el campus de Elche de la UMH existe un instituto de biotecnología sanitaria (IDiBE) con una experiencia de casi 30 años que impulsa una ciencia que no solo entiende de enfermedades, sino que transforma conocimiento en terapias útiles. No es precisamente uno de los centros de investigación más conocidos de la provincia, pero sí que es uno con gran potencial de crecimiento, en todos los sentidos, y muy muy prometedor. Anteriormente conocido como Instituto de Biología Molecular y Celular, hasta 2018, el complejo en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández que dirige el catedrático Antonio Ferrer Montiel no solo se preocupa de intentar combatir tumores gastrointestinales, la diabetes o la migraña, sino que además se esfuerza por reducir el número de animales de experimentación y que los resultados de investigación lleguen lo antes posible, con todas las garantías, a la sociedad.

¿Cómo se puede describir el IdiBE?

Es un centro de investigación multidisciplinar, que se nutre de investigadores del máximo nivel en distintas disciplinas, que van desde la química física a la biología molecular y la bioquímica. También tenemos nuestras interacciones con los investigadores clínicos tanto del Hospital General de Elche como del General de Alicante, así como con centros de investigación del CSIC como el Instituto de Química Médica o el Instituto Rocasolano. Es decir, es un instituto que tiene como foco el desarrollar proyectos dentro del ámbito de la biotecnología sanitaria tanto en salud humana como en salud animal. Estamos organizados en dos grandes departamentos: un departamento que se llama Biotecnología Molecular, donde realmente estamos interesados en conocer todos los aspectos moleculares implicados en la fisiopatología de distintas enfermedades. Nos interesa primero conocer cómo funcionan fisiológicamente estas moléculas para, posteriormente, tener conocimiento de cómo se produce la enfermedad para desarrollar fármacos. Después tenemos otro departamento que llamamos de Biotecnología Preclínica con distintos grupos de investigación sobre diabetes, tumores gastrointestinales, migraña…

Antonio Ferrer Montiel / Áxel Álvarez

¿Qué balance hace de esta nueva etapa tras pasar del Instituto de Biología Molecular y Celular a, en 2018, el IDiBE?

Creo que ha sido un acierto completo y en dos sentidos fundamentales. El primero porque cuando se hizo la transformación se hizo pensando en que nuestra investigación dentro del campo de la biología molecular y de la biología celular, un área extremadamente generalista, se había ido a lo largo de los años focalizando mucho dentro del ámbito sanitario y también dentro del ámbito biotecnológico. Y digo esto porque una de las aspiraciones y uno de los objetivos que siempre tuvo el Instituto de Biología Molecular y Celular era que las investigaciones que desarrollaban sus investigadores llegaran a los pacientes. Y para llegar a los pacientes lo que hay que hacer es obviamente transformar ese conocimiento en productos que sean útiles para los mismos, bien a nivel de diagnóstico bien a nivel de terapia, y eso es un aspecto fundamental de la biotecnología. Eso por una parte. Por otra, el cambio en 2018 llegó en un momento idóneo para dar un revulsivo y presentar un proyecto nuevo y estimulante a todos los investigadores. El IBMC nació en 1997, de la mano del profesor José Manuel González Ros, con una magnífica visión. Pero con el paso del tiempo era necesario un revulsivo, poner sobre la mesa una orientación nueva. Eso fue un estímulo para todos los grupos. Recordemos que se incorporó todo el grupo de diabetes, que venía del Instituto de Bioingeniería, con una gran ilusión, y ello ha supuesto una potenciación tremenda de todas las líneas de investigación. Este instituto de biotecnología sanitaria lo que está haciendo es transformar conocimiento en productos que son útiles para la sociedad. Muchas veces en los centros de investigación investigamos lo que creemos que es importante, pero cuando vamos realmente al actor que necesita esa investigación es cuando nos corrigen y nos dicen: esto no es importante, pero esta parte de aquí sí. A nosotros nos pasa mucho, vamos a los clínicos y les decimos: mira, hemos desarrollado este producto para el tratamiento de la enfermedad X. Y nos responden: mira, para esa enfermedad tengo miles de tratamientos, pero para esta otra no tengo ninguno. Eso entonces nos permite reorientar nuestras prioridades. Por tanto, lo que tengo que hacer es ver dónde hay necesidades y no solamente lo que a mí me gusta investigar.

¿Podría concretar el tipo de fármacos, productos, nuevas moléculas que se hayan generado desde aquí?

Una de las más relevantes, y que yo creo que va a tener un impacto brutal, fue una colaboración con el Instituto de Neurociencias, en concreto con Carlos Belmonte, y que desembocó en la generación de un producto para el tratamiento del ojo seco. Luego se licenció a una multinacional americana y de ésta a otra. El producto, que se diseñó aquí en 2011, realmente reduce la incidencia y las entomatologías del ojo seco. Seguramente lo veamos en el mercado en 2026. También, en colaboración con un grupo italiano, desarrollamos unas moléculas que hemos formulado en una crema para las manos y para los pies. Esta crema va dirigida a mitigar las molestias sensoriales en manos y pies causadas por el tratamiento con quimioterapia. Utilizándolas una o dos veces al día, esta crema reduce la incidencia de la neuropatía.

En otro momento durante la entrevista / Áxel Álvarez

¿Qué perspectivas tienen, cómo ven la década que viene?

La veo con un futuro brillante. Uno de nuestros objetivos es conseguir el sello de excelencia María de Maeztu. Hemos optado ya dos veces y pensamos que tenemos un proyecto súper interesante. También sabemos que tenemos una excelencia a nivel traslacional: este es un instituto que tiene más de 30 patentes, tiene más de 20 productos en el mercado, tiene un producto registrado en la FDA (la agencia del Gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos...), contamos con productos para las mujeres que tienen molestias vulvares, productos para pacientes que tienen molestias o enfermedades atópicas en la piel…. Es decir, tenemos una excelencia que va más allá de la publicación de artículos en revistas de súper impacto que va hacia el bienestar de la sociedad. Lo que estoy defendiendo es que también existe la excelencia de que lo que hagas llegue a los pacientes, que son los que realmente tienen que beneficiarse de todo esto.

¿Con qué programa de investigación de frontera y altamente competitivo buscan ese sello de excelencia?

Con un proyecto que está dirigido fundamentalmente al desarrollo de organoides y de órganos en chip inervados (y que utiliza técnicas de microfabricación para crear modelos en miniatura de órganos biológicos, como el pulmón, el corazón o el intestino, en un dispositivo del tamaño de un chip. Estos dispositivos microfabricados están hechos de células vivas que crecen en una plataforma a microescala y recrean la estructura y la función del órgano al que representan). Es decir, que tienen activada la sensibilidad y que es fundamental para poder entender cómo funcionan estos órganos. No hay ningún órgano de nuestro cuerpo que no esté inervado además de en comunicación con el cerebro. Por tanto, no podemos imaginar organoides y órganos en chip que no tengan esta comunicación y que no tengan esta inervación. Y nosotros hemos desarrollado realmente toda la tecnología de inervación. Por tanto, lo vamos a focalizar ahí, porque creo que es un proyecto de futuro y es un proyecto en donde no solamente somos capaces de hacerlo, sino que también somos capaces de formar a las próximas generaciones de investigadores en lo mismo porque creo que eso es el futuro. Implica reprogramación celular, implica utilización de tecnología microfluídica, implica tejidos y cultivos tridimensionales, es decir, es un compendio fundamental.

El director del IDiBE, durante la entrevista / Áxel Álvarez

Usted se pregunta qué le interesa a una comunidad, qué le interesa a un país: ¿tener pocos centros de excelencia o tener muchos centros de excelencia?

Te interesa tener muchos centros de excelencia. El máximo posible. Obviamente con los criterios que tengas que tener. Pero lo que no puedes tener es unos mínimos, porque unos mínimos no pueden llevarte la ciencia a nivel internacional.

Y al hilo de esto varias preguntas envenenadas que ustedes los científicos saben bien. Si estuviéramos en Estados Unidos, un centro con su nivel de excelencia, ¿tendrían muchísima más financiación, lograrían retener talento, reducir significativamente la burocracia?

Bueno, hoy en día en Estados Unidos vamos a ver lo que pasa. Hace poco estuve en un congreso en Los Ángeles y la situación es bastante crítica. La gente a nivel científico está muy asustada. Es decir, va a haber recortes, y está habiendo recortes muy serios. Pero si hablamos de antes de la época Trump, yo creo que Estados Unidos obviamente tenía muy claro que la investigación científica era el motor de su producto interior bruto, es decir, de su riqueza. Y eso lo tenían súper claro, y realmente se transforma en que se potencia la investigación, se potencia la investigación sin límites. Aquí a nivel español nosotros podemos pedir un proyecto cada tres años, porque tenemos incompatibilidad. Allí puedes pedir los proyectos que tú quieras para hacerlo, es decir, no hay limitaciones. Y después los informes para pedir algo, para concurrir son informes razonables. Aquí los informes, la burocracia, es bastante tediosa. Si para comprar cualquier cosa en estos momentos de cara a la Administración, nuestra secretaría tiene que hacer un papeleo enorme... Tardamos una barbaridad, porque con toda la normativa que existe es imposible comprar cosas. Yo intenté comprar un portátil y tardé siete meses. Esto no tiene mucho sentido. Es decir, está claro que hay que poner mecanismos para que se utilicen de forma racional, legal y moral los recursos de la Administración pública. Pero tiene que haber mecanismos que agilicen eso, no podemos tardar todo este tiempo que estamos tardando. La burocracia hay que disminuirla de forma significativa, porque todo el tiempo que perdemos en gestión burocrática no lo invertimos en creatividad científica. Hay una sensibilidad por parte de los gobernantes, vamos a ver si somos capaces en los próximos tres años de reducirla, porque sí, es un problema serio el de la burocracia.

Antonio Ferrer Montiel, en una imagen tomada en 2021 / Antonio Amorós

Está claro que Europa no puede competir científicamente con Estados Unidos, pero tampoco con China...

China está invirtiendo tremendamente en ciencia, está haciendo las cosas muy bien. Están invirtiendo mucho y creo que se van a comer a Estados Unidos si no se da cuenta la administración Trump de que realmente Europa no es su enemigo. El competidor nato es China, y lo va a producir mucho más barato, y lo va a producir con mucha más riqueza. Obviamente nosotros deberíamos aprender algo de China.

Y por lanzar un mensaje de optimismo: decimos que los jóvenes no tienen ganas de esforzarse, de trabajar... ¿qué mensaje se puede lanzar a los chavales para que les atraiga la ciencia y la investigación?

Yo creo que hay gente joven que vale mucho la pena. Es cierto que la gran mayoría es extremadamente pragmática, y lo que quiere es terminar la carrera, situarse y tener una vida tranquila, no tener una vida de científicos. Muchos nos ven a los científicos de mayor edad trabajar extremadamente mucho, los fines de semana, etcétera. Pero nosotros trabajamos porque estamos motivados, es decir, la ciencia es una carrera de motivación, no es un simple trabajo. La ciencia necesita creatividad, y uno no puede ponerle horas a la creatividad. Uno no puede decir: me voy el fin de semana y dejo de crear. Porque muchas veces el fin de semana es cuando más creas, cuando más relajado estás. Creo que los chavales, cuando nos ven a nosotros, piensan que los científicos trabajamos muchísimas horas y que ellos quieren dedicarle mucho más tiempo a la conciliación familiar. A mí eso me parece fantástico. Y no es que trabajemos muchas más horas. Tú puedes trabajar ocho horas, o nueve horas, o siete horas productivamente y después dedicarte a lo que tú consideres. No están reñidas la ciencia y eso. Lo que sí está reñido es el intentar acomodar horarios y no estar comprometido con lo que quieres hacer. Estamos viendo casos de chavales que se meten a hacer el doctorado, que no tienen ese compromiso, que lo ven como que es un trabajo, que se les paga un salario durante tres años, y cuando llegan los tres años, desgraciadamente, como no han estado comprometidos, no han hecho lo suficiente para poder conseguir ese documento de tesis doctoral que les permite acceder al grado de doctor y han perdido tres años. Y eso sí que es una pena. Pero es un problema de compromiso suyo, de motivación. Es la propia curiosidad por aprender la que va a dictar las horas que tú le vas a dedicar. No necesitas dedicar veinticuatro horas siete días a la semana. Pero dedícalas con cariño, con amor, con dedicación, con motivación. Y también se trata de cambiar el chip: no estás trabajando para el centro, estás trabajando para ti, por la curiosidad que tienes para entender una enfermedad y buscar soluciones.