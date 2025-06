Tres investigadores de la UMH en el top nacional

La ciencia se ha convertido en un motor de transformación social y buena parte de ese impulso se genera, silenciosamente, en los laboratorios de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Así lo reconoció recientemente la gala de los Premios Científicos Alberto Sols de Sax, que disticonguió a tres investigadores de la UMH como líderes en sus respectivos campos: los doctores Ángel Nadal, Domingo Orozco y Félix Leroy.

Los galardones, organizados por el Ayuntamiento de Sax y considerados los más prestigiosos en biomedicina de la Comunidad Valenciana, reivindican el papel de la investigación en problemas reales que afectan a millones de personas. La UMH acaparó unos premios que demuestran que esta institución académica se ha consagrado ya como semillero de innovación biomédica, colocando a sus investigadores en el top nacional.

Excelencia en salud pública

El doctor Ángel Nadal Navajas, catedrático de Fisiología y director del Instituto IDiBE, recibió el Premio a la Mejor Labor Investigadora Básica por su trabajo pionero sobre el páncreas endocrino y su adaptación durante el embarazo y la obesidad.

«Este premio no es solo mío, sino de todo mi equipo», destaca Nadal a este periódico. Su trayectoria está marcada por una línea de investigación en disruptores endocrinos, compuestos químicos presentes en plásticos y cosméticos que pueden alterar el sistema hormonal humano.

El doctor Ángel Nadal, catedrático de Fisiología en la UMH de Elche / INFORMACIÓN

«Ahora conocemos muchos más mecanismos que activan estos compuestos, como los bisfenoles o los talatos», explica Nadal. «Los microplásticos actúan como vehículos que los transportan a nuestro cuerpo. Hoy sabemos que están en muchos tejidos humanos».

Su trabajo ha contribuido a la reciente prohibición del bisfenol A en Europa, tras más de 25 años de evidencias. «Es un avance, aunque ha llegado tarde», admite. Su voz también ha sido clave para alertar de los riesgos para el feto y el desarrollo infantil: «Lo que ocurre durante el embarazo puede afectar a hijos, nietos y bisnietos», advierte. «Esto debería estar fuera de toda politización», apostilla.

Medicina de familia

El doctor Domingo Orozco, catedrático del Departamento de Medicina Clínica de la UMH, recibió el Premio a la Mejor Labor Investigadora Clínica por su trayectoria ligada a la Atención Primaria y la investigación en enfermedades crónicas.

«Ha sido una experiencia muy emotiva. Es un reconocimiento a muchos años de trabajo», expresó a INFORMACIÓN tras recibir su galardón. Su equipo lleva décadas investigando en ámbitos como la diabetes, el cumplimiento terapéutico o la enfermedad cardiovascular, siempre con un enfoque cercano al paciente.

Orozco recuerda que la medicina de familia ha sido tradicionalmente poco reconocida como área de investigación. «Generalmente se premia más a los hospitales, pero esto está cambiando. La Atención Primaria también genera ciencia útil, y nosotros hemos formado a más de 1.000 personas desde nuestro máster», señala.

El investigador Domingo Orozco recibe el premio de la mano del rector de la Universidad Miguel Hernández, Juanjo Ruiz / INFORMACIÓN

Destaca una línea especialmente significativa: el estudio del incumplimiento terapéutico. «La mitad de los pacientes no toman correctamente la medicación. Y no hay fármaco más inútil que el que no se toma», señala.

En otra línea innovadora, su grupo fue pionero en el uso de la telemedicina en crónicos, demostrando que mejora calidad de vida y reduce hospitalizaciones. «Es una investigación muy clínica, de impacto real y a corto plazo», resume.

Comportamiento social

El tercer galardonado, el doctor Félix Leroy, recibió el Premio al Mejor Trabajo Científico por un artículo publicado en la revista especializada Cell, donde describe un mecanismo cerebral que limita la interacción con personas conocidas para fomentar el contacto con nuevos individuos.

Leroy dirige el laboratorio de Cognición e Interacciones Sociales en el Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC), uno de los centros de referencia en Europa. Su trabajo revela cómo ciertos circuitos neuronales actúan como moduladores sociales, clave en procesos como el aprendizaje, la integración o incluso el rechazo.

Entrega del galardón al científico Félix Leroy, que dirige un laboratorio en el Instituto de Neurociencias / INFORMACIÓN

«Descubrir que el cerebro activa un freno ante lo familiar para explorar lo nuevo tiene implicaciones profundas en el entendimiento del comportamiento humano», explica Leroy. El hallazgo abre puertas para investigar patologías como el autismo o la fobia social, donde este sistema podría estar alterado.

Tres nombres

El denominador común entre los tres premiados es su pertenencia a la Universidad Miguel Hernández, cuyo compromiso con la investigación de impacto ha situado a varios de sus docentes entre los más citados del mundo.

«Yo estoy en el 2% de científicos más citados del mundo en mi área, según la Universidad de Stanford», recuerda Orozco. «No lo digo por orgullo personal, sino para demostrar que desde la Atención Primaria también se puede llegar lejos», sentencia.

También Nadal reivindica el papel de la colaboración internacional: «He firmado artículos con más de 400 científicos de todo el mundo. Es imposible abordar un problema global como los disruptores endocrinos sin un enfoque multidisciplinar», apunta.

Para Leroy, el gran reto es trasladar estos descubrimientos a la sociedad. «La neurociencia no es una torre de marfil: lo que entendemos del cerebro debe servir para mejorar la vida de las personas», subraya.

La ciencia, desde Sax

La alcaldesa de Sax, Laura Estevan, cerró el acto reivindicando el papel de la localidad como «puente entre la ciencia y la ciudadanía». «No es casualidad que este premio lleve el nombre de Alberto Sols, uno de nuestros hijos más ilustres y referente de la bioquímica en España».

«Desde lo local también se puede impulsar la ciencia», afirmó Estevan. «Queremos que los jóvenes de Sax crezcan sabiendo que aquí también se hace historia científica», añadió.

40 años

Los Premios Alberto Sols cumplen 40 años, y esta XX edición ha sido, para muchos, una de las más simbólicas. No solo por el estreno del nuevo auditorio, sino por el altísimo nivel de los premiados y la emoción compartida.

Ciencia básica, clínica y social. Tres líneas distintas, un mismo compromiso: mejorar la salud humana desde la evidencia. Sax, durante una noche, fue epicentro de ese impulso. Y la UMH, como Universidad pública, vuelve a demostrar que la excelencia científica también se cultiva desde casa.