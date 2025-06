El Ayuntamiento de Elche recorta horas extra y contrataciones para rebajar la nómina e implantar en tres años la carrera profesional

El Ayuntamiento de Elche no solo está recortando en horas extra sino en contrataciones de personal cuando se producen finalizaciones de relaciones laborales de plazas estructurales o cuando hay bajas por enfermedad, tampoco se renuevan otros contratos de refuerzo, según aseveraron fuentes de la junta de personal, a preguntas de este diario. Hace once días, el responsable de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, negó que esto fuera así después de una denuncia del PSOE, en la que aseguró que este problema está suponiendo, por ejemplo, la paralización de hasta 3.000 expedientes relativos a ayudas en trámite o sanciones de la Policía Local, lo que llevó a la edil socialista Patricia Macià a tildar de "caos" esta situación. En estos momentos, la plantilla municipal supera de largo las 2.000 personas y el coste supera los 103 millones de euros; 16 millones más que en 2023, lo que se ha debido a la política de obras del Gobierno PP-Vox.

Como ya publicó la semana pasada este medio, desde marzo se han dado órdenes para no hacer más horas extra si no están previamente autorizadas, algo que hasta ahora no era así, según confirmaron fuentes sindicales, que aseguraron que había libertad para realizarlas debido a que los encargos realizados desde diversas áreas superaban lo que se podía asumir dentro de la jornada laboral por esa plantilla. Las mismas fuentes pusieron como ejemplo las flores: "Si el equipo de gobierno llena de macetas la ciudad es normal que las brigadas no solo tengan que plantarlas, sino dedicarse a cuidarlas porque una sola que se seque hace que el conjunto pierda su belleza y el ciudadano lo que interpreta es un descuido". Pero tampoco se están cubriendo bajas de servicios esenciales, como albañiles, fontaneros, electricistas, palmereros... Pese a que el alcalde, Pablo Ruz, les garantizó en su momento que sí se haría, dicen sindicatos. Todo ello contrasta con el recelo que también ha causado el aumento de contratos externos mientras las bajas por enfermedad o traslados no se cubren, lo que viene a mermar la plantilla municipal, "frente a empresas que tienen el lógico objetivo de obtener beneficios, que no es el de la Administración", explican.

Limpieza en el Parque Municipal, en una imagen de archvio / Áxel Álvarez

Pese a la negativa de Juan de Dios Navarro a reconocer que no se hacen todos los contratos que se venían haciendo, o que no se cubren bajas, mientras hay un evidente recorte de horas extra, el equipo de gobierno lo que está haciendo es apretarse el cinturón en el capítulo que más ha crecido desde que llegó a la Alcaldía Pablo Ruz, que es el del pago de nóminas, porque así lo exige el Plan Económico-Financiero (PEF) al que está obligado el Ayuntamiento en 2025 y 2026 tras el desfase de 8,5 millones de euros en la liquidación del presupuesto de 2024 entre ingresos y gastos. Y lo hace porque tiene que dejar a partir de 2026 "hueco" al gasto que supondrá de forma progresiva la carrera profesional que negocia desde hace meses con la junta de personal para su implantación a tres años vista al 100 %. Es decir, a final de año se quiere llegar a un acuerdo y en los dos años siguientes, 2026 y 2027, ir progresivamente implantándola para llegar a 2028 a pleno funcionamiento. ¿Qué va a costar la nueva estructura de puestos de trabajo, que permitirá ascensos? Los sindicatos consideran que un mínimo de 8 millones de euros, aunque otras fuentes elevan esta cantidad hasta los 12 millones de euros. Y para disponer de parte de este dinero, lo que se necesite para 2026, donde seguirá en vigor el PEF, hace falta generar ese "hueco" de dinero para el capítulo 1, adelgazando de dónde se pueda.

Sindicatos cuestionan los contratos a empresas, para servicios como mantener el Parque Municipal, mientras no se cubren bajas por enfermedad / Áxel Álvarez

Documento

En estos momentos se está elaborando el documento marco, con reuniones periódicas, entre los representantes sindicales y los técnicos de Recursos Humanos, sin presencia ni decisiones políticas, que tendrán que llegar en la fase final, cuando se decida su implantación y se tengan que saber los costes. Cuanto más se reduzca este año el capítulo 1, más posibilidades habrá de poner en marcha el año próximo la carrera profesional con el límite que marca el PEF, que es no elevar la cuantía del total de nóminas del presupuesto de 2025. Los sindicatos recuerdan que la carrera rofesional no solo va a suponer mayores retribuciones, que puede ser lo más llamativo, sino un cambio en la filosofía de trabajo porque de forma individual cada empleado trabajará para cubrir sus objetivos y cobrar con ello la productividad. Es decir, una plantilla más comprometida con los servicios pero sin tantos refuerzos y también con menos bajas para poder cumplirlos. Un objetivo de rentabilidad pero también de mejora de los servicios públicos. El Ayuntamiento de Elche destina 2 millones de euros al año a productividad y el 90 % de esta cuantía, siempre según los sindicatos, debería ir a ese aumento de al menos 8 millones de euros de coste que supondrá la carrera profesional.

Sindicatos creen que se han querido hacer muchas cosas en poco tiempo y eso ha disparado el gasto / Áxel Álvarez

En otro orden de cosas, los sindicatos ven con especial recelo el plan de optimización anunciado en mayo, que evidentemente también tiene como objeto un recorte del gasto. Y lo ven así porque apenas han recibido información del mismo. "No existe transparencia", aseguró una fuente. Explican que por lo que han leído dudan de las posibilidades de cumplir sus objetivos si se trata de movilidad del personal a corto plazo. "Es factible para cambiar a alguien de destino durante un largo plazo, pero no que durante un mes refuerce otro servicio", explicaron las mismas fuentes. Los sindicatos consideran que el Ayuntamiento ha aumentado el gasto por "una decisión de hacerlo todo en muy poco tiempo, muchas obras que exigen de mucho personal", pero no entienden decisiones como el aumento de la especial dedicación, que ha pasado de un máximo de 7.000 a 12.000 euros anuales y el número de beneficiarios, que ha pasado de 40 a 70, lo que ha supuesto, entienden, graves agravios comparativos entre funcionarios. Hay sindicatos que también creen que el plan de optimización recortará jefaturas de servicio cuyos titulares no tienen a funcionarios a su cargo.