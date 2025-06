Los ecologistas lanzan la voz de alerta en Elche: once plantas solares y más de 190 hectáreas ocupadas en el entorno del Clot de Galvany

No están dispuestos a darse por vencidos. Por eso mismo, desde el grupo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) hicieron efectivo el pasado 21 de mayo lo que ya anunciaron un mes antes: el recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Gobierno central, contra la autorización para la megaplanta solar de Balsares, la llamada PSF Lucinala, situada entre los términos municipales de Elche y Alicante. El segundo permiso en 15 meses, después de que se reformulara el proyecto. El colectivo conservacionista, de hecho, ya se opuso inicialmente a través de las alegaciones que presentó, y ahora se refuerza en esa posición con el recurso de alzada, que también han presentado la Asociación de Vecinos de Santa Ana, la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR) o la Asociación de Vecinos de San Gabriel en Alicante. Además, AHSA da un paso más al adherirse a una campaña nacional en la que ya están 150 organizaciones ciudadanas para exigir una transición energética justa y frenar proyectos de este tipo. Sobre todo, como el de Balsares, entre otras cosas, porque, como alertan, ya hay proyectadas once plantas solares que implicarían la ocupación de más de 190 hectáreas en el entorno de uno de los parajes naturales estratégicos en el término municipal ilicitano: el Clot de Galvany.

Fue en enero de 2024 cuando la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, daba por primera vez la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción para este macrocomplejo. Ahora bien, para la definición del proyecto de ejecución, se debían llevar a cabo varias modificaciones. Eso precisamente es lo que llevó a que la empresa tuviera que hacer determinados cambios que obligaron a que el proyecto tuviera que volver a salir a exposición pública hace ahora un año. Un proceso que llevó a que el pasado mes de abril el Ejecutivo central volviera a dar el plácet a la plantas, que, finalmente, tendrá 62,3 MW de potencia instalada y que tuvo que reducir la superficie hasta 120 hectáreas, además de acometer variaciones en los trazados de evacuación tras los reparos que pusieron en su día administraciones y otras partes afectadas. Unos cambios que no han sido óbice para que la de Balsares siga siendo la mayor planta fotovoltaica del término municipal ilicitano.

Por eso mismo, y por su cercanía al Clot de Galvany, desde AHSA lanzan una advertencia clara: este proyecto fotovoltaico se suma a otros diez que se tramitan en el entorno del Clot de Galvany, “un emblemático humedal en el que concurren diferentes figuras de protección autonómicas y europeas”, apostillan los conservacionistas. En este sentido, hacen hincapié en que “entre esas once plantas solares se ocuparía una extensión total de más de 190 hectáreas de la cuenca hidrológica y paisajística del humedal, superando la extensión de la propia zona húmeda protegida, que es de 180 hectáreas”.

Sin embargo, el impacto sobre el Clot de Galvany no es el único punto sobre el que llaman la atención. También añaden desde Amigos de los Humedales del Sur de Alicante que “esta ocupación masiva del territorio del entorno situado al oeste y al noroeste del humedal puede llegar a inviabilizar la necesaria conexión ecológica entre éste y las sierras situadas al norte del término municipal de Elche y al sur del término municipal de Alicante”.

Finalmente, denuncian la ocupación de 60 hectáreas de suelo de elevada capacidad agrológica -una etiqueta que valora la fertilidad del suelo y su aptitud para ser cultivado- , 31 hectáreas de suelo forestal y 25 hectáreas de suelos con peligrosidad geomorfológica de inundación, dentro de una propuesta que, asimismo, apostillan, afecta a la alicantina Serra del Porquet con el trazado de la infraestructura de evacuación proyectada, que llega hasta la subestación de San Gabriel.

El recurso presentado por AHSA, tal y como recuerdan desde el colectivo, se formaliza en plena polémica sobre el modelo de implantación de las energías renovables, a raíz del apagón del pasado 28 de abril, “con el que se evidenciaron las contradicciones e inconsistencias de la transición energética que se está impulsando”, subrayan. Un modelo que, según el grupo ecologista, “solo beneficia a fondos de inversión y grandes energéticas, más pendientes de generar descomunales beneficios que de garantizar el mantenimiento de una red eléctrica sostenible, segura y accesible para la ciudadanía”.

Para Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, “se ha creado una burbuja de proyectos de energía renovable solar y eólica al amparo de los fondos Next Generation y se han superado con creces las necesidades que España previó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, estimadas en 89 GW, mientras que los proyectos en tramitación llegan a los 144 GW, y sobrepasan las previsiones del nuevo Pniec 2023-2030, que son 138 GW”.

Es en eso en lo que justifican el hecho de haberse sumado al movimiento ciudadano MACROrenovablesNo, que defiende una transición energética justa, democrática y no especulativa, y que ha promovido la campaña “¡Ipso Facto!”, que reclama la paralización inmediata de todos los macroproyectos fotovoltaicos y eólicos en tramitación en España, y a la que se han adherido, según AHSA, más de 150 organizaciones ciudadanas, entre ellos el propio colectivo ecologista.

Los conservacionistas, finalmente, subrayan que es completamente urgente y necesario el abandono del consumo de combustibles fósiles, pero también ponen el foco en que “el modelo de transición energética que se pretende implantar está generando más impactos y problemas que soluciones, creando unas expectativas de disponibilidad de energías limpias que en absoluto van a poder cumplirse”.