Elche celebra la Semana Internacional de los Archivos del 9 al 13 de junio

Elche quiere demostrar que todo, o casi todo, está en los libros. Y lo vuelve a intentar con la organización de la Semana Internacional de los Archivos, que tendrá lugar del 9 al 13 de junio con una programación variada con visitas guiadas y talleres para adentrarse en el patrimonio documental que poseen. La edil del área, Loli Serna, ha explicado este lunes que “el objetivo de esta semana es abrir el archivo al mayor número de personas posibles, especialmente a aquellas que no lo conocen porque no se dedican a la investigación o no han tenido necesidad de consultar sus fondos y aprovechan esta ocasión para poder acercarse”.

Las actividades comenzarán el día 9, con la presentación del proyecto ganador del Premio de Investigación 2025, y la inauguración de la muestra ARXIV-Art de los dibujos que han hecho Cuadernos Viajeros sobre el Archivo. Estará disponible en la Sala de Investigación del Archivo durante todo el mes de junio. El martes 10 habrá una visita guiada al Archivo de Carrús, a las 11:00 horas, y por la tarde tendrá lugar un taller de escritura creativa a partir de fondos documentales en la Sala de Investigación del Archivo a las 17:00 horas.

Cartel de las actividades / INFORMACIÓN

Sala de investigación

La sala de Investigación del Archivo de San José acogerá el miércoles 11 el taller Aprende a hacer tu árbol genealógico a las 17:00 horas. Y, por último, el viernes 13 habrá visitas guiadas a las 10:00, 11:30, 12:30, 17:00 y 18:30h al Archivo Municipal de Elche de San José. Para participar en las actividades de la programación del Archivo Municipal se necesitará una inscripción previa que se podrá hacer mediante una llamada al teléfono de la propia institución, 966658210.