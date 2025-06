¿Qué es la Técnica del Insecto Estéril? La estrategia que combate mosquitos… con más mosquitos

Imagina esto: llega el verano, sacas la silla a la terraza, te preparas para relajarte… y ahí están. Zumbando. Picando. Los de siempre. Los mosquitos tigre, rápidos, silenciosos y expertos en arruinarte cualquier noche cálida. Hasta ahora, combatirlos parecía una misión perdida. Pero hay una técnica que, aunque suene absurda, está funcionando: soltar más mosquitos.

Sí, has leído bien. Mosquitos… contra mosquitos. Pero no cualquiera.

Mosquitos que no hacen nada (y eso es justo lo que se busca)

La clave está en una cosa: estos mosquitos son estériles. No pueden reproducirse. Y eso los convierte en una especie de saboteadores biológicos.

La Técnica del Insecto Estéril, también conocida como TIE, se basa en algo tan simple como brillante: criar millones de mosquitos machos, esterilizarlos cuidadosamente (sin productos químicos, solo con radiación controlada) y soltarlos en las zonas donde el mosquito tigre campa a sus anchas.

Cuando estos machos estériles se aparean con hembras salvajes, los huevos que ponen no llegan a desarrollarse. No hay descendencia. No hay más mosquitos. Y así, generación tras generación, la población de este insecto molesto empieza a caer en picado.

¿Y por qué solo machos?

Porque los machos no pican. Solo las hembras necesitan sangre para formar sus huevos. Así que aunque te rodeen, estos nuevos mosquitos no molestan, no muerden, no transmiten enfermedades y ni siquiera se reproducen. Lo único que hacen es ocupar espacio, confundir a las hembras y frustrar su capacidad de perpetuarse. Digamos que están ahí para… distraerlas.

¿Funciona?

No es magia, es ciencia. Y los datos lo respaldan: en lugares donde ya se ha probado, la población de mosquito tigre se ha reducido hasta en un 80 %. Todo sin fumigaciones masivas, sin tóxicos en el aire, sin poner en riesgo otras especies como abejas o mariposas.

Es una solución quirúrgica, selectiva y sorprendentemente silenciosa. Nadie ve a los mosquitos estériles llegar. No hacen ruido. Pero trabajan. Mejor que muchos repelentes.

Así es la Técnica del Insecto Estéril. / INFORMACIÓN

El insecto más frustrado del verano

Es casi una justica poética, como venganza por todas esas picaduras, saber que hay mosquitos que lo intentan… y no pueden. Se acerca, se aparea, pero no pasa nada. Esa incapacidad no es casual, es la base de todo el sistema. El mosquito estéril no tiene descendencia, no deja huella, y sin embargo, está cambiando el equilibrio en nuestras ciudades y campos.

No elimina a los mosquitos al instante. Pero sí rompe el ciclo reproductivo, que es la verdadera raíz del problema. Y lo hace sin alterar el ecosistema.

Piénsalo: la próxima vez que veas uno, quizá no tengas que matarlo. Puede que esté de tu parte.

¿Dónde se está aplicando?

Esta técnica se está utilizando ya en varios municipios de la Comunidad Valenciana. Uno de los más destacados es Elche, donde entre 2025 y 2026 se van a liberar más de 2,4 millones de mosquitos estériles. El plan se enmarca dentro de una estrategia para frenar la expansión del mosquito tigre, especialmente en entornos donde las condiciones climáticas y urbanas favorecen su reproducción.

Y no, la gente no lo nota. No hay nubes de insectos, ni alarmas, ni molestias. Solo un descenso paulatino en las picaduras. Y eso, en pleno agosto, se agradece.