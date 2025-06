El TS admite como accidente laboral la muerte de un pescador en su camarote

Seis años ha tenido que pleitear una viuda de Santa Pola y sus dos hijos, y llegar hasta el Tribunal Supremo (TS), para que se reconozca como accidente de trabajo la muerte de su marido y padre de dos hijos, que era pescador de profesión y perdió la vida a consecuencia de un infarto de miocardio, en febrero de 2019, cuando se encontraba faenando en aguas de Italia, concretamente, atracado en el puerto de Empedocle. Lo que se discutía en el procedimiento era la determinación de contingencias profesionales de las prestaciones solicitadas por la familia, a las cuales se oponía la mutua laboral, que consideraba que se había tratado de un fallecimiento de origen común, pese a haber ocurrido en la propia embarcación porque en esos instantes no se encontraba trabajando sino descansando en la cabina.

El TS admite la casación para unificación de doctrina después de que el juzgado de lo Social de Elche diera la razón a la familia, considerando la muerte una contingencia profesional, resolución que la sala de lo Social del TSJ tumbó meses más tarde haciendo suyo el argumento de la mutua que consideraba el camarote donde se encontraba el trabajador «una especie de domicilio particular» por lo que «la muerte resultó ajena a todo cometido laboral, no solo por no ocurrir en tiempo de trabajo, pues descansaba en dicha cabina unas horas después de concluir este», sino, y ahí está lo mollar, no se había puesto de manifiesto «una eventual disponibilidad permanente por la singularidad del trabajo en el mar» por lo que la muerte «resultó ajena a todo cometido laboral».

La sala reproduce qué ocurrió aquel día antes del fallecimiento del trabajador. Durante la mañana, estuvo realizando tareas de reparación y mantenimiento, pues habían sufrido una avería, que fue el motivo por el cual acabaron en el puerto italiano. Tras la reparación, dio una vuelta por la ciudad con varos compañeros y realizaron compras. Volvieron para dormir la siesta y, por la tarde, abandonaron la embarcación para pasear, regresando a las 19 horas. «Encontrándose en el camarote, sufrió de forma inesperada un desvanecimiento, se desplomó en el suelo, a causa de un infarto de miocardio que provocó su fallecimiento».

Instituto Social de la Marina

El Supremo debía dilucidar si era o no un accidente de trabajo. El Instituto Social de la Marina se personó en las actuaciones, pero sin presentar escrito de impugnación al recurso de la familia; mientras, la Fiscalía sí apoyó el recurso. El TS se basa en otros casos, tan singulares como este (por ejemplo, el de un cocinero que fallece al saltar de un barco al otro y caer al agua al regresar de su descanso) para estimar el recurso porque, «el hecho de que sobrevenga la lesión durante el periodo de descanso no rompe el nexo de causalidad» porque, pese a no ser distinto el régimen jurídico del accidente de los trabajadores del mar del resto, «la peculiar forma en que se desarrolla nos ha conducido a plantearnos si debe reputarse como laboral estando a bordo de la nave sin prestar de manera efectiva tareas laborales». Añade que «cuando se analizan los riesgos laborales de este sector no se puede comprender bien si no se tienen presentes tanto el entorno de trabajo y el centro de trabajo, «centro móvil y especial en el que pueden confluir una multiplicidad de factores», como el tiempo en que el buque sale de puerto y regresa.

Pescadros faenando / Áxel Álvarez

Dice el TS que el no quedar acreditado que el infarto sucedió durante una «disponibilidad permanente propiciada por la singularidad del trabajo en el mar» no es un argumento para desvirtuar la doctrina de la sala. Dice que la familia no tiene que probar que el accidente sobrevino por una lesión producida en tiempo y lugar de trabajo, como si se tratara de un accidente en misión, «notas que no están presentes en la actividad laboral que pueda realizar un marinero-pescador, tanto por razón de su profesión, como por las características de la actividad». Y en este sí, en el accidente en misión, «el concepto de causalidad relevante es clave al no operar la presunción de laboralidad, exigiéndose una conexión entre el trabajo realizado y la dolencia o que conste que esta tiene su origen en aquel». Así dice que la sentencia del TSJ recurrida no repara en el hecho de que el trabajador estuviera durante la mañana realizando tareas de reparación y mantenimiento debido a una avería, «es un elemento fáctico que fortalece la conexión de la lesión con la ejecución del trabajo y, por extensión, con la aplicación de la presunción legal de accidente».