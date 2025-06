Jupol denuncia en Trabajo temperaturas de más de 30 grados en la Comisaría de Elche

El sindicato Jupol ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las "graves deficiencias" en materia de seguridad y salud laboral en la Comisaría de Elche, anomalías que "ponen en riesgo la integridad de los agentes y ciudadanos que acuden a sus dependencias". Las deficiencias se centran especialmente en el sistema de climatización, alcanzándose temperaturas de más de 30 grados a partir de esta época.

El sindicato afirma que llevan varios años de "promesas incumplidas por parte de la Dirección General de la Policía" y en una reciente visita han verificado que persisten múltiples deficiencias ya recogidas en una evaluación de riesgos de 2022, sin que la mayoría de ellas se hayan subsanado.

Entre las deficiencias denunciadas ante la Inspección de Trabajo figuran las temperaturas que se soportan en los puestos de trabajo, que superan los límites legales establecidos (entre 17 y 27ºC) y se alcanzan temperaturas medias de más de 30 grados en algunas dependencias.

Temperatura de 31 grados registrada por Jupol en una depedencia de la Comisaría de Elche. / INFORMACIÓN

También han denunciado ante Trabajo que el sistema de climatización está "inoperativo y en mal estado, con fugas en conductos, goteras y riesgo de colapso de falsos techos".

Asimismo, Jupol denuncia la persistencia de una iluminación deficiente y ausencia de sillas ergonómicas en diversas estancias, así como el riesgo evidente de caídas por acumulación de agua en el suelo.

Promesas incumplidas

Jupol señala que desde 2022 han reclamado reiteradamente en las reuniones trimestrales la solución urgente de estos problemas, pero “llevamos tres años escuchando excusas, plazos que no se cumplen y promesas falsas”, según denuncia el secretario provincial de Jupol en Alicante, David García.

“Estamos hartos de mentiras y engaños. Cada año nos dicen que la obra de climatización se hará a final de año, luego a principios del siguiente, y así llevamos tres años. La última mentira es que lo posponen a 2027. Nos prometieron una obra menor inmediata antes de este verano, pero ya estamos en junio y no se ha hecho absolutamente nada”, ha denunciado con contundencia el delegado provincial de Jupol.

Deficiencias en un techo de la Comisaría de Elche. / INFORMACIÓN

Jupol denuncia que una de las zonas más afectadas por esta situación es la correspondiente al espacio habilitado para la renovación de DNI y pasaporte, un espacio con gran afluencia de personas que "tienen que esperar en el mismo sufriendo estas altas temperaturas y viendo las pésimas instalaciones policiales, lo que genera una mala imagen de la Policía Nacional a los ciudadanos y acarrea quejas de los mismos".

El sindicato exige que se active de inmediato la acción inspectora en cumplimiento del convenio entre el Ministerio del Interior y la Inspección de Trabajo y que se investigue si existe infracción en materia de prevención de riesgos laborales, con las sanciones correspondientes.

La organización sindical recuerda que la seguridad laboral también es un derecho de los policías, y que no se puede permitir que se trabaje en condiciones indignas, precarias y peligrosas. Jupol asegura que no descarta emprender nuevas acciones legales si la situación no se revierte de manera inmediata.