Comienzan las obras en Clara Campoamor con catas en aceras mientras los vecinos mantienen sus pancartas

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunciaba este miércoles sobre el terreno el inicio oficial de las obras en la calle Clara Campoamor, concretamente en el tramo comprendido entre Juan Maciá Esclapez y Francisco Miller Giner con Patricio Ruiz Gómez y Olegario Domarco Seller. El anuncio cumplía el compromiso adquirido por el Ayuntamiento hace dos semanas. Los trabajos comenzaban con la ejecución de catas manuales en la acera oeste de Clara Campoamor, cuyo propósito fue identificar el estado de las canalizaciones subterráneas de servicios esenciales como la fibra óptica, la red eléctrica, el alcantarillado y el gas.

“Estas catas, que se realizaban a mano, son fundamentales para conocer con precisión el estado de las conducciones antes de acometer su renovación”, explicaba Ruz. Estaba previsto que entre jueves y viernes se proceda a la demolición completa de las aceras, paso previo al inicio del cambio de las conducciones de agua por parte de la empresa mixta Aigües d'Elx. En la mayoría de los casos, se reemplaza el antiguo sistema de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil, una medida que el alcalde calificaba como “muy importante para adaptarnos a la actualidad”.

Fases de la obra y circulación parcial

Una vez finalizada la reposición de tuberías y conexiones de desagüe, se iniciará la demolición del asfaltado de la calzada. Según detallaba Ruz, esta actuación se llevará a cabo por fases, con el objetivo de no cortar totalmente la circulación. “Pasamos de cuatro a dos carriles, pero lo haremos de forma planificada para evitar colapsos en esta arteria vital para el flujo de trabajadores desde la parte norte de la ciudad”, señalaba.

En cuanto al origen de los problemas que llevaron a acometer esta reforma, el alcalde subrayaba que no existía ningún daño estructural en los edificios colindantes, según confirmaron tanto las comunidades de vecinos como los arquitectos que participaron en la construcción de los inmuebles. Todo apunta a que el problema de hundimientos en vía pública se debe "a filtraciones de agua derivadas de escorrentías, dado que se trata de una zona con una cota muy elevada, un talud natural”, aclaraba.

Zona de la calle Campoamor en Elche donde más socavones se han producido recientemente / Pilar Cortés

Financiación sin coste extraordinario para los vecinos

La financiación de las obras también fue explicada con detalle. Aigües d’Elx asumirá el coste del levantamiento de aceras y la renovación de las canalizaciones. El Ayuntamiento, por su parte, se encargó de la demolición, asfaltado y colocación de una nueva plataforma —de hormigón o el material que se determinara más adecuado— para garantizar una solución duradera. Todo ello se financiará con cargo al fondo de contingencia municipal, gracias a la declaración de emergencia, lo que permitirá no repercutir ningún coste extraordinario a los vecinos.

"Estamos haciendo lo que toca, para dejar de parchear y ofrecer una solución definitiva que devuelva la tranquilidad y seguridad a los vecinos de esta zona" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

“El Ayuntamiento actuó con diligencia. Hace menos de un mes que se denunció la situación y ya estábamos aquí trabajando. Eso demuestra el compromiso del Gobierno municipal, tanto desde Vía Pública como desde los distritos implicados”, declaraba el primer edil. También pidió paciencia a la ciudadanía, reconociendo que las obras “no iban a durar un mes, iban a durar más”, pero insistía en que eran necesarias para ofrecer una solución definitiva tras más de 20 años de intervenciones parciales.

Evaluación de edificios y cronograma estimado

En cuanto a los plazos, Ruz prefirió ser prudente y no dar fechas concretas hasta que se conozca ociera con precisión el estado completo de las aceras y de la calzada. No obstante, detalló que los trabajos se llevarán a cabo de forma secuencial: primero en la acera oeste, luego en la este, desde Juan Maciá Esclapez hasta la zona de la calle Jacaranda. En la calzada se hará lo mismo para no cortar totalmente el tráfico.

Acera de la calle Clara Campoamor donde se han realizado las catas y este jueves se comenzará a actuar por parte de Aigües d'Elx para renovar la conducción de agua potable / Pilar Cortés

Finalmente, el alcalde indicó que el Ayuntamiento no ha recibido notificación de ninguna anomalía preocupante de las comunidades de los edificios vecinales y, hasta la fecha, los informes han sido verbales.

Ruz concluyó su comparecencia con una petición de colaboración ciudadana: “Lo que pedimos ahora es paciencia y comprensión. Estamos haciendo lo que toca, para dejar de parchear y ofrecer una solución definitiva que devuelva la tranquilidad y seguridad a los vecinos de esta zona”.