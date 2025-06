Rosana Pastor: "La democracia que se tardó en conquistar es frágil y está en peligro por los bulos que nos enfrentan"

Se cumple casi medio siglo de la 'Matanza de Atocha' del 1977. ¿Por qué una película documental sobre el cruento atentado?

Para que no se olvide y la memoria esté activa, que la gente que no conoció los trágicos sucesos de los asesinatos de los abogados laboralistas lo conozcan porque viene mucho a colación de lo que pasa, con un ascenso de la extrema derecha en todo el mundo y especialmente en nuestro país, con esa idea de que si no piensas como yo no tienes derecho a existir, y hay que ponerlo sobre la mesa.

Aparecen José María Mohedano, compañero de los abogados laboralistas asesinados o incluso la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, ¿Cómo fue dar con supervivientes?

En la película diferencio entre históricos y contemporáaneos. Históricos como Manuela Carmena que era responsable de aquel despacho de abogados y estaba reunida casualmente ese día, en lugar de atocha 55 en el 49 con Jose María Mohedano, que fue parte de la acusación particular, fueron de las primeras personas que al oir sirenas bajaron y las que les dijeron que sus compañeros habían sufrido un atentado. También aparece 'Paquita Sauquillo', que era abogada y se dedicó al movimiento vecinal, hermana de Javier Sahuquillo, uno de los que murieron. Pude entrevistar tambien a Alejandro Ruiz-Huerta, que es el unico superviviente que narra con absoluta franqueza en primera persona cómo fue vivir aquel horror por unos pistoleros.

Se le quedarían secuelas psicológicas

Estuvo mucho tiempo recuperándose y siguió trabajando como abogado y divulgador. Es impresionante ver como alguien que vivió esos sucesos en primera persona cuenta el horror que tuvo que atravesar y cómo durante muchos años se preguntaba por qué los demás estaban muertos y él vivo.

Rosana Pastor, en el Festival de Cine de Elche / ANTONIO AMORÓS

¿Cómo recuerda aquella época?

Recuerdo que aquella joven ya empezaba a ver qué pasaba a su alrededor, e incluso una vez soñé que estaba en el cine y que unos violentos entraban al cine y nos apuntaban con pistolas.

¿Qué necesidad personal tenía con este documental?

Me impactó mucho la pelicula de Juan Antonio Bardem de 'Siete dias de enero', eran imagenes muy vividas y fue importante en la formación de la persona joven que yo era. Volver a contar el asesinato de los abogados, cerca al aniversario, tiene el valor de mirar hacia nuestro pasado absolutamente reciente, ver y comprobar en nuestros dias que lo que creiamos aceptado, que era la democracia que se tardó en conquistar a cambio de muchas renuncias de muchos luchadores por la libertad en estos momentos es tan frágil y está pudiendo peligrar por esa falsedad, información sesgada, esos bulos que enfrentan a unos contra otros y que intentan desestabilizar la democracia por parte de algunos grupos radicales, y otros no tan radicales, que siguen el juego de deslegitimar a un gobierno legítimo y tiene mucho que ver con algo que sucedió hace mucho tiempo, y el intento de desestabilización de ese proceso democrático del 77.

¿En qué se diferencian los extremismos de entonces con los de ahora?

Son muy distintos aunque por lo excluyente del pensamiento hay paralelismos. La extrema derecha de ahora está organizada a través de las redes sociales donde se pueden colar mensajes muy falsos y lesivos que consiguen captar la atención de muchas personas porque están organizados en redes internacionales muy poderosas. No estoy estigmatizando las redes, pero el acceso a la comunicación tiene la particularidad de que cualquiera puede intentar colar una opinión haciendo creer que es información. La extrema derecha reniega de las voces expertas y no necesita verificación. El problema viene cuando sabemos que la gente más joven, y algunos no tan jóvenes, se informan a través de comentarios de opinadores anónimos y es muy llamativo ver como reproducen mensajes que distintos usuarios están lanzando creyendo que es riguroso.

¿Hay algo no resuelto que sentía que había que contar desde otra óptica?

Sí, cuento con la entrevista de Bruno Estrada que escribe un libro sobre esos atentadoas y desvela conexiones entre la policia política de aquel momento y como habia implicaciones en las esferas de los altos mandos policiales del régimen anterior que no habian sido depuradas.

¿Fue diputada de Podemos del 2016 al 2019, ¿este documental tiene un alto componente político o es más testimonial?

Todo es politico, desde el lugar donde realizas tus compras de alimentación al centro donde llevas a tus hijos al colegio, en la vida tenemos que hacer elecciones a cada instante y todas van en una u otra dirección. Claro que soy interesada por la política, otra cosa es hacer política activa como di el paso en las elecciones generales de 2015 como independiente en una lista de Podemos, pero creo que todas las decisiones son políticas.

¿Cómo se plasma el horror sin caer en el sensacionalismo?

He huido de esa cuestión, ilustro el momento de los asesinatos y la subida por las escaleras al despacho con imágenes de la película de Bardem, no son cruentas, es una pelicula que podria ver una niña de 10 años, no me ensaño con la crueldad pero sí es un atistbo para sugerir el horror.

¿Hubo silencios durante el montaje?

He estado todos los dias del montaje ahi porque me gusta participar, es un trabajo que me parece alucinante. Lo más intenso fue vivir las entrevistas por los invitados que tenia, sobre todo los históricos, y mi mirada no es aséptica, es bastante implicada. Ha sido duro pero si pienso en lo duro que fue par ellos no es ni la décima parte, quise ponerme en la piel. Mi carrera fundamentalmente la he desarrollado como actriz, no he dejado de actuar y la actuación consiste en ponerse en la piel de otros. Estoy Implicada con gusto y la sensación y el sentido de que estoy haciendo algo para contribuir a la memoria.

¿La Transición difuminó este hecho?

En la Transición hubo intento de reconciliar dos miradas hacia el Estado que aparecían como irreconciliables porque estaban muy enfrentadas, había heridas que supuraban, no se hizo un cierre verdaderamente de aquello, no se hizo justicia y no se reparó a las víctimas de la Guerra Civil. En el momento de la Transición, por decision de partidos democráticos se intentó poner la mirada hacia delante para no caer en enfrentamientos que ya se habian producido en el pasado inmediato, eso fue lo que pudieron hacer pero no cerró heridas.

¿Ayudará su documental a cerrar heridas?

Quiero contribuir humildemente a que esta obra haga que eso no se olvide y abra los ojos ante los falsos mensajes de odio que se lanzan a manos llenas y voz en grito, contribuir a desenmascarar ciertos mensajes de odio.

¿Ha recibido mucho "hate" su trabajo?

A mi no me ha llegado ningun mensaje, no estoy muy activa en redes, me pierdo cosas interesantes pero no quiero estar pendiente de la contaminaciónn. La pelicula ha recogido críticas en diversos periódicos, en la revista Caiman, en el programa cultural de la 2, Días de cine. No estoy centrada en palabras que pretenden dañar y no construir. He hecho lo que mi conciencia creia que debia hacer por contribuir a la memoria.

¿Qué responsabilidad está teniendo el cine español en la construcción de la memoria democrática?

Creo que es bueno que reflexionemos a través del cine sobre nuestro pasado, es un arte que tiene mucho de captar la empatía, y hacer que el espectador se cuestione si lo que ve le impacta.

Esta es su tercera dirección después de "El Quinto Jinete" y la película sobre Francisco Brines, ¿Quiere seguir por la línea de directora?

Tras la cámara tengo pendiente dirigir un documental sobre cómo estamos destruyendo nuestro territorio en la Comunidad Valenciana, aunque incluirá una mirada internacional a distintos territorios. Está en fase de reescritura de guión y busqueda de financiacion.