Ruz, tras la dimisión en Vox: “No se va a remodelar ningún área del gobierno”

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reaccionaba este miércoles a la dimisión del edil de Vox, Raúl Sempere, con un mensaje firme: “no se va a remodelar ningún área del gobierno”. El primer edil quería trasladar tranquilidad respecto a la marcha del concejal responsable de Pedanías, resaltando tanto su contribución al proyecto municipal como la normalidad con la que se producía el relevo. “Pedro Valero, número cuatro de la lista de Vox, será quien asuma el acta y continuará con el trabajo iniciado”, confirmaba.

“Aquí hay normalidad, como en cualquier equipo de trabajo. Las personas entran y salen. Lo importante es que el proyecto sigue”, insistía Ruz, quien aprovechaba para defender la forma en que su equipo de gobierno gestionaba estos cambios sin sobresaltos ni reajustes estructurales. “La política, para nosotros, no es un modo de vida, es un servicio puntual. Tenemos nuestra carrera profesional fuera y volvemos a ella con naturalidad”, añadía.

Agradecimiento a la labor de Sempere

Ruz dedicaba buena parte de su intervención a reconocer el trabajo del concejal saliente, especialmente en su vinculación con Torrellano, la pedanía donde residía y que había sido eje central de su gestión. “Raúl ha sido un buen concejal de Pedanías, un hombre de Torrellano que ha dejado huella”, afirmaba.

El alcalde de Elche compartía este miércoles comentarios con el edil de Vox Samuel Ruiz / Pilar Cortés

Entre los logros que destacaba figuran la mediación decisiva para desbloquear el proyecto del centro social de Torrellano, la mejora del transporte público hacia las pedanías —especialmente con el servicio de autobús impulsado desde su área junto a Movilidad— y un ambicioso plan de asfaltado en zonas rurales. “Estos avances no habrían sido posibles sin su implicación y conocimiento profundo del territorio”, decía el alcalde.

Relevo inmediato y sin sobresaltos

El alcalde confirmaba que la sustitución se produciría de manera inmediata con la entrada de Pedro Valero, quien ya formaba parte de la candidatura de VOX en las últimas elecciones municipales. “Pedro conoce perfectamente la ciudad, tiene experiencia y ganas. Es una persona que ya está trabajando por su ciudad”, explicaba.

Ruz quería dejar claro que no habría ningún reajuste de áreas, ni redistribución de competencias en el seno del gobierno local. “Las competencias de Pedanías se mantienen tal y como están. El trabajo es tan ingente que no podemos detenernos a hacer cambios. Hay que seguir”, enfatizaba, mencionando encuentros recientes con vecinos de San Antón y reuniones técnicas como ejemplo del ritmo de gestión que mantenía el ejecutivo municipal.

“Esto es una decisión laboral, no una crisis política”

El alcalde restaba trascendencia política a la marcha de Sempere, que se produce, según decía, por motivos profesionales. “Como en cualquier empresa o administración, hay quien decide dar un paso al lado para seguir su camino profesional. Esto no es una crisis, es una decisión laboral”, subrayaba.

En el actual mandato ya se han producido tres dimisiones en el equipo de gobierno, algo que —según decía— “entra dentro de lo normal” en un periodo de tiempo largo. “Puede que haya más, y tampoco pasaría nada. Lo importante es mantener la estabilidad institucional y la hoja de ruta de gestión”, defendía.

Ni Ruz ni Samuel Ruiz evitaron a los medios de comunicación para hablar sobre la dimisión del edil de Vox en Elche / Pilar Cortés

Crítica

En sus declaraciones, Ruz también lanzaba un mensaje indirecto a concejales de la oposición. “Los concejales del equipo de gobierno sí tenemos nuestras ocupaciones fuera, no como otros cuya única dedicación es la política. Una característica de los que estamos en política en el Partido Popular o en Vox es que tenemos trabajo fuera de la política. Que probablemente otros no pueden decir lo mismo. No hace falta que os haga el historial de quién no puede decir lo mismo”, afirmaba. A su vez, comentaba que "lo que no es normal es que otros concejales, cuando no comparten... Cuando no están a gusto. O cuando deciden dedicarse profesionalmente a otro ámbito, pues que en lugar de dimitir se vayan a grupos mixtos y esas cosas. Eso sí que no es normal".

Ruz, además, reivindicaba la forma en que Vox gestionaba esta salida: “Aquí se dan pasos al lado, no se crean conflictos”. Un gesto que, a su juicio, demuestra madurez política y compromiso con el interés general.

El alcalde concluía su intervención insistiendo en que el trabajo municipal continuaba sin pausa y que la entrada de un nuevo concejal no alteraría la dinámica de un equipo de gobierno que, en sus palabras, “está centrado en resolver los problemas reales de la ciudad”.