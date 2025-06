Conoce a las 31 candidatas a reina infantil de las Fiestas de Elche

Cuenta atrás para que Elche cuente con nuevas reinas y damas de las Fiestas patronales. La gala de elección será el próximo sábado, 7 de junio, a partir de las 22 horas en la Rotonda del Parque Municipal y al encuentro acudirán las 61 aspirantes a Reina Mayor e Infantil de las celebraciones de agosto en honor a la Maredéu, dos más que en 2024, lo que supone un nuevo récord de participación registrado al menos en los últimos doce años.

Más participación

Esta tendencia al alza se viene detectando en el último lustro, lo que hace ver que la tradición festera, lejos de ir en declive, tiene más seguidores pese a que las afortunadas no solamente disfrutarán de un reconocimiento especial si no que también tendrán que asumir ciertos compromisos, como acudir a cerca de 400 actos programados a lo largo del año y no sólo en la ciudad, de ahí que la preparación haya tenido que ser importante en el último año para que se hagan una idea de lo que se les viene.

Candidatas mayores, a la izquierda, e infantiles a la derecha, durante la recepción municipal el pasado fin de semana / INFORMACIÓN

31 candidatas

En cuanto a las menores, se han presentado 31 candidatas, lo que supone el total de comisiones de la ciudad integradas en la Gestora de Festejos Populares y del entorno rural, donde hay una docena de participantes dentro de la Unió de Festers del Camp d'Elx.

Entre los 8 y los 13 años

Lo curioso es que entre las festeras se encuentran niñas que están en Primaria y también algunas han dado el salto al instituto, con lo que hay algunas que llegan incluso a confudirse con las mayores por la estatura. Las edades están comprendidas principalmente entre los 9 y los 13 años, aunque la más joven tiene ocho años, como es el caso de Carmen Amorós de La Marina.

Deporte

Además de la diversidad de edades, como curiosidad este año hay gran presencia de campeonas con títulos nacionales de deportes como balonmano, voley, gimnasia rítmica o gimnasia artística, con lo que ahora se enfrentan a otra competición en la que lo importante es compartir y enriquecerse de las compañeras, como han hecho todas a lo largo del periplo de convivencias en las que el jurado ha podido conocerlas a fondo para tomar la difícil decisión de la que se dará cuenta este fin de semana.

Convivencias

Durante esta temporada las festeras infantiles han participado en una convivencia en Valencia, a diferencia de sus compañeras mayores que acudieron a Madrid, y también han compartido otros eventos importantes en el calendario festero como el desfile de gala en la Plaza del Congreso Eucarístico el pasado mes de mayo, la posterior cena en el Huerto del Cura o la recepción municipal en el salón de plenos el pasado fin de semana donde el alcalde, Pablo Ruz, les deseó suerte en la recta final.

Candidatas infantiles durante la recepción municipal el pasado fin de semana en el Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Ensayos

Estos días, cara a la elección, se están produciendo los ensayos, como recordó este jueves la UFECE, con los que se pone punto y final a todo el proceso de elecciónA. Ahora se vienen días agridulces para las reinas y damas salientes, que tendrán que despedir el reinado, y, con él, una experiencia única que muy pocas jóvenes pueden vivir estando en primera línea de multitud de acontecimientos.

Jurado

El jurado para la elección de la Reina Infantil y Damas está presidido por la concejala de Educación, Juventud y Discapacidad, María Bonmatí, acompañada por Manuela Ángela Peral, directora del CEFIRE; Carmeli Marco, profesional de protocolo del Ayuntamiento de Alicante; Francisco del Pozo Montalbán, policía nacional adscrito a Participación Ciudadana, y María José Toledo, gerente de Aigües d’Elx.