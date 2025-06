El CEU de Elche celebra su 30 aniversario con el arranque de Odontología y Psicología y propone incorporar más grados

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebraba este jueves el 30 aniversario de su implantación en Elche con un acto institucional en el Gran Teatro en el que se destacó su papel como motor educativo, urbano y social en la ciudad. La ceremonia reunió a más de 400 personas entre alumnos, profesores, exalumnos y autoridades en un ambiente cargado de emoción, gratitud y compromiso con el futuro. En este foro, el rector de esta universidad, Higinio Marín, confirmó que en septiembre se pondrán en marcha, en el nuevo edificio del antiguo Cine Capitolio los nuevos estudios de Odontología y Psicología. Además, destacó que ya hay solicitada la incorporación en Elche de nuevos grados.

Acto conmemorativo del 30 aniversario de la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo en Elche / Áxel Álvarez

Más de 2.000 alumnos en su campus ilicitano

Marín cerró la celebración con un discurso centrado en la trayectoria de la institución, su impacto en la ciudad y sus retos inmediatos. Subrayó que "el CEU fue la primera universidad privada en Elche -también en la Comunidad- y la pionera en establecer un centro universitario en la ciudad". Recordó que desde su fundación en el curso 1994-1995, más de 15.000 estudiantes han pasado por las aulas del CEU en Elche. Hoy, el campus supera los 2.000 alumnos de grado y posgrado, de los cuales más de 700 proceden del extranjero. La institución ha consolidado una oferta académica diversa que incluye titulaciones en Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Educación Infantil y Primaria, Enfermería, Fisioterapia y Odontología. "Los nuevos grados comenzarán a impartirse el próximo curso, junto con la inauguración del nuevo edificio". También aseguró el rector que han solicitado a la Conselleria de Educación la autorización de nuevos grados, aunque evitó dar detalles para no generar expectativas prematuras.

El rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo de Elche durante su discurso conmemorativo del 30 aniversario de la institución en la ciudad / Áxel Álvarez

El rector afirmó que el CEU ha sido "una historia de colaboración entre lo público y lo privado" y agradeció a las miles de familias, profesores y estudiantes que han formado parte de este proyecto.

Autoridades políticas

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura y Universidades, José Antonio Rovira, mostró ante INFORMACIÓN su apoyo al crecimiento del CEU con nuevos grados siempre que "se mantenga la calidad como criterio fundamental". Señaló que "la Generalitat está predispuesta a autorizar nuevas titulaciones en universidades privadas si cumplen con los estándares establecidos por la agencia evaluadora autonómica". Rovira elogió el nivel académico del CEU en Elche y celebró que "una institución de estas características cumpla 30 años de servicio educativo".

El conseller Rovira en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo de Elche / Áxel Álvarez

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, destacó el papel del CEU en la revitalización del centro histórico de la ciudad. "El CEU ha sido transformador del corazón de Elche. Gracias a su presencia, hoy el casco antiguo está lleno de residencias universitarias, vida académica y proyección internacional", señaló. El regidor celebró la "confianza mutua entre el Ayuntamiento y la universidad" y enmarcó este aniversario dentro del proceso de "convertir el centro de Elche en un campus universitario de referencia en la Comunidad Valenciana".

El alcalde de Elche valoró la presencia en la ciudad durante 30 años de la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo de Elche / Áxel Álvarez

Contenidos relacionados con la IA

En su intervención ante los medios, Higinio Marín insistió en que "el CEU no busca una estrategia expansiva, sino crecer hacia dentro, consolidando la calidad docente, mejorando infraestructuras y modernizando los contenidos". Recalcó que la universidad es una institución sin ánimo de lucro que prioriza "la excelencia educativa sobre los intereses mercantiles". También resaltó la apuesta del centro por la inteligencia artificial, tanto en la docencia como en la preparación de los alumnos. "No podemos ignorar la IA; tenemos que enseñar a usarla y aplicarla adecuadamente en los distintos entornos profesionales", afirmó. En este sentido, anunció la incorporación de contenidos relacionados con las nuevas tecnologías en los planes de estudio, así como la creación de cátedras especializadas en su aplicación al derecho y la gestión empresarial.

Lección magistral y emotiva

La ceremonia tuvo un componente especialmente emotivo con la intervención del historiador Miguel Ors Montenegro, encargado de pronunciar la lección magistral. En su discurso, repasó los orígenes del CEU en Elche en 1994, cuando apenas contaba con 70 estudiantes y dos titulaciones. Recordó el entusiasmo del equipo fundador y subrayó que "no buscábamos inventar el Mediterráneo, sino construir una comunidad educativa ejemplar".

Ors también reivindicó el papel transformador de la universidad, compartiendo historias de éxito de antiguos alumnos que han alcanzado puestos destacados en organizaciones internacionales, el mundo del cine y la cooperación. "Cada clase tiene estudiantes con los que vale la pena trabajar", dijo, desafiando las narrativas pesimistas sobre la juventud actual.

El doctor en Historia Miguel Ors fue el encargado de leer la lección magistral de la conmemoración del CEU de Elche / Áxel Álvarez

En su intervención, también recordó el proyecto del aula de mayores del CEU, una iniciativa pionera que combinaba el rigor académico con la inclusión social y generacional. Reclamó su recuperación como "uno de los mejores servicios sociales que una universidad puede ofrecer a su ciudad".

Miguel Ors dedicó también parte de su intervención a hablar del proyecto elche.me en la Cátedra Pere Ibarra, una enciclopedia digital que recoge miles de biografías, imágenes y vídeos sobre la historia de Elche. "Hacemos Historia Pública, rescatamos del olvido vidas que merecen ser contadas", afirmó, enumerando ejemplos de figuras históricas y actuales que representan la diversidad y la dignidad de la ciudad.

Con tres sedes en Elche y un nuevo edificio en marcha, el CEU se consolida como el segundo campus más grande de la Universidad Cardenal Herrera, después del de Valencia. Su proyección internacional, con un elevado porcentaje de alumnos extranjeros, especialmente franceses, y su presencia en el centro urbano le otorgan un carácter único dentro del sistema universitario de la Comunidad.

Treinta años después, el CEU no solo celebra su permanencia, sino su impacto. El mensaje común de la jornada fue claro: la educación superior es una herramienta transformadora al servicio de la sociedad, y en Elche, el CEU ha sido ejemplo de ello desde 1994.

“En una mesa camilla”: palabras de Francisco Sánchez

En la misma línea, el gerente de la institución, Francisco Sánchez, realizó un sentido homenaje a los 30 años de vida de la institución, centrado en la gratitud hacia quienes hicieron posible su crecimiento. Recordando los inicios en 1994, destacó que todo comenzó "en una mesa camilla" gracias a la ayuda de "dos chavales de 25 años" y el apoyo de figuras como Vicente Navarro de Luján, a quien agradeció "dedicar tu vida al CEU”. Mencionó también a Rafael Bernabeu, de quien dijo con humor: “Solo tienes 94 años”, y a muchos otros impulsores del proyecto, desde profesores hasta autoridades locales y religiosas, destacando al obispo emérito Victorio Oliver.

El gerente del CEU San Pablo de Elche, Francisco Sánchez / Áxel Álvarez

Sánchez también resaltó el espíritu social y cristiano del CEU, destacando que la institución no tiene ánimo de lucro y afirmando: “Las becas no son para el CEU, son para los alumnos y sus familias”. Concluyó emocionado: “Soy una persona tremendamente feliz y optimista” y deseó que “la institución que hoy servimos nos sobreviva y sea mejor”.

Homenajeados

En el evento conmemorativo, el CEU entregaba la medalla del 30 aniversario a once personalidades e instituciones vinculadas al desarrollo del CEU en Elche. Entre los homenajeados se encuentran figuras del ámbito eclesial como el obispo emérito de la Diócesis Orihuela-Alicante, Victorio Oliver Domingo; del mundo empresarial, como Rafael Bernabeu Moya, presidente honorífico de J’hayber, y José Quiles Parreño, empresario y exmiembro del Consejo Asesor de la universidad; y del sector académico, como Andrés Pedreño Muñoz, exrector de la Universidad de Alicante.

Los homenajeados en la ceremonia del 30 aniversario de la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo de Elche / Áxel Álvarez

También recibían este reconocimiento institucional el expresidente de la Generalitat Joan Lerma, varios exalcaldes de Elche que, a lo largo de las tres décadas de historia del CEU en la ciudad, han apoyado el crecimiento de la universidad: Manuel Rodríguez Maciá, Diego Maciá Antón, Alejandro Soler Mur -único ausente-, Mercedes Alonso García, Carlos González Serna y el actual alcalde, Pablo Ruz Villanueva. La ceremonia incluía el galardón para el Ayuntamiento de Elche y un homenaje póstumo a la esposa del exvicerrector del campus ilicitano César Casimiro Elena.