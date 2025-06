La Comisión Gestora de la PAU cesa al profesor de Orihuela que filtró el examen de Historia en la UMH

La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria de la Comunidad Valenciana, responsable del nombramiento del profesorado que forma parte de los tribunales de la PAU, ha aprobado con carácter urgente la anulación del nombramiento como vocal-corrector del profesor que ayer distribuyó un examen antes del tiempo estipulado.

Los hechos se remontan a la mañana de ayer miércoles, cuando se detectó en la Universidad Miguel Hernández de Elche el incorrecto proceder de un profesor de instituto, miembro de uno de los tribunales de la PAU, que dio publicidad a las preguntas del examen de Historia de España minutos antes del momento en que se podían hacer públicas.

Una vez comenzado un examen de la PAU se da un margen de 45 minutos para que un estudiante pueda entrar al aula correspondiente a hacer dicho examen, aunque llegue un poco tarde. Este margen es el mismo que se tiene también para que se puedan hacer públicas las preguntas de dicho ejercicio. Es también pasados 45 minutos del comienzo de cada examen cuando se les dan originales de los exámenes al profesorado acompañante de los estudiantes de cada centro educativo.

La Universidad Miguel Hernández hizo una rápida investigación de lo sucedido y pudo identificar al profesor y confirmar que este había enviado fotos del examen de Historia de España a las 12:11 horas vía Telegram a un determinado grupo de personas. El momento en que el examen podía ser público era a las 12:30 horas, pues el examen había comenzado a las 11:45.

La comisión mantuvo en la tarde de ayer una reunión de urgencia tras lo que se considera una “grave irresponsabilidad e incorrecto proceder” de este profesor, y en la que se acordó su anulación como vocal-corrector. Desde la comisión lamentan “la inquietud generada en el estudiantado y el profesorado”.

Una alumna realiza su examen de Selectividad en la UMH de Elche / Áxel Álvarez

No obstante, desde la comisión se afirma que esta difusión no produjo ningún problema en el desarrollo del examen de Historia de España, pues todo el alumnado estaba en esos momentos realizando la prueba en las aulas. De esta forma, el examen realizado es totalmente válido y no se tiene que repetir.