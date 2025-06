PP y Vox plantean una solución comercial y dinamizadora para el edificio de Correos de Elche tras seis años de parálisis

El equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento trabaja en un proyecto comercial para el antiguo edificio de Correos en Elche, que dinamice la zona y, al mismo tiempo, acabar con "un muerto". Sin tapujos. Así lo dijo este jueves el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, a preguntas de los periodistas, al término de una junta de gobierno en la que se aprobó pedir a la Conselleria de Industria la cesión de uso de un local anexo (situado en la calle Camilo Flammarion) para dar formación en innovación. Han pasado ya seis años desde que Ximo Puig anunciara, como presidente de la Generalitat, la adquisición del edificio de Correos como parte de su compromiso para pagar la deuda histórica que el Consell mantenía con la ciudad (42 millones de euros) por financiar las expropiaciones de terrenos que sirvieron para construir el campus de la UMH. Nadie pensó el día de aquel anuncio que en junio de 2025 el edificio seguiría cerrado, cubierto de polvo y sin un proyecto claro. Entre otros motivos, porque el PP no creía en la idea de los socialistas. Pero, además de que el inmueble duerme el sueño de los justos, ni se ha pagado la deuda por la Universidad ni se transfirió la propiedad al Ayuntamiento ni tampoco Elche fue la única ciudad benefactora de edificios de Correos, pues también se hizo en Alicante, Castellón y Valencia. Al último, le da uso como balcón en Fallas.

Samuel Ruiz, quien había acudido exclusivamente para hablar de este proyecto de formación en innovación, que le ha llevado, por ejemplo, también a habilitar aulas en l'Escorxador para energías renovables, terminó hablando a preguntas de los medios del edificio de Correos, que tildó de "ruina", asegurando que de aquel proyecto solo queda el pomposo nombre que se le puso: Learning Factory. El edil dijo que una propuesta como la que se pretendía en el anterior mandato era inconsistente: "No era más que un título", sentenció. Añadiendo que, además, una idea como esta no tiene cabida en el centro de la ciudad sino en un polígono industrial, lo que tienen prácticamente cerrado, aunque no quiso precisar si será el Parque Empresarial de Torrellano. "Cualquiera que entienda un poquito de esto sabía que el centro de la ciudad no era el lugar para un proyecto de estas características. El edificio de Correos no es un banco de pruebas ni sirve para montar una estructura del calzado".

Las oficinas provisionales que iba a tener el Learning Factory y nunca se abrieron en Elche / Áxel Álvarez

El concejal dijo que se había hablado con la anterior consellera (Nuria Montes), con pocos resultados, lo que a la vista está, y se ha hecho también con la actual, Marian Cano, para proceder por fin a la cesión del edificio de Correos, pero dando a entender que lo que se quiera ejecutar en este no será cuestión de este mandato, visto el estado de abandono del inmueble, pero, principalmente, porque queda la cuestión más mollar: ¿quién tendría que sufragar la remodelación y para qué? Y esto no será cuestión a corto plazo ni menos que preocupe porque "no es una obra pequeña". El edil dio por hecho que obtendrá en los próximos meses la cesión y habrá que realizar una pequeña reforma en las citadas oficinas, para dos aulas con capacidad para de 20 a 25 alumnos. Es curioso pero estas dependencias ya fueron objeto de remodelación en 2022, cuando se dijo que allí estaría la oficina virtual del Learning Factory hasta que se consolidara el proyecto, pero nunca llegó a abrir sus puertas mientras, de forma paralela, el Consell licitaba un contrato para que una empresa dijera qué diseño debía darse al inmueble y conceptualizara para qué debería valer.

"Un espacio espectacular"

Son 322 metros cuadrados de espacio para la cesión que, por lo que se intuye, ya está medio cerrada. "Es un espacio espectacular, tiene unas condiciones y dotaciones buenísimas y lo que queremos es comenzar a darle un uso, ya que se hizo una inversión y un esfuerzo para restaurarlas. Pretendemos que sea funcional para el municipio lo antes posible" y precisó que esa formación en innovación iba a ser exclusivamente para el calzado, no para otros sectores. Ruiz descartó que el proyecto formativo colisione con los ciclos que se imparten en los institutos de Elche asegurando que más bien eran complementarios, como ocurre con la escuela de Hostelería. "Cuanto más azúcar, más dulce", resumió, y que pretende que estas aulas sirvan para que los estudiantes salgan hacia un "trabajo de calidad". Según Samuel Ruiz, tienen dotación presupuestaria en 2025 para acometer tanto la obra como el mobiliario. "A nuestros jóvenes les gusta la digitalización y las nuevas tecnologías, y estamos apostando por ello", sentenció.