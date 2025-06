Calor extremo: familias denuncian mareos y sarpullidos en sus hijos en el colegio Clara Campoamor de Elche

La comunidad educativa del CEIP Clara Campoamor de Elche ha expresado su “profunda preocupación” por el estado de las aulas del colegio, que carecen de ventilación adecuada debido a la avería y falta de ventiladores, una situación que, según denuncian las familias, “se arrastra desde hace años sin respuesta por parte de la dirección”. Con la llegada de las altas temperaturas, la situación ha alcanzado un punto crítico. “Las temperaturas dentro de las aulas se han vuelto insoportables, poniendo en riesgo la salud y el bienestar tanto del alumnado como del profesorado”, señalan en un comunicado remitido a este periódico por padres y madres del centro, en el que también agradecen la instalación de toldos en los patios.

Clases con calor sofocante

Los familiares aseguran que el ambiente en las clases es “un calor sofocante, extremo, que impide el normal desarrollo de las clases”. A ello se suma que los alumnos, muchos de ellos de corta edad, deben pasar varias horas al día en espacios cerrados “sin una ventilación adecuada”, lo que dificulta su concentración, comodidad y aprendizaje. En varias aulas no hay ni ventiladores, “mientras sí hay aire acondicionado en la sala de profesores y despachos”.

La problemática, según denuncian, ha sido trasladada “reiteradamente a la dirección del centro”, sin que hasta el momento se haya ofrecido ninguna solución efectiva. “Nos resulta incomprensible e inaceptable que en pleno siglo XXI tengamos que reivindicar condiciones mínimas de habitabilidad en un centro educativo público donde todo el día da el sol. Los toldos que tienen las ventanas de las aulas pueden paliar un poco el nivel de calor, pero no mitigarlo y los niños salen del cole totalmente sofocados, sudando. Ha habido varios casos de mareos, también de sarpullidos y petequias”, critican los padres y madres afectados.

Exigen intervención urgente

Ante esta situación, las familias reclaman a la dirección del colegio y a las autoridades competentes “una intervención inmediata para reparar los ventiladores, que llevan 10 años rotos, y dotar de nuevos equipos, así como para proporcionar una alternativa eficaz que garantice un entorno seguro y saludable”.

Uno de los edificios del colegio Clara Campoamor de Elche donde se exhibe una pancarta municipal sobre mejora de la eficiencia energética / Pilar Cortés

“El bienestar de los menores debe ser una prioridad, no una opción. No podemos seguir permitiendo que esta situación continúe ni un día más”, concluye el comunicado remitido por las familias, que piden que su voz sea escuchada y que se actúe con urgencia para evitar consecuencias negativas para los niños y niñas escolarizados en el Clara Campoamor.

Un problema que afecta a todo el centro

El malestar se ha extendido entre el conjunto de la comunidad educativa, ya que el calor en las aulas afecta tanto al alumnado como al profesorado. El silencio institucional y la falta de respuestas han aumentado la tensión en el centro, donde las familias afirman que seguirán reivindicando mejoras hasta que se tomen medidas efectivas.

Desde el colectivo firmante piden que se garantice “un entorno seguro, saludable y digno para la educación pública”, recordando que las condiciones básicas no deberían estar sujetas a debate ni a demoras prolongadas.

Algunas aulas tienen toldos en sus ventanas para mitigar el calor, pero los padres aseguran que no son suficiente defensa / Pilar Cortés

El día 3, la Dirección del centro convocó a un grupo de padres a una reunión y aprovechó para asegurarles que se había gestionado con la Conselleria de Educación la posibilidad de instalar aire acondicionado. “Nos dicen que es posible pero que necesitamos primero un informe técnico del Ayuntamiento y resulta que ahora aseguran que no tienen técnicos disponibles para hacer ese informe. Todo es pasarse la pelota pero no dar soluciones”, concreta una madre muy indignada. Ese día, según comenta, “se pusieron dos ventiladores en una clase donde no había, pero no son nuevos, se quitaron de otra aula y ahora otros pasan calor”.