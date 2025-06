El TSJ reconoce la discriminación salarial a ocho policías de la Comisaría de Elche

Agentes destinados en la Brigada Judicial de Policía Científica de la Comisaría de Elche tienen el derecho a percibir el mismo complemento específico que sus compañeros oficiales porque desarrollan las mismas funciones. Así lo ha resuelto el TSJ en una sentencia que da la razón a ocho agentes, representados por el sindicato Jupol, que ha vuelto a "derrotar" en los tribunales al ministro Fernando Grande-Marlaska en lo que se refiere a derechos laborales de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Un fallo, que auguran, tendrá un largo recorrido.

La resolución pone fin a un largo pleito que se inició cuando los agentes solicitaron el pago de un complemento superior a la Dirección General de la Policía recibiendo un "no" por respuesta, lo cual les obligó a acudir a los tribunales. En su petición reclamaban el abono de los cuatro últimos años -el máximo al que tenían derecho de reclamación-, además del devengo de los intereses legales. El fallo, dice Jupol, "sostiene que el trato económico diferenciado carece de justificación objetiva y vulnera el principio constitucional de igualdad". La sentencia abre la puerta, entiende, a otras reclamaciones parecidas porque afecta a destinos de diferentes especialidades porque se trata de plazas de concurso específico de méritos, en lo que se comparte mismo puesto y plaza en el catálogo de puestos de trabajo, como especialista de escala básica, pero sin discriminar entre primera y segunda categoría. David García, secretario provincial del sindicato, asegura que la sentencia "es solo el principio de una cadena de resoluciones en la misma línea", que esperan ir recibiendo, "en las que se reconocerá que muchos policías nacionales han estado desarrollando funciones idénticas a las de compañeros de categorías superiores sin percibir la misma retribución".

Esta situación se estaría dando en muchas comisarías en unidades no solo como Policía Científica, sino en otras como Telecomunicaciones, Armamento y Tiro, Sistemas Especiales, Medios Aéreos o Formación Vial. "El fallo reconoce lo que es de justicia: a igual trabajo, igual salario", sentencia el sindicalista. La demanda ha sido defendida por el despacho Sánchez Navarro Abogados y se enmarca en una estrategia jurídica que el sindicato continuará impulsando en todas las provincias donde se están dando situaciones similares. Por ahora, en la Comunidad Valenciana porque es su TSJ el que la ha resuelto y de momento no es extrapolable a otras. Jupol, que esta semana denunció las altas temperaturas que se soportan en la Comisaría ilicitana, exige a la Dirección General de Policía que no recurra, lo que probablemente sí hará, y que aplique de inmediato el criterio de la sala extendiendo la equiparación retributiva a todos los policías afectados.