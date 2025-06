El Hospital General de Elche recibe a 67 residentes y suma 228 especialistas en formación

El Hospital General Universitario de Elche daba este viernes la bienvenida a los 67 nuevos residentes que comienzan su formación especializada en el centro ilicitano, al tiempo que despedía a los 55 profesionales sanitarios que concluyen su etapa formativa este curso. Con estos nuevos ingresos, el Departamento de Salud Elche-Hospital General cuenta con un total de 228 residentes en formación durante el curso 2024-2025, consolidando su posición como uno de los centros de referencia en la formación de posgrado en la Comunitat Valenciana. El pasado año la cifra fue de 68.

El acto, celebrado en el propio hospital, era presidido por el director gerente del departamento, Andrés Navarro, acompañado por el director médico, Carlos Martínez Pastor, la directora de Enfermería, Carolina Garrido, y el jefe de estudios, el doctor Félix Gutiérrez. La ceremonia servía también para reconocer la trayectoria de los residentes salientes y celebrar los logros académicos y científicos alcanzados durante su estancia.

Formación en 32 especialidades

Los nuevos residentes se distribuyen en diferentes programas formativos: 47 en Medicina (MIR), 13 en Enfermería (EIR), 4 en Farmacia (FIR), 2 en Psicología (PIR) y 1 en Química (QIR). En total, el departamento ofrece actualmente formación especializada en 32 áreas diferentes, que abarcan desde las especialidades médicas más consolidadas hasta otras más recientes y en expansión.

En este sentido, el doctor Félix Gutiérrez ha destacado la incorporación de dos importantes novedades en este curso académico: la acreditación del programa formativo en Otorrinolaringología y la incorporación de un residente en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. “Estos avances confirman el crecimiento sostenido del programa docente del hospital y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema sanitario”, afirmaba.

El jefe de estudios subrayaba también el alto nivel de exigencia que requiere mantener la acreditación en cada una de las especialidades formativas, lo que implica cumplir con estándares rigurosos en materia asistencial, docente e investigadora. “Es una garantía de calidad, tanto para los profesionales en formación como para los pacientes, que son siempre nuestra prioridad”, recalcaba.

Mención especial al mejor trabajo fin de residencia del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Casi cinco décadas formando especialistas

Desde que fue acreditado como centro docente hace ya 47 años, el Hospital General de Elche se ha consolidado como un referente nacional en la formación de especialistas. Su modelo docente, basado en la cercanía, el acompañamiento tutorizado y la progresiva adquisición de competencias clínicas, ha permitido a lo largo de los años formar a cientos de profesionales que hoy ejercen en distintos puntos del país.

Premio a la mejor publicación científica del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

En este contexto, el director gerente, Andrés Navarro, recordaba que el centro “es mucho más que un hospital asistencial; es también una escuela de excelencia, un lugar donde se cultivan vocaciones y se construye el futuro del sistema público de salud”.

Premio a la mejor sesión general del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Reconocimientos a la excelencia

Durante el acto se entregaban también los ‘Premios Final de Residencia’, promovidos por la Comisión de Docencia y que este año alcanzan su decimoctava edición. Estos galardones reconocen la excelencia académica, científica y asistencial de los residentes salientes.

Premio final de residencia a la mejor trayectoria formativa y científica del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El ‘Premio Dr. Rafael Calpena a la mejor trayectoria formativa y científica’ ha sido otorgado a Cristina Cabaleiro Otero, residente de cuarto año de la especialidad de Análisis Clínicos, en reconocimiento a su rendimiento y compromiso durante toda la residencia.

Mesa inaugural del evento para despedir y dar la bienvenida a residentes en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Por otro lado, el premio a la mejor sesión general del curso ha recaído en la presentación titulada ‘Optimización del tratamiento en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: De la respuesta clínica a la monitorización proactiva’, coordinada por el Servicio de Farmacia Hospitalaria con participación de los servicios de Digestivo y Pediatría.

Residentes que acaban formación en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

En el ámbito de la investigación, se ha premiado la mejor publicación científica firmada por residentes. El trabajo galardonado ha sido el artículo ‘Home-Based Trimodal Prehabilitation in Patients with Peritoneal Carcinomatosis Undergoing Cytoreductive Surgery: Effect on Functional Walking Capacity and Skeletal Muscle Mass’, elaborado por el Servicio de Cirugía General.

Asimismo, se ha otorgado una mención especial al mejor trabajo fin de residencia, que ha recaído en Rubén Toledano Martos, residente de 4º año de Oftalmología, por su estudio ‘Evaluación de la atropina diluida Off Label en el tratamiento de la miopía infantil’.

El acto de recibimiento y despedida de residentes se ha celebrado este viernes en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Compromiso con la sanidad pública

Todos los residentes que han finalizado su formación recibían un diploma conmemorativo como colofón a una etapa clave en su desarrollo profesional. La jornada, cargada de emoción y reconocimiento mutuo, servía también como recordatorio del papel fundamental que juega la formación de especialistas en el sostenimiento y mejora de la sanidad pública.

“Elche puede sentirse orgullosa del nivel de su hospital y de su capacidad para formar a los profesionales que sostendrán nuestro sistema sanitario en los próximos años”, afirmaba el doctor Gutiérrez, quien concluía agradeciendo la labor de los tutores, el personal sanitario y todos los servicios implicados en hacer posible este proceso formativo.