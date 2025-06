Los vecinos de la Banca Peral en Elche no ven el final de las obras tras dos semanas de demoliciones

Los vecinos del inmueble colindante al de la Banca Peral, en la calle Desamparados, ven con recelo que la demolición se realice en el plazo convenido de un mes cuando este viernes 6 de junio se han cumplido las dos primeras semanas del inicio de los trabajos. Como se recordará, el pasado 21 de mayo el centenario edificio, cerrado desde hace años, sufrió un inesperado hundimiento interior. Los técnicos municipales, con gran diligencia, decidieron en menos de 48 horas declararlo en ruina y que el inmueble colindante debía ser desalojado por precaución porque no tenían garantías de que colapsara. El Ayuntamiento les obligó a dejar sus domicilios el día 23 de mayo y, aunque se les permitió regresar una semana más tarde, cuando lo más peligroso del derrumbe estuviera ejecutado, viven desde entonces pendientes del ruido, el polvo y sin saber si existe seguridad, pero con la sensación de que los trabajos no avanzan porque siguen viendo mucha fachada en pie.

Como se observa, queda mucho trabajo pendiente hasta demoler la Banca Peral, en Elche / Matías Segarra

No son los únicos afectados, los negocios de los alrededores e inquilinos de otros inmuebles, pasado el susto, se plantean también si se está haciendo con celeridad y si se hizo una actuación municipal acorde con lo ocurrido cuando el propio Ayuntamiento de Elche ha reconocido que desde 2019 se instaba a los propietarios a proceder a un apuntalamiento interior que nunca se hizo. La Banca Peral figuraba en la selecta lista de bienes, algo más de un centenar, que figura en el Catálogo de Bienes Protegidos, lo que obliga no solo a los propietarios a velar por su salvaguarda para el caso de que estos estén en manos privadas, sino también a la propia administración local como fiscalizador y garante de ello, con capacidad para actuar de forma subsidiaria para el caso de que el dueño no lo haga. Lo más valioso era la escalera, que tras el derrumbe se supo que ya había desaparecido, y la fachada.

Aspecto de la terraza del edificio con un enorme agujero / INFORMACIÓN

La empresa ha tenido que realizar los trabajos de forma muy minuciosa para evitar los accidentes laborales o nuevos derrumbes. Esto es lo que habría ocasionado el progresivo retraso de los mismos, aunque los vecinos creen que con más empleados se habría resuelto. Supuestamente, cuando lleguen a la planta baja podrá entrar una máquina a completar la tarea y será mucho más rápida. Lo cierto es que la demolición se hace de dentro afuera, que es lo más visible y aparentemente más retrasado, pero obedece al plan de obras.

Al edificio, como se observa, le queda mucho trabajo por delante hasta caer / Matías Segarra

Sin grandes avances

Este jueves se mantuvo una reunión entre propietarios del edificio y técnicos municipales para ver la marcha de los trabajos y donde los afectados hicieron ver su preocupación porque no ven grandes avances en los trabajos. De hecho, queda bastante más de la mitad de la fachada. El diario solicitó al equipo de gobierno información sobre su parecer sobre este encuentro sin obtener respuesta. En lo único que se insistió es que los propietarios tienen un mes de plazo máximo para acabar los trabajos. Cuando comenzaron, un portavoz municipal aseguró que se derribaría en bastante menos porque solo había que salvar los balcones, y eso se hizo el primer día, porque se pretende reproducir la fachada. Los vecinos también preguntaron sobre el proyecto del nuevo edificio, que en estos momentos no existe, aseguran que les dijeron. La semana próxima los afectados mantendrán una reunión donde se analizará la situación y la posibilidad de presentar algún tipo de reclamación por los daños y perjuicios que se les ha causado porque tuvieron que abandonar sus casas una semana y buscar refugio en la de familiares y amigos. "El Ayuntamiento nos comparó con lo ocurrido en San Antón, pero es que no es el mismo caso. Aquí hubo una dejación de funciones que llevó a la actual situación. De haberse obligado al propietario a actuar hace seis años no estaríamos así".

Hay otra circunstancia que los vecinos no saben cómo a terminar, y es el hecho de que solicitaron una ayuda europea para la reforma de la fachada y temen perder la subvención si no cumplen los plazos que les han comenzado a correr.