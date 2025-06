Las autocaravanas, en pie de guerra por las restricciones para aparcar en la costa de la provincia

Con pitadas y a una más de un centenar de conductores de autocaravanas se movilizó este sábado en Elche para denunciar las restricciones impuestas por los ayuntamientos de Elche y Santa Pola para acceder al Cabo que entraron en vigor en marzo.

Aseguran que no se ha seguido el procedimiento técnico y que las señalizaciones que limitan el acceso a vehículos con más de 2,20 metros de ancho, no están avaladas por la Dirección General de Tráfico. Amenazan con más protestas, o incluso con acudir a la vía judicial, si las administraciones no toman nota de este cambio en la regulación del tráfico que, aseguran, les ha perjudicado. Manifiestan que han sido discriminados "y hemos pagado justos por pecadores", apuntaban algunos usuarios.

Conductores de autocaravanas amenazan con más protestas, o incluso con acudir a la vía judicial / Matías Segarra

Concentración

Cuando pasaban de las 11 horas un nutrido grupo de conductores se concentró en el macrosolar en las proximidades del Hospital Vinalopó donde habitualmente se celebra la feria de San Andrés.

Desde allí partió una caravana de autocaravanas, valga la redundancia, hacia la Avenida de la Libertad y a la llegada al puente del Ferrocarril regresaron, un tramo corto en el que se pretendía hacer ruido, pero sin ocasionar colapso, explicaron los convocantes, de ahí que se eligiera en el itinerario que se remitió a la Subdelegación del Gobierno un tramo en el que hubiera dos carriles para que los vehículos de emergencias pudieran pasar.

"No podemos hacer de policías"

"No somos extranjeros que vienen en octubre y se van en marzo, que tienen el mismo derecho que todos, pero son los agentes los que tienen la obligatoriedad de coger la ordenanza y si ven que pasas muchos días que te obliguen a irte, pero no podemos hacer nosotros de policías", refería Óscar Borjabad Gómez, promotor de la protesta. Reprobó que se ha optado por una vía que restringe sin criterio en lugar de haber optado por la vía sancionadora para quienes incumplen, como por ejemplo aquellos que acampan en zonas protegidas o estacionan de forma ininterrumpida.

Certificados

Los protestantes explicaron a INFORMACIÓN que han solicitado los certificados técnicos de las señales que se instalaron a lo largo del camino en la franja litoral, ya que cuestionan que este proyecto municipal haya pasado por los cauces establecidos, como llegar a instancias superiores que lo avalen como podría ser el Ministerio de Fomento, apuntan.

En este sentido, reprochan que el único argumento municipal haya sido acotar el ancho permitido para circular cuando entienden que debería haber otros condicionantes.