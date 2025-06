Las autocaravanas, en pie de guerra por las restricciones para aparcar en la costa de la provincia

"No a las señales de galibo", "Somos conductores, no delincuentes". Junto a estas pancartas, con pitadas y a una más de un centenar de conductores de autocaravanas se movilizó este sábado en Elche para denunciar las restricciones impuestas por ayuntamientos de municipios costeros como Elche y Santa Pola para acceder a zonas como el Cabo que entraron en vigor en marzo. Asimismo, Alicante también ha aplicado prohibiciones de acceso en el entorno de Urbanova que han repercutido a innumerables propietarios de estos vehículos.

"Medidas arbitrarias"

Aseguran que en el caso del camino que comunica la villa marinera con Arenales del Sol por la costa no se ha seguido el procedimiento técnico para incorporar señalización que limita el acceso a vehículos con más de 2,20 metros de ancho. Insisten en que estas indicaciones no están recogidas en el reglamento general de conductores, que han sido medidas arbitrarias y que, por tanto, no están avaladas por la Dirección General de Tráfico, razón por la que incluso han solicitado los informes a los departamentos municipales, sin éxito hasta la fecha. También cuestionan la política en playas de Alicante donde se restringe el paso si el vehículo mide más de cinco metros de largo.

Las autocaravanas, en pie de guerra / Matias Segarra

Acudir a los tribunales

Después de la de este 7 de junio, amenazan con más protestas, o incluso con acudir a la vía judicial, si las administraciones no toman nota de este cambio en la regulación del tráfico que, aseguran, les arrincona. Manifiestan que han sido discriminados "y hemos pagado justos por pecadores", lamentaban la mayoría de familias indignadas.

Conductores de autocaravanas amenazan con más protestas, o incluso con acudir a la vía judicial / Matías Segarra

Concentración

Cuando pasaban de las 11 horas un nutrido grupo de conductores se concentró en el macrosolar en las proximidades del Hospital Vinalopó donde habitualmente se celebra la feria de San Andrés.

Desde allí partió una caravana de autocaravanas, valga la redundancia, hacia la Avenida de la Libertad y a la llegada al puente del Ferrocarril regresaron, un tramo corto en el que se pretendía hacer ruido, pero sin ocasionar colapso, explicaron los convocantes, de ahí que se eligiera en el itinerario que se remitió a la Subdelegación del Gobierno un tramo en el que hubiera dos carriles para que los vehículos de emergencias pudieran pasar. La movilización fue pacífica y estuvo controlada en todo momento por patrullas de la Policía Local y agentes de movilidad urbana, de la misma forma que también hubo agentes de la Policía Nacional en las proximidades del solar controlando que todo salía según lo estipulado pesea la gran movilización.

"No podemos hacer de policías"

"No somos extranjeros que vienen en octubre y se van en marzo, que tienen el mismo derecho que todos, pero son los agentes los que tienen la obligatoriedad de coger la ordenanza y si ven que pasas muchos días que te obliguen a irte, pero no podemos hacer nosotros de policías", refería Óscar Borjabad Gómez, promotor de la protesta. Reprobó la pasividad a la hora de multar prácticas irregulares y que los ayuntamientos hayan tomado la salida drástica de restringir sin criterio, insisten, en lugar de aferrarse a las ordenanzas y sancionar a aquellos que acampan en zonas protegidas o estacionan de forma ininterrumpida.

En este sentido, reprochan que esa acotación de anchura máxima ha sido una decisión política y no técnica porque sí que se permite el paso a "vehículos autorizados", como rezan las propias señales, con lo que sí que pueden pasar ambulancias, coches de bomberos e incluso sostienen los manifestantes que han llegado a ver pasar autobuses estos días, con lo que desmontan que la vía sea estrecha, que haya elementos físicos que impidan su tránsito y que sus vehículos puedan dificultar el tráfico. Es más, insisten en que el índice de siniestralidad en la carretera del Cabo es muy bajo, con lo que no entienden qué argumentos se han seguido para vetarles.

Diferenciar aparcar de acampar

Es más, desde el sector matizan que condenan el uso indebido de espacios públicos con la acampada, ya que son conscientes de que esa pernocta permanente debe realizarse en lugares autorizados como los campings, pero lo que reclaman es distinto: que se les deje circular y estacionar como cualquier coche.

"En Urbanova no nos dejan entrar porque mide más de cinco metros: es ilegal, abusivo y discriminatorio" Sandra Fernández — Propietaria de autocaravana

"Somos un vehículo M1 que para la DGT somos un turismo adaptado como vivienda, pero turismo, con lo que tenemos la libertad de aparcar y de mantener nuestra privacidad", insistía Sandra Fernández, que reside en Elda pero solía frecuentar zonas de parada como Urbanova hasta que se limitó el acceso a vehículos que superasen los cinco metros de largo.

Delimitaciones

"Lo que no tiene sentido porque es un descampado que no tiene delimitaciones de aparcamiento, vamos, es completamente ilegal, abusivo y discriminatorio" sentencia esta propietaria, que reconoció que está cansada que los criminalicen y habla claro: "Mi vehículo es autosuficiente, yo tengo váter, cocina y no necesito moverme hasta que el domingo me quiero ir a mi casa. Si me quedo sin azúcar voy a ir al supermercado, como el que venga a pasar el día, si por la noche no me apetece guisar, voy a ir al restaurante de al lado. Yo recojo mis residuos, cuando me voy paso por el camping de Santa Pola, pago cinco euros, vacío mis aguas y lo lleno de aguas nuevas para cuando llegue el fin de semana siguiente".

"Hay incívicos por todos los lados pero igual que si por una autovía hay quien va a 180 kilómetros por hora no se puede cortar la autovía a todos porque unos incumplan" Marcelo González — Propietario de autocaravana

"Pagamos impuestos igual que el resto"

Marcelo González, otro de los afectados, explica que su única diversión los fines de semana es coger su autocaravana con la familia y pasar dos días cómodamente en zonas de estacionamiento habilitadas donde ahora no puede entrar, y más después de haber hecho una inversión millonaria. Insisten la mayoría que estos vehículos cuestan de media 100.000 euros y pagan todos los impuestos como el resto. La determinación de los ayuntamientos para poner coto a grandes medios de transporte como estos es para él incomprensible. "Hay incívicos por todos los lados pero igual que si por una autovía hay quien va a 180 kilómetros por hora no se puede cortar la autovía a todos porque unos incumplan".

Instrucción

Propietarios denuncian la falta de conocimiento que hay incluso por las autoridades ya que los han llegado a multar por estar estacionados en zonas válidas, y que después de recurrir las sanciones se las han tenido que quitar acogiéndose a la instrucción PROT 2314 por la que se les permite el estacionamiento.