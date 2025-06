Nuria Tejero, de El Altet, Reina Mayor de las Fiestas de Elche

Una noche de emociones, lágrimas, abrazos, celebración y, sobre todo nervios, muchos nervios, hasta que pasada la medianoche, ya entrado el domingo, resonó bien fuerte: Nuria Tejero Adsuar, Reina Mayor de las Fiestas de Elche. La ilicitana, de la comisión de El Altet, será la máxima representante festera en los días grandes en honor a la Maredéu y hasta 2026, y la acompañarán en esta aventura Marta Martínez Ruíz de la comisión Algorós- Derramador San Isidro Labrador y Claudia Cámara Araújo, de ABP Avenida de Novelda como damas mayores.

Nuria Tejero tras conocer que será la próxima Reina Mayor de las Fiestas de Elche / Matías Segarra

Reina infantil

La segunda gran afortunada de la velada fue Carla García Irles de la comisión Avenida Candalix que será Reina Infantil, mientras que la corte de honor la completarán Patricia Martínez Guilabert de Diagonal Parque y Julia Ortiz Arias, de Altabix.

La Rotonda del Parque Municipal se convirtió este sábado, y como ya es tradición, en el escenario de la gala de elección, que, por cierto, fue de las más concurridas con unos 2.000 asistentes.

Carla Garcia, en un momento de euforia tras conocer que será la próxima Reina Infantil de Elche / Matías Segarra

La Rotonda del Parque se queda pequeña

Incluso el presidente de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, señaló instantes previos que el espacio se queda pequeño y lanzó el guante para que junto al Ayuntamiento se replantee de cara a próximos años otra ubicación en la que puedan acceder más personas, al igual que en la proclamación.

Entre los presentes se encontraban familiares de las 61 candidatas (31 infantiles y 30 mayores), así como miembros de las comisiones a las que pertenecen y representantes de otras entidades festeras y sociales de la ciudad. Además de las temperaturas veraniegas, la gran movilización también caldeó el ambiente para dar ánimo a las aspirantes con pancartas, confeti y palos luminosos mientras ellas disfrutaban de un emotivo encuentro que marcó el final de un largo proceso que se inició hace meses.

Gala de elección de reinas y damas de las fiestas de Elche / Matias Segarra

Espectáculo

A través de un espectacular montaje con pantallas gigantes y focos de luces el hilo conductor de la gala fue El gran Showman a través de míticas canciones del musical como A million dreams, This is me, o From now on en la voz de los cantantes Javier Cuenca del Castillo y Paloma Mallebrera, quien además condujo el acto. Ambos estuvieron acompañados por un cuerpo de baile bajo la dirección de las coreógrafas Saray Álvarez e Inés Gómez. Lo que quedó patente es que cada vez se da más peso al espectáculo audiovisual entre desfile y desfile.

Noche de metáforas

Durante más de dos horas se creó una atmósfera, por momentos hipnótica, que metafóricamente relacionó la trama circense de la producción americana con la amistad que se establece en el camino al reinado, la importancia de soñar, de saber enfrentar las adversidades, el valor de ser uno mismo y el de la diversidad.

61 aspirantes, solo dos reinas

En este punto hay que recordar que entre las postulantes, 34 en representación de barrios de la ciudad y 24 del Camp d’Elx, había menores entre los 8 y los 13 años y jóvenes con edades que van desde los 18 hasta los 31 años que cada vez están más formadas y preparadas, como destacó esta semana la Gestora, para asumir el encargo y el compromiso de asistir a cerca de 400 actos desde la proclamación hasta el momento en el que cedan el trono (en sentido figurado).

Diversidad

Y es que entre las candidatas mayores había gran diversidad en cuanto a preparación, ya que había desde opositoras a Guardia Civil e inspección de Policía hasta graduadas en Ingeniería Multimedia, Enfermería, animadoras socio culturales, estudiantes de grados y FP así como alguna diseñadora de bolsos. Entre ellas también había dos jóvenes con hijos, lo que revela que con el paso de los años las instituciones, empresas o el propio entorno familiar ha dado más relevancia al hecho de poder ser representante de Elche.

Reinas salientes

Al inicio del acto las reinas salientes Claudia Porta e Irene Quesada, junto a las damas Andrea Puentes, Carla Ferrándiz, Adriana Sánchez y Claudia Felipe, saludaron para presidir el encuentro, y se las veía emocionadas porque empieza la despedida para ellas.

Desfiles

Las candidatas adultas abrieron el desfile vestidas con vestidos de gala para después dar paso a las infantiles con sus trajes festeros. En el último desfile antes de la lectura del acta, las mayores volvieron a ser protagonistas, pero esta vez con sus trajes festeros.

Todas recibieron una insignia de la concejalía de Festejos e instantes después llegó el veredicto final, tras el cuál todas las aspirantes arroparon en un sentido abrazo a las elegidas, un momento que resultó ciertamente agridulce para las que se quedaron a las puertas, aunque desde los entes festeros vienen haciendo un trabajo pedagógico para que las aspirantes se queden con lo bonito que han vivido y el vínculo que han creado, quizás, de por vida, para algunas.

Camino a la proclamación

Después de que sonase el himno, y tras una resaca emocional, ahora queda el último paso. El 5 de julio, con el acto de proclamación en la Plaça de Baix, las seis agraciadas recibirán la banda que les dará el pase directo a reinar.