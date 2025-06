Carla García:«Sé que a mis abuelos les hubiera encantado verme de reina»

Nunca antes una reina había representado a la comisión Avenida Candalix, ¿Cómo se afronta esa responsabilidad?

Pues ser la primera es muy importante, y se lleva con orgullo por mi y por la comisión. Ser reina no es cualquier cosa porque representas a todo Elche. No me lo creía cuando dijeron mi nombre, y lo primero que se me fue a la cabeza es que habían sido mis abuelos porque les gustaba mucho la fiesta y el año pasado fallecieron los dos, uno el 28 de abril y el otro el 15 de agosto, sé que ellos han hecho algo para elegirme, seguro que les hubiera encantado verme como reina.

¿De donde te viene la pasión festera?

Fue por mi madre, que fue reina infantil en 1987 y desde que nací me ponía su banda.

¿Cómo lo celebrasteis en la comisión?

Estaban mis primos, la comisión apoyándome, qué orgullo.

Nuria Tejero y Carla García, Reinas Mayor e Infantil de las Fiesta de Elche 2025 / Matias Segarra

¿Con qué acto te quedarías?

Con las fiestas en general, pero la Batalla de Flores me gusta mucho, ya el año pasado la disfruté siendo reina infantil de mi comisión. Y con lo que siempre me voy a quedar en el corazón es con la Cridà, siempre jugaba con mi hermana y ahora poder hacerla es un sueño para mi.

Estudias en Carmelitas, ¿saben en el colegio acerca de esta pasión?

Una compañera mía, Cristina, se ha presentado también conmigo este año como candidata y la profe nos invitó a decir que el 7 de junio era la gala y que la iban a retransmitir por si querían verla. Luego también hay otra nena, Valentina, que va a ser reina de la comisión Aromas y llicitanos.

¿Qué puedes decir de las damas elegidas?

Mi dama infantil de la comisión, Azahara, iba a clase de Patricia, con lo que gracias a ella nos hicimos muy amigas y desde la convivencia también con Julia, estoy muy orgullosa de ellas y de todas las demás.

Jurado

¿En qué crees que se fijó el jurado de ti?

No lo sé pero creo que ha sido porque en las entrevistas y en la convivencias he sido yo misma, no he querido ser otra persona.

¿Cuáles son tus mayores aficiones?

Me gusta hacer mucho el ballet, creo que se me da muy bien, y fue casualidad porque yo voy a a la misma escuela que Irene, la reina infantil del año pasado. Y ella siempre me preguntaba que si me presentaba, y al final pues ella me ha cedido el cargo. También me gusta mucho pintar y cantar, y en un futuro me gustaría estudiar algo de Ciencias, como Enfermería en particular.