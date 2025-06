Nuria Tejero: «Creo que se han fijado en mi por mi cercanía, y representaré a Elche desde lo más alto»

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando su nombre resonó delante de 2.000 personas?

No recuerdo exactamente lo que sentí porque fue un bloqueo. Me subió todo, en el pecho tenía un nudo de emoción. Fue increíble. Y durante la gala estaba muy tranquila porque lo veía imposible, somos 30 candidatas, todas muy válidas, es imposible que mi nombre suene, pensé. Con el primer nombre, con el de Claudia ( dama mayor), yo ya era muy feliz porque la he conocido durante este proceso y para mí ha sido todo un descubrimiento. Luego cuando oí el segundo nombre, el de mi amiga Marta, con la que salí de dama infantil de Elche en el 2014. Ahí dije: ya está, yo ya soy feliz.

¿Es una señal del destino?

Yo creo que todo pasa por algo, y además es que en el 2014 también coincidió en 7 de junio. Marta y yo no nos lo creíamos, fantaseábamos, imagínate.... y cuando sonaron los dos nombres dijimos: es que somos las personas más afortunadas del mundo.

Nuria Tejero momentos previos a la entrevista este domingo en el centro de Elche / Matías Segarra

Después de la resaca emocional, ¿cómo fue la celebración cuando se apagaron las luces del escenario?

Llegué a El Altet y me esperó mi comisión con una traca y mi familia, amigos, todos los que pudieron bajaron a verme y luego vinieron algunas de las candidatas con las que más piña hemos hecho, y cuando Marta y Claudia terminaron en sus comisiones se acercaron para celebrarlo todas juntas. Qué año más bonito nos espera juntas, y también con las peques, aún estoy procesándolo poquito a poco.

Ha pasado una década desde que formó parte de la corte de honor. Aquello lo vivió con la mirada de la infancia, ¿cómo espera hacerlo ahora?

Con la misma ilusión o incluso más y mucho más consciente de todos los actos porque de pequeña eres más inocente.

Hace solo dos años Alejandra Juan, también de El Altet, fue reina mayor. ¿Le ha pedido consejo?

Después de la gala, cuando llegué a El Altet estaba allí esperándome. Me dijo que me lo merecía, que ese puesto era mío, que lo viviera muy intensamente porque el año pasa volando. Y las salientes igual, que es algo único y cada año diferente al anterior.

Nuria Tejero y Carla García, Reinas Mayor e Infantil de las Fiesta de Elche 2025 / Matias Segarra

Actos

¿Con qué acto se queda de las fiestas patronales?

Cuando salí de dama infantil el pregón me marcó, sin duda es increíble ver el balcón a rebosar, toda la plaza llena, a tu comisión, a tu familia apoyándote, gritándote, ver que todo esto empieza.

En un minuto desde el balcón del Ayuntamiento, ¿qué diría?

Que muchísimas gracias siempre por apoyarme en todo, porque al final somos un pueblo que somos una familia y siempre estamos el uno para los otros, que no les voy a defraudar y que voy a representar a El Altet y sobre todo a Elche desde lo más alto.

¿Qué le gusta más de su ciudad?

Me parece muy sencilla y a la vez muy elaborada. El pasar por las calles, ver los edificios, las palmeras, el río... me parece un plan tan sencillo y a la vez tan bonito que no hay ninguna ciudad como Elche.

Si tuviera que recomendarle a un extranjero cuál es la magia de las fiestas de Elche, ¿Cómo lo haría?

Si les gusta la intensidad, el cariño, el ambiente, la pólvora, el ruido se lo van a pasar súper bien, es una fiesta llena de tradición y cultura, no les va a decepcionar porque cada acto es diferente al anterior.

Entre 30 candidatas, ¿en qué cree que se ha podido fijar el jurado para ser la máxima agraciada?

Sinceramente no lo sé, pero a lo mejor puede ser por mi sencillez o cercanía porque me gusta mucho conocer a la gente, ser muy cercana. Puede ser que eso sea lo que hayan visto más destacable en mí.

Deporte

Ha terminado el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Valencia. ¿Cuál es la disciplina para ser reina?

Constancia, es un cargo al que le debes mucho compromiso, hay que estar al pie del cañón siempre en todos los actos y dar el máximo de ti porque al final vas a representar a tu ciudad, con lo que tienes que vivir el año como si fuera el último.

¿Cuál sería su sueño profesional?

Desde pequeñita me ha ilusionado ser profe de Educación Física de instituto, y ahora me toca hacer el máster de docencia para conseguirlo.

¿Entienden sus compañeros de universidad esta pasión?

Muchas de mis amigas son falleras o pertenecen a una falla y me preguntan muchísimo porque no conocían tanto de nuestra fiesta, ellos sabían cosas de Valencia y de las fallas, y poquito a poco voy integrando nuestra cultura.

Fuera de los estudios y del mundo festero, ¿Qué hace en su tiempo libre?

Me encanta viajar ir salir con las amigas, ir a la playa... soy bastante activa y no va conmigo quedarme mucho en casa. Luego también formo parte de la comparsa de Moros y Cristianos Cruzados San Jorge de El Altet, desfilo desde pequeñita.

La reina electa Nuria Tejero en el Parque Municipal de Elche tras la gala de elección / Matías Segarra

¿Le viene heredada la tradición en la comisión?

Desde pequeñita decía que también quería un traje de princesa como decimos todas las pequeñas. A mis padres les gustan las fiestas, han estado toda la vida en una barraca, pero no son tan tan festeros. y siempre me dicen: ‘¿De dónde habrás salido tú?’ Que llevas ese sentimiento dentro y no paras.

¿Tuvo algún referente?

La reina mayor de mi comisión cuando fui reina infantil, que luego fue la Reina Mayor de Elche, Lara Severá. Para mí como ella no ha habido nadie en la fiesta, que todas son muy válidas y geniales, pero transmitía esa dulzura, esa simpatía. Siempre dije que quería ser como ella de mayor.

¿Hay tanto vínculo desde las convivencias como para crear un grupo de Whatsapp con todas?

Sí, es un grupo muy sano, todas íbamos con miedo a las convivencias por la supuesta competición, pero para nada, por todos los grupitos por los que iba me sentía cómoda y muy guay.