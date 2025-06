Elche baraja utilizar aves rapaces para controlar el exceso de palomas

La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Elche, que dirige Inma Mora, ha agotado prácticamente las propuestas puestas en marcha a lo largo de los dos últimos años para evitar la proliferación de palomas, unas aves que causan más problemas que beneficios en las ciudades, sobre todo en edificios históricos, pero también de salud a las personas. Las quejas por su presencia, principalmente en el centro del casco urbano, son cíclicas, pero se agudizan a medida que los días son más largos y las terrazas se llenan, no solo de ciudadanos sino también de estas aves. ¿Por qué están proliferando? Las palomas tienen una enorme adaptación a las ciudades si en ellas encuentran comida y agua con facilidad y lugares donde anidar, especialmente en edificios antiguos donde no tienen apenas molestias. Tienen una gran memoria, lo que hace que sepan a dónde acudir para alimentarse. Esto ha hecho que haya desaparecido su imagen idílica en el Parque Municipal para estar por doquier.

Una paloma se invita a una terraza de Elche / Áxel Álvarez

La ordenanza municipal prevé multas de hasta 600 euros por alimentar a esta especie de ave

La concejala explicó que las campañas de sensibilización, ya bien sea a través de información a los ciudadanos mediante carteles en las zonas donde se encuentran de forma más frecuente o en redes sociales, o el hecho de que se las pueda multar por los agentes de la Policía Local por alimentarlas son medidas disuasorias que apenas han tenido incidencia en el problema. Tampoco el hecho de que encuentren alimento con gran facilidad en zonas de terraza donde la retirada de los restos de comida al terminar un servicio no se realice con la rapidez que sería conveniente, lo que provoca que en cuestión de segundos estén encima de las mesas picoteando. Lejos de atemorizarse por la presencia humana, se sitúan a pocos centímetros de los clientes, incluso en sus mesas.

Tema sensible

Inma Mora sabe que es un tema sensible la eliminación de estas aves, lo que se realiza dos veces al año, que es una cifra que se mantiene estable desde hace años, pero que se ha quedado pequeña visto cómo siguen proliferando. Al año, son cazadas un millar. Explicó que otras medidas disuasorias, como son los piensos esterilizantes, "no tienen demostrada eficacia alguna para estas aves" por lo que se descartó en su momento seguir apostando por ellos. "No hay estudios que avalen resultados. Para ello sería necesarias investigaciones en las que se hiciera seguimientos a ejemplares concretos. No sabemos qué incidencia podría tener en Elche". Además de ello, asociaciones animalistas los rechazan, entre otros motivos, porque no se garantiza qué aves los consumen, caso de Seo/Birdlife.

Un cernícalo, en el centro de recuperación de aves en Santa Faz / Áxel Álvarez

Una pareja de cernícalos ha anidado en la basílica de Santa María, uno de los edificios más dañados por las palomas

La concejala explicó que el Ayuntamiento de Elche está barajando la posibilidad de usar aves rapaces para controlar esta población. Ahora bien, tan solo es un proyecto que necesitaría de la adaptación de estas al medio urbano, en cualquier caso, ya hay municipios que están apostando por ello. Inma Mora explicó que ya hay constancia de algunas de estas aves rapaces localizadas en el casco urbano ilicitano, caso de una pareja de cernícalos que ha anidado en la basílica de Santa María, uno de los monumentos más dañados por las palomas, como en 2022 alertaba Ciudadanos. Otras especies que también tienen facilidad para vivir en las ciudades son el halcón peregrino, el águila calzada, el milano negro o el azor.

¿Dónde están los gorriones?

La edil no concretó lo que no deja de ser un proyecto para un problema persistente. La paloma es un ave esbelta que crecido en las ciudades también a costa de otras especies, que cada vez son más difíciles de encontrar como los gorriones, antaño los reyes en las ciudades y que desde hace dos décadas sufren en un rápido descenso porque compiten por estas por el alimento aunque en su dieta también encuentran muchos insectos. No solo es preocupante la proliferación de palomas por sus heces, conocida como guano, que son muy ácidas, lo que acelera el desgaste de materiales constructivos, especialmente porosos, como son piedras calizas que recubren buena parte de iglesias, castillos o edificios históricos. Su acumulación también afecta a desagües y cañerías, que pueden quedarse cegados y provocar filtraciones. En Elche, desde hace años se colocan pinchos de acero inoxidable y otros sistemas antiposamientos para evitar que se acerquen a anidar o descansar. No existe constancia de la utilización de otros métodos antipalomas, como descargas eléctricas suaves para atemorizarlas, repelentes o sonidos. Soluciones todas ellas que, en cualquier caso son insuficientes, a la vista está de los resultados, mientras sigan encontrando comida y agua con facilidad en otros focos. Es más peligroso el hecho de que se las asocia con enfermedades de transmisión al ser humano, lo que se produce a través de sus excrementos. Es el caso de la criptococosis y la salmonelosis. El guano seco, al convertirse en polvo por el paso del tiempo, puede ser inhalado, exponiendo a los habitantes del edificio a infecciones respiratorias, entre otros problemas de salud.

Una paloma en busca de comida en el centro de Elche / Áxel Álvarez

Estos daños estructurales pueden terminar provocando el derrumbamiento de un tejado, fugas y otra serie de daños importantes. De ahí que sea crucial tratar de evitar que las palomas se sitúen en la cubierta de nuestro edificio. Cuando una paloma muere en un tejado, termina en los canalones de los tejados, por escorrentía, el agua de lluvia termina ubicándolas en los desagües, provocando atascos e inundaciones.