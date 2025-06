Uno de cada cinco jugadores sufre acoso sexual en videojuegos online, según la UMH

El 20 % de los jugadores y jugadoras en línea (dos de cada diez o uno de cada cinco) ha sufrido algún tipo de acoso sexual durante sus partidas. Así lo revela el estudio GamerVictim, liderado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que alerta sobre la prevalencia de la violencia y la discriminación en las comunidades digitales vinculadas a los videojuegos online.

El proyecto, desarrollado desde el Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, ha analizado los entornos de juego más populares en España con una muestra de más de 1.800 personas. “La toxicidad y los comportamientos nocivos en los videojuegos online son situaciones comunes que afectan a una parte importante de los jugadores”, afirma Mario Santisteban, profesor de Derecho Penal de la UMH e investigador del proyecto.

Los colectivos más afectados: mujeres, mayores y LGTBIQA+

Según el estudio, ser mujer, formar parte del colectivo LGTBIQA+ o tener una edad superior a la media incrementa considerablemente el riesgo de sufrir acoso. A ello se suman factores como el número de horas semanales dedicadas al juego o la cantidad de información personal compartida en las plataformas.

El 20 % de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de victimización sexual, mientras que entre el 20 % y el 30 % ha sufrido insultos u otras formas de violencia de odio con motivaciones raciales, sexuales, políticas o de género. El informe también subraya que muchas de las víctimas acaban reproduciendo los mismos comportamientos tóxicos, lo que refuerza una espiral de violencia.

Además del acoso sexual y la violencia social, el estudio también ha abordado otras problemáticas frecuentes como los abusos económicos y las conductas de juego patológicas, señalando su impacto en la salud mental: ansiedad, baja autoestima, deterioro emocional o incluso abandono del juego.

El entorno de juego competitivo como caldo de cultivo

La investigación de GamerVictim pone el foco en los videojuegos más competitivos, como los MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), entre los que destaca League of Legends. Estos títulos, explica Santisteban, enfrentan a dos equipos en espacios digitales reducidos, donde el control sobre el comportamiento es escaso y las dinámicas de presión, muy elevadas.

“Los videojuegos más competitivos, que enfrentan a dos equipos con objetivos contrarios concentran altos niveles de toxicidad”, asegura el experto, quien insiste en que estos entornos “facilitan comportamientos disruptivos o violentos” por la propia estructura de juego y la ausencia de moderación eficaz.

Este diagnóstico no es aislado. En una investigación anterior, publicada en la revista European Journal on Criminal Policy and Research en 2023, el mismo equipo de la UMH analizó 328 partidas de League of Legends y concluyó que el 70 % de los jugadores fueron víctimas de comportamientos tóxicos, siendo las quejas constantes y los insultos las formas más comunes.

Una joven ‘gamer’ durante un festival de videojuegos en Valencia / INFORMACIÓN

Empresas y leyes, claves para una transformación segura

Ante esta situación, los investigadores de GamerVictim exigen una mayor implicación de las empresas desarrolladoras de videojuegos. “Están en la mejor posición para adaptar el diseño de sus juegos e implementar medidas preventivas”, sostiene Santisteban. Entre las propuestas, se incluyen sistemas automáticos de detección de toxicidad, canales accesibles para la denuncia, recompensas para usuarios con comportamiento prosocial y una revisión profunda de las mecánicas que promueven la violencia.

Asimismo, el equipo remarca la relevancia de herramientas legislativas como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que puede jugar un papel fundamental en garantizar la transparencia y fomentar entornos más seguros en el ámbito del juego online.

El proyecto GamerVictim —acrónimo del PROMETEO 2023 – CIPROM/2022/33— está liderado por el catedrático de Derecho Penal Fernando Miró Llinares y cuenta con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de València, la Universidad de Girona y la Universidad de Zaragoza. Ha sido financiado por la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

Este estudio evidencia que el universo de los videojuegos en línea, lejos de ser un simple entretenimiento, refleja y amplifica dinámicas sociales complejas, en las que el acoso, la discriminación y la violencia digital necesitan respuestas urgentes.