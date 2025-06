Elche se queda con solo una de sus tres oficinas de empleo tras el cierre de la de Carrús por deficiencias

La oficina del SEPE ubicada en la calle Pedro Moreno Sastre de Elche ha cerrado sus puertas tras una inspección que detectó graves deficiencias de seguridad y mantenimiento, según ha denunciado el sindicato CSIF. El municipio pasa así de contar con tres oficinas de atención al público hace pocos años, a quedarse con una única sede para gestionar las prestaciones por desempleo.

La clausura, según fuentes sindicales, afecta directamente a los cerca de 3.000 usuarios que fueron atendidos presencialmente en esta oficina solo en mayo, y que ahora deberán acudir a la otra sede activa o desplazarse a otras localidades para realizar sus gestiones presenciales. CSIF reclama una reubicación inmediata y accesible tanto para trabajadores como para usuarios.

El cierre se ha producido después de que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante visitara las instalaciones y constatara un amplio número de deficiencias, consideradas como incumplimientos graves de la normativa de prevención de riesgos laborales. Entre los problemas detectados destacan: instalación eléctrica deteriorada, fluorescentes estropeados con riesgo de incendio, ausencia de salidas de emergencia, caída de ladrillos en la sala de espera, equipos informáticos con cables expuestos y sin fijación, y averías en el sistema de climatización.

La oficina de Labora en los pisos azules de Elche / INFORMACIÓN

Desde CSIF señalan que la situación era insostenible, y que las condiciones del local ya habían sido denunciadas con anterioridad. El sindicato recuerda que la oficina en cuestión era una sede provisional desde 2017, tras el cierre de las instalaciones de la calle Mariano Benlliure —antiguamente parte de “los pisos azules”—, cuyo edificio lleva más de siete años pendiente de reforma por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, LABORA. “Lo que comenzó como una solución temporal ha terminado siendo un parche crónico que ahora se desmonta sin alternativas claras”, han afirmado desde CSIF. La oficina de Pedro Moreno Sastre había asumido desde 2017 la atención de dos sedes fusionadas, unificadas en su momento con la promesa de una rehabilitación que nunca se inició.

Sin recursos para atender al desempleo

Además del perjuicio directo a las personas en situación de desempleo, CSIF alerta de las consecuencias operativas para el personal público del SEPE, al que se le ha ofrecido la posibilidad de teletrabajar cinco días por semana como alternativa. El sindicato rechaza esta medida, al considerar que no permite garantizar el derecho de los usuarios a realizar sus gestiones de forma presencial.

El sindicato denuncia que los parados tendrán que desplazarse fuera de Elche para realizar trámites presenciales.



“El teletrabajo no resuelve el colapso de la atención al desempleo en Elche”, denuncian, pidiendo que se busque un nuevo emplazamiento en el centro urbano, que evite el desplazamiento tanto de usuarios como de personal a las afueras o a otros municipios.

Una oficina de Labora / INFORMACIÓN

La situación deja a Elche con una sola oficina del SEPE operativa, lo que en palabras del sindicato “rompe el principio de accesibilidad al servicio público de empleo” en una ciudad con más de 230.000 habitantes.

Falta de inversión y abandono institucional

La falta de mantenimiento de las oficinas del SEPE no es nueva en Elche. Como ha venido señalando la prensa local, el proyecto de reforma de las oficinas de la calle Mariano Benlliure lleva pendiente desde 2017. CSIF subraya que la desidia institucional se ha cronificado y reclama que tanto el Ministerio de Trabajo como la Generalitat actúen con urgencia. “No puede ser que Elche sea de nuevo castigada con menos recursos públicos mientras el paro sigue presente en miles de hogares”, han apuntado. A juicio del sindicato, esta situación refleja la desconexión entre las necesidades de los ciudadanos y las prioridades de las administraciones responsables. “No se puede predicar la digitalización sin asegurar primero el acceso básico a los servicios presenciales”, concluyen. En estos momentos hay en Elche alrededor de 18.000 personas desempleadas.