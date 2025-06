El PP niega la denuncia del PSOE por el recorte de monitores para niños con discapacidad en Elche

Las escuelas de verano de Elche no contarán en 2025 con monitores especializados para atender a niños con discapacidad, según ha denunciado este martes el PSOE local. El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mariano Valera, responsabiliza directamente al alcalde Pablo Ruz y al presidente autonómico Carlos Mazón, a quienes acusa de haber recortado un servicio esencial para la inclusión educativa. Horas más tarde de la denuncia, el equipo de gobierno ha negado las acusaciones, asegurando que "el Ayuntamiento apoya con personal específico las Escuelas de Verano inclusivas" y que más de una decena de técnicos de integración social del programa Concilia de la concejalía de Familia, Infancia y Mayores reforzarán las actividades de verano en los centros educativos. Añade fuentes municipales, que se contratará a nuevos técnicos especializados para apoyar el servicio y para que “ningún niño se quede sin atender”.

Una vez más, opiniones divergentes entre lo que asegura la oposición y el gobierno local. Según el socialista Valera, "la supresión de este personal, clave en la atención a menores con diversidad funcional durante las actividades estivales, se debe a la suma de dos factores: los recortes del programa Concilia por parte de la Generalitat Valenciana y la negativa del Ayuntamiento de Elche a asumir con fondos propios la diferencia, pese a haberlo prometido públicamente. “El Govern del Botànic destinaba más de 300.000 euros al programa Concilia en Elche, con especial atención a la inclusión de menores con necesidades especiales”, ha recordado Valera. Este verano, esa cifra se ha reducido a solo 70.000 euros, lo que deja sin cobertura el refuerzo de personal especializado que facilitaba el acceso igualitario a las escuelas de verano.

“Hay mucha preocupación entre las familias”, ha afirmado el edil socialista, asegurando que varios padres se han puesto en contacto con su grupo municipal al conocer que no habrá monitores de apoyo para sus hijos. El temor es claro: los menores con diversidad funcional no podrán asistir a las actividades veraniegas en igualdad de condiciones. Según Valera, el Ayuntamiento se escuda ahora en el Plan de Optimización de Recursos Humanos, vinculado a un plan de ajuste aprobado para 2025 y 2026, consecuencia de una desviación presupuestaria superior a 8,5 millones de euros en 2024.

Desde el gobierno local asegura la edil de Discapacidad y Educación, María Bonmatí, que “seguimos apoyando las escuelas de verano y a los niños con necesidades educativas específicas a través de un contrato menor mediante el que se van a contratar ocho técnicos medios especializados, personal específico para reforzar estas escuelas de verano inclusivas y que ningún niño se quede sin atención”. Mientras que la edil de Familia, Infancia y Mayores, Aurora Rodil, apostilló en contra de estas afirmaciones que "también apoyarán este servicio con la incorporación de técnicos de integración social que parten del programa Concilia y que estarán presentes en las actividades de verano organizadas en los centros educativos del municipio".

Los socialistas no se creen estas declaraciones e insisten en que Ruz “prioriza el gasto superfluo sobre la atención a los más vulnerables”, aludiendo al reciente cambio de mobiliario en el Salón de Plenos, donde se sustituyeron los bancos por sillas “sin necesidad ni urgencia”.

Inclusión a “disponibilidad de recursos”

El concejal ha hecho pública también una circular enviada a las AMPA y direcciones de los centros educativos donde se organizan las escuelas de verano, en la que el propio Ayuntamiento admite que la colaboración con personal de apoyo estará “condicionada a la disponibilidad de recursos humanos”.

Para Valera, esta expresión “es una excusa burocrática para no cumplir con lo prometido”. “Este Gobierno se autodenomina el más social, pero no cuida a quienes más lo necesitan”, ha criticado, calificando la situación como un “grave retroceso en igualdad y derechos”.

“El Gobierno local prometió cubrir con fondos propios los recortes del Concilia, pero ahora se escuda en la falta de presupuesto”. Mariano Valera — Edil del PSOE de Elche

La crítica del grupo socialista llega justo cuando comienza la fase de inscripción en las escuelas de verano, una iniciativa clave para la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares. En años anteriores, el programa Concilia había permitido ampliar el acceso a estos servicios a menores con necesidades educativas especiales mediante la incorporación de monitores especializados.

Valera recuerda que tras las primeras quejas sobre el recorte autonómico, el Ayuntamiento se comprometió públicamente a cubrir con fondos propios la diferencia. “No se ha hecho nada de eso”, asegura. “Y ahora nos dicen que no hay dinero ni personal. Eso sí, para comprar sillas nuevas sí que lo había”.

Desde el PSOE acusan al gobierno local de usar la falta de liquidez como pretexto para no asumir competencias que, aunque voluntarias, consideran “de justicia social”. Para el portavoz adjunto socialista, esta decisión se suma a una política de “abandono progresivo de los servicios públicos inclusivos”.

Precedentes de movilización y recorte

No es la primera vez que el programa Concilia se ve en el centro del debate político. En el verano de 2023, diversas entidades sociales ya alertaron de que la reducción del presupuesto ponía en riesgo el modelo de inclusión educativa en municipios como Elche. Como recogía entonces informacion.es, el programa fue uno de los baluartes del Govern del Botànic para fomentar la equidad y la conciliación laboral durante el verano.

La circular enviada a centros escolares admite que solo se ofrecerá apoyo “si hay recursos disponibles”, según los socialistas

Valera concluyó su comparecencia exigiendo que se revoque la decisión y se asignen fondos extraordinarios para contratar al personal necesario. “Una ciudad no puede permitirse dejar fuera a sus niños más vulnerables”, ha dicho. “Esto no va de política, va de derechos, y el Ayuntamiento debe actuar ya. Si no lo hace, la exclusión será su responsabilidad”.