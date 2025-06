Santa Pola amplía sus horarios de bares hasta septiembre y algunos negocios podrán cerrar a las 4 de la madrugada

Santa Pola abre este fin de semana el verano y este martes se ha informado de la ampliación de horarios del sector de hostelería y ocio durante la temporada estival, comprendida entre el 16 de junio y el 14 de septiembre. La medida afectará principalmente a las madrugadas de sábados, domingos y festivos, permitiendo una mayor flexibilidad en establecimientos como pubs, cafés-teatro, karaokes y restaurantes. Esta decisión busca impulsar la economía local, especialmente en zonas turísticas, donde la demanda de servicios nocturnos es más alta durante los meses de verano. Según ha explicado el Ayuntamiento de Santa Pola, la medida también responde al "interés general por facilitar un modelo de ocio adaptado a la realidad socioeconómica y turística del municipio".

Según detalla el documento oficial, los establecimientos con licencias de cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, pubs, karaokes y salones de banquetes tendrán permitido prolongar su horario de cierre hasta las 4:00 horas en las madrugadas de sábados, domingos y días festivos. Esta ampliación horaria busca mejorar la experiencia turística , ofreciendo opciones de ocio nocturno más variadas y alineadas con la estacionalidad del municipio costero. Además, se espera que esta medida tenga un impacto positivo en el empleo y la reactivación económica del sector hostelero.

Desde el 15 de junio, horario de verano para el tráfico en el centro de Santa Pola La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Policía activará el próximo 15 de junio los cambios habituales de la temporada estival en lo que se refiere al tráfico de vehículos por el centro de Santa Pola, que se mantendrán hasta el 15 de septiembre. Los puntos de corte que se cierran al tráfico rodado y prohibirán el paso de vehículos en los horarios establecidos son: Calle Almirante Antequera en el tramo comprendido entre las calles Sacramento y Muelle.

Calle Cervantes en el tramo comprendido entre las calles Sacramento y Muelle.

Calle del Muelle.

Plaza de la Glorieta

Calle Elche en el tramo comprendido entre la Plaza de la Glorieta y la calle Marqués de Molins.

Calle Dean Llópez en tramo comprendido entre las calles Cruz y María López.

Calle María López. Horario de cierre De lunes a sábado estará prohibido circular por estos tramos entre las 18:00 y las 06:00 horas. Los domingos, festivos o cuando coincida con ciertos eventos y previo aviso, el tráfico estará cortado las 24 horas, siendo área reservada de uso exclusivo para peatones. Además, el tramo interno que discurre por la fachada delantera del Castillo y zona central de la Glorieta quedará totalmente cerrado al paso de vehículos, siendo únicamente los destinados a servicios públicos y los que sean permitidos de forma expresa y puntual por las fuerzas de seguridad quienes podrán circular por ese vial, siendo propuestos para denuncia aquellos vehículos que transiten sin cumplir las condiciones. Usuarios de los vados De igual modo se advierte que se permitirá hacer uso a los propietarios de los vados de la concesión que les habilita para poder acceder a sus garajes en horario restringido de paso, siempre que los mismos se encuentren dentro de las zonas que queda prohibido el estacionamiento y circulación, adoptando las medidas de seguridad necesarias para circular por las vías afectadas. No se permitirá el tránsito de vehículos ni el estacionamiento en las zonas afectadas, salvo que esté autorizado por las fuerzas de seguridad competentes, excepto aquellos que estén destinados a los servicios públicos y los mencionados usuarios de vados. Serán sancionados todos aquellos usuarios particulares, proveedores, etc. que accedan sin consentimiento expreso de las fuerzas de seguridad, debiendo ajustarse a los horarios en los que sí se permite la circulación entre las 06:00 y 18:00 horas

Los establecimientos con licencia de cafeterías, cafés-bar, cibercafés y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 2:30 horas en dichas madrugadas. No obstante, aquellos ubicados en zona de dominio público marítimo-terrestre y en zona portuaria podrán prolongar su horario de cierre hasta las 3:00 horas, en concordancia con las características propias de estos entornos. "Se trata de una medida equilibrada que respeta tanto los derechos de los vecinos como las necesidades del sector", afirmó el concejal de Turismo de Santa Pola, Borja Merino, quien destacó que “la hostelería es uno de los pilares fundamentales del tejido económico local”.

Terrazas en Santa Pola / Antonio Amorós

Impacto en el turismo y la economía local

La ampliación de horarios tiene como objetivo claro dinamizar la actividad económica en temporada alta, atrayendo a más visitantes y favoreciendo la prolongación de sus estancias en la localidad. Además, desde el consistorio han señalado que se mantendrán controles de seguridad y ruido para garantizar el bienestar de los residentes, evitando posibles conflictos relacionados con molestias vecinales. Para ello, se coordinarán esfuerzos entre Policía Local y Protección Civil.

La ampliación de horarios se fundamenta en el artículo 9 de la Orden 32/2022, emitida por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana , que permite a los ayuntamientos ajustar temporalmente los horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos en función de criterios turísticos, culturales y sociales.

Los locales con licencias específicas podrán operar hasta las 4:00 horas, mientras que otros lo harán hasta las 2:30 o 3:00 horas, dependiendo de su ubicación.



Reacciones del sector y vecinos

El anuncio ha sido recibido con satisfacción por parte de muchos empresarios del sector, aunque no faltan voces críticas entre algunos colectivos vecinales. Mientras que la mayoría de hosteleros valora la iniciativa como una oportunidad para incrementar ingresos, representantes de algunas asociaciones de vecinos han pedido "mayor control y compromiso de cumplimiento normativo por parte de los establecimientos".

Desde el Ayuntamiento, insisten en que "no se trata solo de ampliar horarios, sino de hacerlo con responsabilidad y coordinación". Por ello, se pondrá en marcha un plan de vigilancia especial durante los meses de verano , incluyendo patrullajes nocturnos focalizados en zonas de mayor afluencia. Este tipo de medidas no es nueva en Santa Pola, ya que desde hace varios años se viene aplicando una flexibilización estacional de horarios, especialmente en zonas costeras y de ocio nocturno. No obstante, cada edición introduce pequeñas modificaciones orientadas a mejorar la convivencia y la calidad del servicio.

Vista parcial de la zona centro de la localidad de Santa Pola, en una imagen invernal. / INFORMACIÓN

Impulso económico

Aunque la medida principal se centra en el impulso económico, también se han tenido en cuenta aspectos medioambientales y sociales. Por ejemplo, se promoverá el uso responsable de la energía, así como la gestión adecuada de residuos y ruidos, especialmente en áreas sensibles como las cercanas a viviendas residenciales. Asimismo, se ha anunciado que se intensificarán campañas de sensibilización sobre el consumo responsable de alcohol y drogas, en colaboración con organismos locales de salud pública. Tras la aprobación definitiva del acuerdo municipal, los establecimientos interesados deberán comunicar formalmente su intención de acogerse a la ampliación horaria, cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos establecidos.