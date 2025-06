¿Cómo han encajado los festeros del Camp d'Elx la negativa del alcalde a su ofrenda?

De momento nadie quiere salir a valorar las palabras del alcalde de Elche, Pablo Ruz, sobre la imposibilidad de que en las próximas fiestas de agosto haya una ofrenda más a la Virgen de la Asunción. Este lunes, el primer edil fue tajante con su "¡No!" a la propuesta realizada por la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece). "En torno a nuestra Patrona sólo cabe unidad", exponía, tras ser preguntado, eso sí, en una rueda de prensa a la que asistía por otros motivos.

Molestia por las formas y el fondo

Y es que el presidente de los festeros de las pedanías, Andrés Coves, ya había expresado ante INFORMACIÓN su idea de que las reinas del campo tuvieran su propia ofrenda. Pero es que además ya lo había hecho por la vía oficial, protocolariamente hablando, por Registro en el Ayuntamiento, concretamente por Sede Electrónica, mientras Ruz les ha contestado a través de los medios de comunicación.

No han gustado las formas, pero tampoco gusta el fondo. Algunos comentarios en redes sociales exponen ante la máxima autoridad municipal que los Moros y Cristianos tienen su propio acto floral. Hay quien incluso recuerda cómo a finales de los años 90, con Pedro Pérez como presidente de la Unió de Festers y Antonio Quesada como dirigente de la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, los festeros del Camp d'Elx tuvieron su propia ofrenda.

Silencio y malestar en las pedanías

El malestar en la Unió de Festers se palpa, aunque nadie quiere hablar hasta que primero se reúnan con la concejala de Fiestas. En las comisiones del Camp d'Elx también guardan silencio, al menos de momento. No ha sentado nada bien que no haya habido una comunicación oficial antes que pública. Los festeros de las pedanías tienen propuestas que hacer y algunas alternativas, pero se vuelven a sentir poco apreciados.

No ha sentado bien el "no" tajante y rotundo de Pablo Ruz, que ayer aseguraba que, "con todo el respeto, tengo que decirles que no, porque la unidad debe prevalecer. No se puede dividir la ofrenda de flores en torno a la Patrona de Elche. La ofrenda de flores es una. Y aquí prima la unidad de toda una ciudad en torno a la Virgen".

Elección de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche en la Rotonda del Parque Municipal el pasado fin de semana / Matías Segarra

El primer edil también decía que "con gusto escucharemos a todo el mundo y recibiremos sus propuestas", pero una cosa debía quedar clara: la proposición de la Unió de Festers del Camp d'Elx tiene un "no" por respuesta.

Representantes "de todos"

Algunas comisiones consultadas por este periódico han asegurado que respaldan con la misma rotundidad de Ruz la petición que realizó en su día Andrés Coves para que el acto floral pudiera ser propio de las organizaciones pedáneas. El año pasado, la Unió no participó en la ofrenda. Entonces, Coves dijo lo mismo que sigue manteniendo en las últimas semanas. Sin querer entrar en polémicas sobre su enfrentamiento con la Gestora de Festejos Populares, recordaba que "las Reinas y Damas de las fiestas de Elche deben representar a todo el municipio, incluyendo las pedanías, por lo que su presencia en los actos que organizan las comisiones del campo es necesaria, algo que ha dejado mucho que desear".

La Ufece aclaraba en su momento ante INFORMACIÓN que no hay existía ninguna discrepancia con el Ayuntamiento y que lo que buscan es desligarse del acto de la Gestora para que el Camp d’Elx esté más representado en la ciudad cuando llegan los días grandes.