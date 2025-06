El Congreso da luz verde al cambio de la Ley de Costas y da aire a las casas en primera línea de playa de El Pinet en Elche

De estar en peligro a agarrarse a un bote salvavidas. Todo apunta a que las casas de El Pinet y La Marina, en Elche, se podrían mantener en primera línea de playa después de que el Congreso de los Diputados haya dado luz verde a modificar la Ley de Costas de 1988 para que aquellos conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y de clubes deportivos se tengan en cuenta sin riesgo de desaparecer para devolverle espacio al mar.

Proposición no de ley

Todo parte de una proposición no de ley que ha elevado el Partido Popular a la Cámara Baja y que salió adelante este martes con 189 votos favorables (PP, Vox, Esquerra, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria), frente a 155 en contra (Partido Socialista, Sumar, Podemos y Bildu) y una abstención (BNG).

Este paso reforzaría la propuesta que el pasado 26 de mayo presentó el PP de Elche al pleno municipal, con la oposición de PSOE y Compromís, para que se consiguiera la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) de estas casas que se construyeron en los años 40 en La Marina, y, con ello, blindarlas del derribo, como está ocurriendo en playa Babilonia, en Guardamar.

Pleno

La oposición le afeó al alcalde, Pablo Ruz, que quisiera "venderles la moto" a los vecinos con esta protección, y le reprocharon que no queda claro cómo se conseguirá esa declaración y cuál será la responsabilidad de quienes habitan estas viviendas mediante concesión. El primer edil habló de que se iniciará un proceso político y jurídico para conservar, pero que los residentes tendrán que poner de su parte para adecuar las casas eliminando, por ejemplo, los alicatados.

Un vecino, en una de las viviendas de primera línea de El Pinet / Áxel Álvarez

Esta vía hacia la conservación vuelve a dar un respiro a los dueños después de que a principios de 2024 el Tribunal Supremo derogase el Real Decreto de 2022 por el que se modificaba el Reglamento General de Costas de 2014 y que abría la puerta a que los afectados pudieran volver a tener concesiones o ampliarlas durante más años.

Cambio climático

En el texto de la proposición el PP traslada que la regresión del litoral que sufren las costas españolas, agravada por el cambio climático, ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre, y que, al modificarse los deslindes, hay propiedades que estaban consolidadas y que se ven afectadas, poniendo de ejemplo casos en la costa española como las Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos en la Región de Murcia o les Casetes de Vorera en Menorca, junto a "otros en el litoral alicantino", una referencia con la que, en particular, se hace referencia a El Pinet, tras la presión ejercida por el actual alcalde, Pablo Ruz, y su equipo en este sentido.

Excluir del dominio público

Precisamente desde la bancada popular plantean que esos núcleos sean excluidos del dominio público marítimo-terrestre mediante la práctica de un deslinde y queden regidos por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección.

También precisan que una "aplicación rígida de la ley" está amenazando la actividad en instalaciones destinadas a actividades deportivas náuticas federadas, con lo que cargan contra que se valore que "todo lo que está cerca del mar es ilegal porque hay lugares que merecen una excepcionalidad razonada", según sostuvo el diputado popular Carlos Gil Santiago.

Críticas

La protección de este tipo de edificaciones, que se extendería a otras zonas de la costa, aunque habría que ver si también Arenales (si hay construcciones que entren dentro de este paraguas de las "excepcionalidades"), fue criticada por el PSOE en el Congreso, que tildó de "inconstitucional" y "negacionista" la reforma porque los socialistas entienden que, al tratarse de bienes definidos en la Constitución como de dominio público marítimo-terrestre, el legislador no puede pasarlo por alto ni se puede eliminar ese régimen. Asimismo, critican que con esta modificación se pretende "favorecer a determinados grupos de interés".

Visión equivocada

En la misma línea se manifestó Sumar, que consideró que la proposición ofrece "una visión equivocada" porque pretende crear una figura jurídica para proteger "intereses particulares". No obstante, los populares se escudan en que la actual legislación "no distingue entre lo accesorio y lo fundamental" y que, por tanto, no prevé una respuesta adecuada para casos singulares.

Por su parte, Podemos tachó la proposición de "una puerta abierta a la legalización de construcciones que han invadido la costa de forma irregular", mientras que desde Bildu señalaron que, pese a ciertas situaciones injustas, "en ningún caso se puede abrir la puerta a una desprotección del litoral".

"No hablamos de pelotazos urbanísticos"

Sea como fuere, los promotores de la propuesta insisten en que se procura revertir "la situación de inseguridad jurídica de quienes no han hecho nada para merecerlo". A este respecto, Gil Santiago matizó que, con esta medida, "no hablamos de pelotazos urbanísticos, ni de especulación, ni de viviendas de lujo", sino de "viviendas humildes que forman parte de nuestra historia y de pequeños negocios".