Sin poder recoger sus recuerdos de un céntrico edificio de Elche declarado en ruinas

Un vecino de Elche, profesor jubilado, Jaime Rodríguez Martínez, ha mostrado su desesperación ante este periódico por lo que considera una injusticia mayúscula. El piso en el que vivía de alquiler desde 1971, ubicado en el número 3 de la céntrica calle Salvador, está actualmente precintado y tabicada su entrada. Según informa el propio inquilino, "por el estado de ruina en el que ha sido declarado el edificio". Este hecho ha pasado recientemente, por ejemplo, en el barrio de San Antón.

"Solo quiero recoger mis pertenencias"

En la cuestión sobre cómo está el inmueble, Rodríguez no quiere entrar. Ni en sus causas, que atribuye al abandono interesado por parte de la propiedad. Ahora bien, "reclamo lo que considero que es de justicia, nada más que me dejen entrar a mi domicilio para poder recoger algunas pertenencias, la mayoría sentimentales", apunta a INFORMACIÓN.

Más de un mes esperando respuesta

A sus 82 años, Jaime Rodríguez considera que la entrada a su piso "la han tabicado con mala fe" y no entiende por qué no le permiten "ejercer mi derecho a disponer de mis pertenencias. No lo entiendo". Por ello, el 2 de mayo acudió a la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (Omac), donde presentó un ruego para poder acceder a la que fuera su vivienda.

A la derecha, con redes, el edificio declarado en ruinas en la céntrica calle Salvador de Elche / Áxel Álvarez

Según asegura Rodríguez, "nadie me ha contestado en más de un mes y considero que no hay derecho a esto. Lo único que quiero es sacar mis libros –tiene sobre un centenar–, mis cuadros –una decena– y algunas cosas personales".

"No es justo que no pueda acceder"

"La Policía Local me dice que la autorización para poder recoger mis cosas me la tienen que dar los técnicos, pero estos no responden a mi petición y llevo más de un mes esperando respuesta del Ayuntamiento", apunta. Rodríguez también tiene en este piso algo de mobiliario y uno de los cuadros mide dos metros, por lo que no puede sacarlo si no le permiten abrir toda la puerta. "Lo quieren derribar por ruina pero no es de justicia que yo no pueda acceder a conservar lo que es mío", concluye.