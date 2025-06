Esther Díez (portavoz de Compromís en Elche): "Ahora se premia ser un macarra en política"

El ecuador del mandato se cumplirá el próximo martes y, en este contexto, la portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, hace balance de estos dos años. Tacha al alcalde, Pablo Ruz, de “ególatra”; admite que quizás le ha faltado a su formación hacer más pedagogía; y aboga por una coalición amplia para hacer frente a las derechas 2027. Eso y promete seguir haciendo bandera de cuestiones como la vivienda, la sanidad o los derechos y libertades.

¿Qué ha aprendido Esther Diez en estos dos años?

Que no hay que perder de vista lo importante. Estamos viviendo un mandato en el que hay mucha espectacularización de las actuaciones, y muchas veces acaban siendo una venta de humo. Por tanto, aprendes que, con un poco de paciencia, se ven las carencias de este Gobierno, y que hay que hacer seguimiento de los temas.

¿Y con qué se queda de este tiempo?

En lo negativo, con que tenemos un alcalde cada vez más ególatra, y eso tiene una afección sobre la calidad democrática. Lo vemos cuando él se arroga ser el elegido y pensar que va a ser quien pase la historia, con ese discurso tan grandilocuente, con esa épica que utiliza para tapar esas carencias, y lo vemos también cuando hace un derroche de dinero público en cuestiones ornamentales más vinculadas con su gusto personal. Muchas veces se anteponen los caprichos individuales a las necesidades colectivas, y eso nos lleva a una política que es muy efectista en cuanto al anuncio, pero después se traduce en medidas cortoplacistas y en esa falta de modelo de ciudad. También en incumplimientos como el nuevo Plan General, la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la rebaja de impuestos que tanto prometieron aunque en términos globales lo que han hecho es subir el dinero que pagan los ilicitanos e ilicitanas; o en incoherencias como la del Mercado Central.

¿De qué se arrepiente?

De no haber hecho más pedagogía en un tiempo en el que parece que en política no hablemos de lo complejo. Vivimos un momento en el que se premia ser un macarra en política, en las formas y en las propuestas. Hay formaciones políticas, algunas de ellas gobernando esta ciudad, que defienden socavar los derechos humanos; y hay personas pasándolo muy mal y el populismo no les va a solucionar sus problemas.

Esther Díez, con el pequeño Marc, nacido el pasado mes de marzo, antes de la entrevista. / Áxel Álvarez

El trabajo en la oposición

¿Se ha ido difuminando la oposición que ha hecho Compromís a lo largo de estos dos años?

No y, de hecho, muchas veces hemos marcado la agenda política a lo largo de estos dos años. Sí que es cierto que seguimos defendiendo temas desde el primer día de mandato, pero porque este Gobierno no los ha solucionado, como la problemática del acceso a la vivienda. Hemos presentado propuestas como declarar las zonas tensionadas en nuestro municipio, ayudas al alquiler, ordenar los alquileres turísticos, o pedir a la Generalitat que se cumpla la ley autonómica de la vivienda. Sin embargo, el Partido Popular y Vox las han rechazado despegándose mucho de las necesidades que tiene la gente en la calle.

¿Por qué durante el tiempo que ha estado fuera por su reciente maternidad no ha habido nadie que haya abanderado la oposición en Compromís?

Cuando tuve a mi hija, éramos cuatro concejales y había otros compañeros que sí que estaban en este espacio.

Sin embargo, sí tienen funcionarios de empleo en estos momentos...

Los medios de comunicación sí que se han cubierto por parte de los compañeros y hemos enviado notas de prensa de lo importante, salvo algunas excepciones, y es verdad que lo de San Antón puede estar ahí, pero incluso desde abril he estado conectada a los plenos.

Esther Díez, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

Líos internos

Uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado Compromís en los últimos tiempos es al de los conflictos internos. ¿Hay salida?

Venimos ya teniendo reuniones desde hace un par de meses para poder normalizar las relaciones, que es lo que toca, y estoy contenta, porque hay gente en Més que tiene ganas de tirar hacia adelante, que tiene muy clara la perspectiva política, lo que nos estamos jugando, y en eso estamos trabajando.

Si echa la vista atrás, ¿se equivocó con las primarias?

Es verdad que la primarias son un proceso duro en lo en lo personal, pero nos acercan a la ciudadanía, porque desde el inicio de la elección ya empieza a formar parte de esas candidaturas. Dicho esto, también me parece muy bien que en aquellos municipios en los que se llegue a un acuerdo se refrende la lista. Las primarias como tal no son un problema, es más en los términos en los que puedan darse. ¿Hubiera sido mejor tener una candidatura más amplia en 2023? Iniciativa trabajó por eso, y fuimos más generosos en las negociaciones, aunque seguramente no hubiera cambiado nada, porque un concejal más se lo habríamos quitado al Partido Socialista. Lo determinante en 2023 fue la movilización de las derechas.

La división de la izquierda

Con los antecedentes que tenemos de división a la izquierda de la izquierda, ¿por qué esta vez sí va a ser factible esa alianza?

El contexto político es diferente, conocemos esa movilización de las derechas, conocemos lo que nos estamos jugando. Hay tiempos políticos en los que los matices pueden hacerse más visibles entre las diferentes formaciones políticas, pero ahora, sabiendo lo que tenemos enfrente, el peligro que eso supone para la convivencia democrática en esta ciudad, nos toca poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa.

Sin embargo, no parece que las formaciones a nivel nacional estén dando mucho ejemplo...

Desgraciadamente, a nivel estatal se han vivido procesos de ruptura en este espacio y hay que recoserlos, y a nivel municipal podemos ser un ejemplo de cómo volver a reestructurar esas candidaturas sin dejar a nadie fuera. Ya digo que aquí el trabajo se ha iniciado y lo que toca es de la mano también de las plataformas cívicas de la ciudad y de organizaciones sindicales tener un proceso que culmine en esa candidatura amplia de 2027.

Esther Díez, con su segundo hijo, Marc, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

Habla de plataformas de ciudadanas, pero parece que están un tanto desactivadas...

Hay algunas que han surgido con mucha fuerza, como la plataforma contra la privatización del Hospital del Vinalopó, y hay otras como Salvem el Mercat que acabó diluyéndose porque se consiguió el objetivo, pero es verdad que vivimos tiempos difíciles para el activismo político, y también hay algunas medidas de este Gobierno municipal que no ayudan mucho, por ejemplo, el bluf en el que se han convertido las juntas de distrito.

¿Cómo ve el conflicto entre Compromís y Sumar en el Congreso?

Muchas veces hay una visión diferente entre Més e Iniciativa. Yo, desde luego, reivindico que Compromís tiene que seguir formando parte del grupo parlamentario.

Compañeros de bancada

En un tiempo en el que los bloques tienen tanto peso, ¿cómo ve al PSOE en la oposición?

Nos gustaría que fueran más contundentes en algunas cuestiones. Por ejemplo, en la privatización del Hospital del Vinalopó, me hubiera gustado que la contundencia llegara antes. Es verdad que ahora, pasados dos años de mandato, tenemos bastante sintonía en las cuestiones que estamos planteando en el pleno, pero en Compromís somos más contundentes a la hora de reivindicar, lo hacemos antes y con más fuerza.

Esther Díez, con su segundo hijo, Marc, en la Corredora. / Áxel Álvarez

Precisamente han hecho bandera de la reversión del Vinalopó, aunque sin mucho éxito. ¿Ahora qué?

Ahora debemos seguir reivindicando que la gestión pública es el mejor modelo y seguir haciendo una fiscalización, y ver que se está cumpliendo con el contrato que hayan podido firmar, aunque no es fácil, porque la opacidad es muy grande. Y también hay que tener en cuenta que el problema de la sanidad es mucho más amplio: el cierre de camas en verano, la falta de profesionales, las largas listas de espera en Atención Primaria... La sanidad pública va a seguir siendo una prioridad para Compromís, igual que vivienda va a seguir siendo fundamental, la educación pública y, desde luego, la lucha contra la emergencia climática y defender los derechos democráticos, que a lo largo de estos dos años han sido las principales víctimas de Pablo Ruz y de Vox. Hablamos de políticas LGTBI, de políticas de igualdad, de memoria democrática, de transparencia...

Críticas al alcalde

Si hay tantos incumplimientos e incoherencias por parte de Pablo Ruz, ¿por qué no está calando su mensaje entre la ciudadanía?

Yo creo que sí que cala, y me encuentro a mucha gente, por ejemplo, que me habla del tema del derroche de dinero público, pero el alcalde vende una realidad de esta ciudad que no es. Es un alcalde muy autocomplaciente que es incapaz de hacer una autocrítica y de entender aquello en lo que está fallando, pero eso no quiere decir que en la calle lo estemos viviendo de esa manera. Además, hay entidades que tienen más miedo con este Gobierno municipal, porque ha tenido menos cintura a la hora de acoger las críticas, y tampoco se activan los mecanismos para recoger las críticas, como en el debate del estado de la ciudad. Por tanto, no es que no exista la crítica, es que el Gobierno hace más difícil que se manifieste, pero, desde luego, por nuestra parte tenemos que insistir con más contundencia para que la ciudadanía sepa también las cosas que están pasando, como, por ejemplo, que tenemos un alcalde que quiere imponer su estilo en la ornamentación de la ciudad, pero también con la religión, porque intenta imponer su fe, saltándose lo que regula la Constitución. También me parece inexplicable la renuncia a la deuda de de la Generalitat; esa mirada cortoplacista, por ejemplo, en el plan de empleo juvenil; o que intentara rehuir el debate de la dana y haga de valedor de Carlos Mazón.

Esther Díez, con su segundo hijo, Marc, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

Futuro

¿Cómo se ve dentro de dos años?

Por desgracia, vamos a seguir viviendo un momento todavía de transformación. A nivel global vemos que la política se enfrenta a grandes retos, como mantener las democracias en un momento en el que los populismos tratan de socavar todos los principios fundamentales. Por eso, mi voluntad sigue siendo defender eso en el espacio en el que sea.

¿Fuera de Elche?

Estoy en este municipio, con mucha vocación de servir a mis vecinos y vecinas, y de momento ese es el sitio en el que estoy.