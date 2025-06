Aurora Rodil (portavoz de Vox en Elche): “Una sociedad no es más libre porque haya más ingenieras y menos maestras. A las mujeres nos gusta servir”

“Libertad” y “servir” probablemente son las palabras que más se repiten en el balance que hace la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ahora que se cumplen dos años desde que entró en el Ejecutivo local. No oculta el orgullo que le produce tener las concejalías que tienen ella y sus compañeros de filas, evita pisar charcos con la salida de Raúl Sempere y se mantiene firme en que fue por motivos personales y deja claro que seguirán dando la batalla cultural.

¿Qué ha aprendido Aurora Rodil en estos dos años?

Cuando uno tiene tarea de gobierno, aprende a ser gestor, y, gracias a Dios, en nuestras concejalías hemos demostrado que, independientemente de defender los valores, de dar la batalla cultural y doctrinaria, también hemos podido hacer concejalías útiles para la gente. Estoy muy orgullosa de nuestras concejalías, de las de las tres, y específicamente de la mía, que no existía como tal y es una concejalía con competencias, proyectos nuevos y eficacia. Estoy muy contenta con la tarea que todo mi equipo estamos haciendo en Infancia, Familia y Mayores, y lo mismo podemos decir de Samuel Ruiz y de lo que se ha logrado en pedanías con el trabajo de todos.

¿Y con qué se queda de este tiempo?

Me quedo con que la política, tan denostada por todo el mundo, es una tarea absolutamente noble, y así lo debería ser siempre. Aquí venimos a servir y, cuando uno está trabajando especialmente en el Gobierno, se da cuenta de los resultados. Después, por supuesto, hay grandes revoluciones que hemos hecho como Gobierno, porque Vox tiene su voz y se nota. No sería igual el Gobierno sin nosotros, y se notan las políticas tanto medioambientales, como de familia, económicas y también de impulso general.

¿De qué se arrepiente?

Al principio, empezamos con más asesores, luego ahorramos en asesores, pero esos cambios son lógicos porque nos enfrentábamos a una tarea nueva. No sabíamos cómo iba a ser el entramado municipal, que, por cierto, es demasiado burocrático, pero, gracias a Dios, vamos avanzando a pesar de todo. Hemos tenido que ir cambiando algunos proyectos, modificándolos, pero porque eso es producto de un aprendizaje y hoy en día, a la mitad del mandato, estamos contentos porque nos sentimos seguros, tanto en el Gobierno para tomar decisiones adecuadas como en cada concejalía.

La marcha de Raúl Sempere

¿Por qué se ha ido Raúl Sempere del bipartito y, además, del modo en el que se ha ido?

Raúl renunció por razones estrictamente personales y profesionales. A él nunca le gustó la política. De hecho, él no iba a los medios ni a las tertulias ni nada porque tenía una timidez en ese sentido, pero sí compartíamos desde hace muchos años la lucha Provida, y siempre ha sido muy solícito, cercano, también le gusta trabajar por el bien de la gente y así fue en estos dos años, que acercó muchísimo las pedanías a la Administración. Y, por supuesto, pensamos contar con él para que apoye a Pedro, que va a asumir la responsabilidad, y que es una persona también muy valiosa.

Desde hacía unas semanas se hablaba de cierta incomodidad de Raúl Sempere respecto al resto de sus compañeros...

Eso no lo he notado. Por supuesto, Raúl era un hombre muy peleador por las pedanías y, a veces, cuando uno se reúne en el equipo de gobierno y quiere pelear una cosa, lo tiene que hacer con energía y, eso sí, era un un gran peleador por sus pedanías. De hecho, se le apoyó completamente, porque él estuvo metido en todos los proyectos que, como Gobierno, hemos logrado en las pedanías, que son muchos.

¿Ha influido la sintonía que tienen Vox y usted como portavoz con el PP y con el alcalde?

No ha influido para nada porque la que lleva el peso de la pelea política soy. Me hicieron un pleno extraordinario para reprobarme, me hicieron manifestaciones... Además, la sintonía en el Gobierno se da entre todos. Hicimos un pacto muy estricto y pedimos protagonismo en las decisiones generales, no queríamos ser figuritas de una concejalía. Hay muchas cosas que critica la izquierda de este Gobierno que son de Vox. También pedimos libertad en nuestras concejalías y la tenemos.

La Ley Trans

¿Se arrepiente de lo que dijo de las mujeres trans?

No, pero la campaña que se hizo por la Ley Trans fue absolutamente injusta. Tenemos ideas y en libertad hay que poder manifestar las ideas. Fui a una entrevista para hablar de mi concejalía, me preguntaron de la Ley Trans y solo opiné lo que opina Vox, que no creemos en la autodeterminación, que creemos en el predominio de la biología, que uno no es lo que se autopercibe, sino lo que es. Eso es una postura filosófica. Yo soy aristotélico-tomista, creo en la realidad y, encima, soy médico y creo en la biología. Entonces, existe el hombre y la mujer, independientemente de que después tenga libertad cada uno de actuar como quiera en la vida y de elegir lo que quiera, y, además, la Ley Trans afecta mucho a los derechos de las mujeres. Cualquier abusador sexual que quiera entrar en un aseo de chicas o en un gimnasio, cualquier maltratador de la mujer al que siendo mujer ya no le compete la ley de maltrato contra la mujer puede hacerlo. Eso no es ir contra las personas trans de ninguna manera, que son absolutamente respetables.

Habla de derechos de las mujeres, pero Vox también está en contra del feminismo...

No estamos de acuerdo con el feminismo en cuanto a lo que define la ideología de género, estamos de acuerdo con ese feminismo de la primera ola. Una mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre, absoluta, porque somos seres humanos y somos dignos por nuestra propia naturaleza. La ley avala esto, pero también la moral y la fe. Ahora bien, el hombre no es malo por ser hombre. Por supuesto, no puede haber una sociedad donde la mujer no tenga iguales posibilidades que el hombre, pero hoy una mujer tiene iguales posibilidades, aunque con muchas cuestiones todavía que reivindicar, porque la mujer tiene como valor agregado la maternidad. Con la madre hay una cuestión biológica, y, cuando falta ese apego, el niño sufre y tiene problemas, y la sociedad esta no nos deja a las madres que trabajamos estar tiempo con nuestros hijos. En eso sí que tendría que reivindicar la mujer, como en los países nórdicos, donde están un año y medio en ese periodo de lactancia. Y otra cosa que siempre defiendo es que no es más importante una mujer que es gerente que una maestra o un médico. Si una mujer quiere hacer Ingeniería, fabuloso, tiene libertad, pero no podemos decir que una sociedad es más libre porque haya más ingenieras y menos maestras. La izquierda nos dice siempre eso, que son profesiones como de servicio, y es cierto que a las mujeres nos gusta servir.

¿Y eso no puede sonar decadente?

Sí, otros dirán que eso es decadente, pero esa es la idea nuestra y de Vox también.

La Agenda 2030

¿Gobernar implica renunciar a valores o principios programáticos? Lo digo por lo sucedido con alguna ayuda de la Agenda 2030...

Hay cuestiones que defendemos absolutamente, pero hay que ser prácticos. Heredamos fondos para hacer carriles bici, y también para comprar los autobuses eléctricos. Para eso había que hacer una regulación de la Zona de Bajas Emisiones, y la hicimos, pero en Elche cualquier vehículo puede ir por cualquier lado. No somos obcecados, lo que queríamos es que se respete la libertad. Después sí que somos muy beligerantes con la Agenda 2030 en cuanto a la lucha contra el sector primario, que está siendo castigado por el Pacto Verde Europeo, que, por cierto, en Europa somos el único partido que lo combate.

En la comunidad científica hay coincidencia en que el cambio climático es una realidad...

Hay una comunidad científica que hace dogma y una realidad que va por otro lado. El clima cambia, hay periodos de sequía, hay periodos de calentamiento, de enfriamiento, hubo siempre. ¿Tenemos que cuidar el planeta? Por supuesto, pero hacer de eso una religión climática que vaya contra el sentido común... La agricultura no contamina el planeta, y la ganadería tampoco. Hay que pensar que el centro de la naturaleza es el hombre, y el hombre tiene que cuidar la naturaleza para sus generaciones posteriores, pero tiene que servirse también de ella para sus necesidades actuales. Con el ideologismo climático pareciera ser que el hombre sobra en este planeta.

Gastos superfluos

¿Cómo encaja eso de luchar contra los gastos superfluos con el hecho de que el bipartito haya cerrado el año con ese desfase de 8,5 millones?

¿Se podría haber hecho distinto? Probablemente, sí. Este año vamos a tomar otras medidas. Sin embargo, venimos de un ayuntamiento que estaba inmovilizado. Vivo hace 26 años en Elche y nunca vi asfaltar tanta extensión, y había obras que estaban estancadas, como el Mercado Central. ¿Esto hace que nuestra política ponga en peligro el presupuesto? No. Tenemos un nivel de endeudamiento bajo y nos quedó un ahorro de 31 millones y un déficit de 8 millones. Lo que pasa es que hay una ley que establece el techo de gasto. El otro día se nos insinuó desde la oposición que vamos a ver si el autobús a las pedanías lo podemos mantener, y lo vamos a mantener porque es una decisión política y, aunque no se autofinancie, es un servicio a la población necesario, igual que muchos proyectos sociales. Sí es cierto que desde Vox este año vamos a ser muy exigentes con encontrar los gastos superfluos, y no le llamo gasto superfluo a embellecer la ciudad.

¿A qué se refiere?

Hemos sacado algunas partidas, pero siempre habrá otras que no vayan en beneficio ni de la gente, ni de la producción, ni del crecimiento, y lo haremos.

Por ejemplo...

Lo estamos analizando ahora. Dado que debe haber cierta restricción para los nuevos presupuestos, seguramente Vox se notará un poquito más.

¿Qué le parecen a usted las nuevas sillas del Salón de Plenos?

Siempre está ese asunto de que a la izquierda no le gusta lo estético y bonito, pero a mí me parecen muy bonitas, y ahorran todo lo que significaban unas facturas constantes que, si bien no podemos decir que era ilegales, según Intervención, no eran el procedimiento adecuado.

El juicio de Samuel Ruiz

¿Le preocupa el juicio que tiene pendiente Samuel Ruiz?

No, porque eso no existe. A veces hay problemas internos en la política, atacan a las personas, y le tocó a Samuel. ¿Por qué le tocó a Samuel? Porque es beligerante, es una figura que molesta porque dice las cosas como son y es muy militante. Salió en dos instancias que no tenía nada que ver, él sabe que es inocente y, además, la justicia también lo sabe.

¿Qué pasará en caso de condena?

Es que es imposible.

El futuro

¿Qué objetivo se marca para sus concejalías?

Nos marcamos trabajar para el bien común siendo fieles a nuestros principios y queremos que crezcan día a día para que luego nadie pueda sacarlas y que sigan los proyectos adelante, aunque vemos una España que nos duele, porque está en una situación gravísima de corrupción institucionalizada. Lo que estamos haciendo aquí es para Elche, pero es para España, y queremos crecer para que crezca nuestro proyecto nacional y podamos ser determinantes en el cambio de rumbo en nuestra nación.

¿Cómo se ve dentro de dos años?

Nosotros, y digo nosotros porque vamos todos a una, somos como soldados. Estamos donde se nos pidió que estemos, y donde avaló la gente con su voto para que pudiéramos estar, y dentro de dos años estaremos donde el proyecto nacional nos diga que tenemos que estar, porque no venimos a pedir puestos, sino a ofrecer servicio en cualquier lugar al que se nos convoque.

¿Y dónde le gustaría a usted verse?

Me gustaría continuar con esta concejalía y que no venga nadie a borrarla. No he querido tener una concejalía de promoción nada más, sino de proyectos reales, como, por ejemplo, la atención psicológica a las familias o los pisos que tenemos para las mujeres embarazadas, o la licitación que va a salir pronto de la soledad no deseada. Y también tiene presupuesto y algo muy importante, que es libertad.