Conciertos en Elche con licencia...Para romper el sueño

Es llegar el buen tiempo y la tranquilidad que se respira en el Parque Municipal de Elche y L'Hort de Baix queda eclipsada por las noches de conciertos y otros eventos multitudinarios, como pudo ser recientemente la gala de elección de las reinas y damas de Elche. A partir de ahora será un no parar de algarabía, con actos como la proclamación de capitanes de Moros y Cristianos además de festivales como el Salmaya Live previsto este fin de semana, encuentros muy seguidos y aplaudidos para miles de personas.

Incordio

Eso sí, al otro lado del río, la huella de estas noches de fiesta se siente, hasta el punto de convertirse en un incordio para personas mayores que se desvelan por ruidos hasta de madrugada o de estudiantes universitarios que lo tienen difícil para concentrarse con los apuntes con el ambiente festivo que se respira a escasos metros. Vecinos de la avenida de la Comunidad Valenciana denuncian que el Ayuntamiento está autorizando eventos en ambos pulmones verdes de la ciudad que incumplen las ordenanzas del ruido.

Decibelios máximos

El problema no viene de ahora, insisten, ya que admiten que llevan años, por no decir décadas, aguantando el alboroto que emana de los huertos y que por más que elevan escritos solamente se quedan con la frase manida del equipo de gobierno de turno: "lo estudiaremos".

Desde una de las comunidades trasladan que la Administración local impone un máximo de 81,20 decibelios en un punto central del recinto de l'Hort de Baix, con el objetivo de no superar los 54,90 dBA en el interior de las viviendas cercanas. No obstante, sostienen que esta regulación se elaboró el pasado mandato tomando como referencia los límites diurnos, y con una instrucción de emisión para horario diurno, pese a que las principales molestias se producen en horario nocturno, según la versión de los residentes.

Festival de la Canción Festes d'Elx en L'Hort de Baix, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Ley valenciana

Los afectados se amparan en que la Ley Valenciana 7/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica establece un límite permitido por la noche es de 30 dBA, cifra que también es inferior a los 40 dBA establecidos en la ordenanza municipal. En ambos casos, insisten en que los 54,90 decibelios actuales superarían con creces los valores legales, lo que convertiría estas emisiones sonoras en una infracción grave o incluso muy grave, según la norma que se aplique.

Sin respuesta

Los residentes manifiestan que a pesar de que esta problemática fue ya comunicada tanto al anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís, como al actual (PP y Vox), no se ha producido ninguna respuesta oficial ni se han aplicado medidas correctoras. Esta misma semana han vuelto a presentar una nueva instancia pidiendo soluciones inmediatas. Trasladan que por más que llaman a la Policía Local pidiendo sonometrías, los cuerpos de seguridad municipal les comunican que no pueden hacer más porque los eventos están autorizados por el Ayuntamiento.

Un fin de semana "incómodo"

Los vecinos temen que este próximo fin de semana sea uno de los más incómodos para los propietarios, ya que está previsto el citado festival, que promete música ininterrumpida durante cinco horas del viernes al domingo. Aunque desconocen qué límites de sonido se han fijado para la Rotonda del Parque, dan por hecho que las actuaciones en directo superarán los umbrales legales si no se toman medidas de control.

Actuación musical durante la última gala de elección de reinas y damas de las Fiestas de Elche / Matías Segarra

Por todo ello le exigen al Consistorio que realice mediciones sonométricas oficiales durante el festival, facilitando incluso el acceso a viviendas afectadas para verificar el impacto real. Se han encontrado, aseguran, con que las patrullas les dicen que no disponen de estos equipos para realizar estos controles.

"La fiesta está por encima de todo"

"Las quejas ya venían de la época de Diego Macià cuando se instó al Síndic de Greuges, y aunque el ex alcalde se comprometió a tomar medidas cambian las corporaciones y los técnicos y al final la fiesta queda por encima de todo", manifiestan algunos residentes, indignados, a INFORMACIÓN.

Por el momento no se plantean ir por la vía legal, ya que sopesan que deberían realizar varias instancias, que se podrían "tirar para atrás" si se detectan defectos de forma, además de que necesitarían recursos económicos para emprender las denuncias.

Efectos

Insisten que al no respetarse estos mínimos cuando sobrepasan las 22 horas hay multitud de inquilinos que sufren los efectos, partiendo de la base que sólo una parte se va de vacaciones fuera o tiene una segunda residencia en zonas costeras, de la misma forma que no todos los vecinos disponen de aire acondicionado y se ven en la tesitura de elegir entre asfixiarse de calor o no dormir por el ruido porque, insisten, se sobrepasan los límites fuera de la temporada permitida, como son las fiestas patronales cuando la legislación exime del cumplimiento de las ordenanzas por una cuestión evidente de favorecer el ocio en días señalados.

"Tenemos una indefensión, es un imposible, son muchos años ya y resulta doloroso que por más que lo cuentes la gente se lo toma con una sonrisa con que no es para tanto", sentencian algunos afectados.